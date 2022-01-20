"Искусственная поджелудочная" может изменить жизнь детей-диабетиков

2 минуты назад

Автор фото, University of Cambridge Подпись к фото, CamAPS FX - это приложение и алгоритм, превращающий обычную инсулиновую помпу в искусственную поджелудочную железу

Технология мониторинга уровня инсулина у детей от одного до семи лет, разработанная учеными в Кембридже, оказалась эффективнее существующих механизмов. Приложение не только в реальном времени отслеживает уровень инсулина у ребенка-диабетика, но и со временем учится его предсказывать.

Технология CamAPS FX разработана профессором Романом Говоркой в Институте Уэллкома (входит в состав Кембриджского университета). Разработчики считают, что она изменит жизнь родителей с маленькими детьми с сахарным диабетом 1-го типа.

Диабет у маленького ребенка - очень сложный случай, потому что уровень инсулина в крови детей быстро меняется, а сами они по-разному реагируют на уколы и сигналы датчиков.

Чаще всего ребенку в организм вшивают специальный сенсор, глюкометр, иногда соединенный с инсулиновой помпой. За уровнем гормона приходится следить по датчику.

Такой же глюкометр с помпой, но присоединенный к приложению CamAPS FX, полностью автоматизирован. Он отслеживает уровень инсулина и активирует помпу в случае, если показатели гормона падают слишком низко. Однако помимо этого алгоритм подстраивается под каждого конкретного ребенка и со временем начинает предсказывать скачки и падения инсулина в течение дня.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уследить за уровнем сахара в крови маленьких детей часто очень сложно

Кроме того, алгоритм регулирует количество выпускаемого в организм инсулина, что позволяет разработчикам называть его полноценной "искусственной поджелудочной железой".

Таким образом, родителям ребенка-диабетика с CamAPS FX не нужно, например, бояться ночных приступов гипогликемии. Алгоритм заметит падение уровня инсулина или подъем сахара, включит помпу и отрегулирует количество подаваемого гормона.

Эффективность алгоритма доказана испытанием, в котором приняли участие 74 ребенка с диабетом 1-го типа в возрасте от года до семи лет. В течение 16 недель они пользовались прибором с CamAPS FX, и оказалось, что при автоматическом регулировании в среднем на протяжении 72% суток уровень инсулина у каждого из детей оставался в норме.

Автор фото, Phil Mynott Подпись к фото, Сэм Райт (справа) говорит, что с приложением ей гораздо легче следить за уровнем инсулина у ее дочери Софии

"Безопасный и эффективный"

"CamAPS FX позволил улучшить ряд показателей, в том числе количество приступов гипергликемии и средний уровень сахара в крови детей, при этом не увеличив риск гипогликемии", - говорит одна из авторов исследования доктор Джулия Уэр.

"Родители говорят, что искусственная железа изменила их жизнь, потому что они наконец-то смогли перестать волноваться об уровне сахара в крови своих детей, особенно по ночам", - добавляет она.

Одна из таких родителей - Сэм Райт, мама шестилетней Софии, страдающей диабетом 1-го типа. Раньше ей приходилось заводить по ночам будильник, чтобы вовремя проверить уровень сахара у дочери.