Замминистра транспорта России Владимир Токарев арестован по обвинению в мошенничестве

час назад

Автор фото, Mikhail Dzhaparidze/TASS

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев арестован по обвинению в мошенничестве.

Хорошевский суд Москвы в пятницу заключил Токарева под стражу на два месяца. Суд по ходатайству адвокатов объявил заседание закрытым в связи с "возможностью распространения сведений о здоровье Токарева".

Следствие вменяет ему хищение более чем 523 млн рублей, следует из постановления суда. Адвокат чиновника Илья Стрелков сообщил, что его клиент не признает вину. Решение об аресте защита намерена обжаловать, сообщает Интерфакс.

СМИ сообщили о задержании Токарева в среду, 19 января. В четверг это подтвердили в МВД России, заявив, что чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Токарев, занимая должность первого замглавы ООО "Спецтрансстрой" в 2016-2018 годах, "вовлек в противоправную деятельность" нескольких руководителей компании, а также сотрудников ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Минтранс сообщал, что оказывает содействие проверяющим органам.

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СМИ выдвигали различные версии случившегося.

В частности, "Коммерсант" упоминал, что в октябре прошлого года в Москве был задержан бывший владелец ООО "Спецтрансстрой" (одного из крупнейших подрядчиков РЖД) и экс-заместитель главы минстроя Юрий Рейльян, курировавший строительство объектов к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб.

В ходе расследования, по данным источников издания, выяснилось, что финансовые операции по выводу средств, выделенных на восточные транспортные проекты, осуществлялись в Москве. Материалы дела были переданы управлению на транспорте МВД по ЦФО, которое и заинтересовалось Владимиром Токаревым.

Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал в 2014-2016 годах руководящие должности в "РусГидро", а в 2016-2018 годах работал первым заместителем гендиректора ООО "Спецтрансстрой".