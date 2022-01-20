Триллион тонн пресной воды. Ученые составили график разрушения суперайсберга

7 минут назад

Гигантский айсберг А68, отколовшийся от антарктического ледника в 2017 году, на пике своего таяния отдавал океану полтора миллиарда тонн пресной воды в день - таковы результаты расчетов, сделанных британскими учеными.

Полтора миллиарда тонн воды - это примерно в 540 раз больше, чем потребляет за день Москва, или в 150 раз больше, чем суточное потребление всей Британии.

В начале своего путешествия по Южному океану, в 2017 году, A68 был вторым по величине айсбергом в истории наблюдений. Его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров - это, если продолжать сравнение с российской столицей, в шесть раз больше Москвы - "старой Москвы", до того, как к ней прирезали большой кусок Подмосковья.

Но в начале 2021 года этот гигант прекратил существование. Триллион тонн льда просто исчез.

Ученые из Университета Лидса проанализировали все спутниковые снимки и замеры айсберга А68 и подсчитали, какими темпами он таял, дрейфуя три с половиной года по океану.

Пик таяния предсказуемо наступил, когда гигант доплыл до относительно теплых вод Южной Атлантики возле британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

Когда айсберг начал раскалываться, ученые обозначили его части дополнительными буквами: А68а, А68b, A68c и так далее, при этом литеру "а" получила главная, самая большая часть.

В какой-то момент специалисты опасались, что А68а сядет возле Южной Георгии на мель и заблокирует пути миграции миллионов пингвинов, тюленей и китов, но этого не случилось, и теперь ученые могут объяснить, почему: к этому времени айсберг уже сильно подтаял и потерял осадку.

"На этом этапе осадка у него была в среднем 141 метр, а глубина моря в том районе - 150 метров", - объясняет соавтор исследования профессор Эндрю Шеперд.

"Похоже, он все же в какой-то момент задел континентальный шельф. Из-за этого он повернулся, и от него откололся небольшой кусок. Но этого было недостаточно, чтобы застрять на мели", - уточняет соавтор Шеперда Анне Бракман-Фольгман.

К апрелю 2021 года А68 раскололся на множество мелких осколков, за траекториями которых уследить уже было невозможно. Гигант исчез. Но его след в этой части океана останется надолго.

Подпись к фото, На этом спутниковом снимке видно, что уже изрядно подтаявший айсберг А68 (внизу слева) - практически того же размера, что остров Южная Георгия, протяженность которого - 165 километров.

Такие гигантские плоские айсберги, как теперь понимают ученые, серьезно влияют на окружающую среду. Пресная вода влияет на течения, а минеральные и органические наслоения, законсервированные во льду и попадающие в море по мере таяния айсберга, пополняют собой биосистемы океана.

Британская антарктическая служба сумела разместить датчики поблизости от тающего А68 и отследить, как менялось состояние океана.

Эти данные еще не полностью проанализированы, но, как говорит океанограф Герайнт Тарлинг, кое-что интересное он с коллегами уже узнал.