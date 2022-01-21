США считают, что конституция Лукашенко развяжет Путину руки, житель Новополоцка получил 11 лет за проколотые шины. Главное в Беларуси

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, В Госдепе считают, что Путин использует "уязвимость Лукашенко", который "все чаще демонстрирует, что готов отдать все, чтобы остаться у власти".

Госдепартамент США считает, что поправки в конституцию Беларуси позволят России размещать там свои военные объекты, жителя Новополоцка приговорили к 11 годам колонии за разбросанные на дороге шипы, Международная организация гражданской авиации выпустила доклад о вынужденной посадке самолета Ryanair. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном, произошедшем в Беларуси за неделю.

В Госдепартаменте США высказали опасения относительно того, что поправки в конституцию Беларуси позволят России размещать там свои войска и ядерные объекты. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента на пресс-брифинге, посвященном ситуации в стране 18 января.

В Госдепе также обратили внимание на стягивание российских войск на территорию Беларуси. США опасаются, что под под видом "совместных учений" Россия может потенциально атаковать Украину с северного направления.

США также считают, что президент России Владимир Путин использует "уязвимость Лукашенко", который "все чаще демонстрирует, что готов отдать все, чтобы остаться у власти".

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Позиции Лукашенко ослабли, возможно уже безвозвратно, считают США

"Все это говорит нам о том, что позиции Лукашенко ослабли, возможно уже безвозвратно", - подытоживает спикер.

МИД России назвал "домыслами" заявления США о том, что изменения в белорусской конституции позволят России размещать там ядерное оружие.

"Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу", - заявила в ходе брифинга представитель МИД Мария Захарова.

Референдум об изменениях в конституцию в Беларуси пройдет 27 февраля.

"Разбросал на дороге шипы": жителя Новополоцка приговорили к 11 годам колонии "за терроризм"

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Суд в Новополоцке приговорил 38-летнего Руслана Слуцкого к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме и покушении на срыв работы железнодорожных путей.

Согласно постановлению суда, 20 ноября 2020 года Слуцкий высыпал металлические шипы на одном из участков дороги в родном Новополоцке "с целью воспрепятствования движению патриотического автопробега" (такие автопробеги организовывали по всей Беларуси в поддержку Лукашенко в противовес массовым протестам оппозиции), в результате чего были повреждены шины четырех автомобилей.

Сумма ущерба составила чуть больше 63 рублей (около 25 долларов), никто из участников автопробега не пострадал. Суд расценил поступок Руслана Слуцкого, как "акт терроризма".

В октябре того же года Слуцкий якобы пытался нарушить работу железнодорожных путей при помощи проволоки, "однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам".

ICAO выпустила доклад о посадке самолета Ryanair с Протасевичем

На этой неделе Международная организация гражданской авиации (ICAO) выпустила доклад о вынужденной посадке самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. В нем говорится, что ложное сообщение о бомбе на борту было распространено преднамеренно.

Страны-члены совета ICAO обсудят возможность принятия дальнейших действий в отношении Минска на заседании 31 января. О том, к каким выводам пришли авторы доклада, можно прочитать здесь.

2 года колонии спортивному журналисту

Суд в Минске приговорил спортивного журналиста, футболиста и автора YouTube-канала "ЧестнОК" Александра Ивулина к двум годам колонии.

Ивулина задержали в июне прошлого года и приговорили к 30 суткам административного ареста якобы за БЧБ-флаг на фоне квартиры, однако после отбытого срока на свободу он так и не вышел.

Автор фото, Human rights group Viesna Подпись к фото, Александр Ивулин - нападающий футбольного клуба "Крумкачы", спортивный журналист, автор YouTube-канала "ЧестнОК".

Против журналиста возбудили уголовное дело, обвинив его в "организации действий, нарушающих общественный порядок".

По версии следствия, Ивулин размещал видеозаписи в YouTube с целью "обострения напряженности в обществе" и создания негативной оценки действующей власти, а также склонения людей к протестам. Самого Александра Ивулина также обвиняли в участии в протестах - на суде он этого не отрицал.