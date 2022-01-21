"Единственный возможный шаг" или "хайп"? Может ли Россия действительно признать ЛНР и ДНР

час назад

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS

На этой неделе КПРФ предложила Госдуме обратиться к президенту с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных и суверенных государств. По мнению партии, их признание Россией обеспечит безопасность и защиту республик и "положит начало процессу международного признания обоих государств".

Би-би-си попыталась разобраться, зачем нужно это предложение и есть ли у него реальные перспективы.

Что говорят российские власти об этом проекте?

В КПРФ свою инициативу объясняют заботами о безопасности на территории самопровозглашенных республик. "Ситуация в Донбассе крайне тяжелая, люди восемь лет живут в условиях войны, неопределенности и бедствий. Этому уже пора положить конец. Примеры - Абхазия и Южная Осетия. Там тоже были бандитизм, обстрелы. Как только их признали, все успокоилось", - говорит один из авторов проекта Николай Коломейцев.

Другой автор проекта Леонид Калашников объяснил, что КПРФ выполняет свои предвыборные обещания: "В ряду предвыборных лозунгов КПРФ было обещание добиваться признания ДНР и ЛНР, и мы теперь это реализуем".

Согласно регламенту Госдумы, для рассмотрения такого проекта в парламенте нужны отзывы комитета по международным делам и комитета по делам СНГ. В этих комитетах предложение КПРФ еще не рассматривалось.

Однако сразу после публикации проекта в Госдуме назвали его преждевременным. Замглавы комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал, что признание Россией ДНР и ЛНР "может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины".

Замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вопрос о признании самопровозглашенных республик - прерогатива министерства иностранных дел, и "давление любой из партий неприемлемо".

Тем не менее поддержать проект обращения к президенту уже готова "Справедливая Россия". Лидер "эсеров" Сергей Миронов заявил, что его партия уже неоднократно выступала за признание ЛНР и ДНР.

В ЛДПР же коммунистов обвинили в попытке пиара на обсуждаемой повестке. "Владимир Вольфович ещё как только конфликт на Украине начинался говорил, что необходимо признать Донецкую и Луганскую республики и быть максимально открытым всем политическим деятелям. Сейчас просто по этой теме КПРФ пытается хайп получить", - сказал депутат от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, по этому вопросу нужно ориентироваться на позицию "Единой России" как партии власти.

Автор фото, Kremlin.ru Подпись к фото, Президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию в Донбассе с американским президентом Джо Байденом

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал блокировать предложение коммунистов, а, напротив, анонсировал консультации, которые по этому предложению проведут в Госдуме на следующей неделе.

"Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - заявил Володин.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о предложении КПРФ очень аккуратно. Он сказал, что в текущей ситуации нужно избегать шагов, которые могут усилить внешнеполитическую напряженность. Он также призвал авторов этой инициативы не пытаться "зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи".

Почему с инициативой выступила именно КПРФ и что означает ее обсуждение в Думе?

То, что с такой инициативой выступила именно КПРФ, говорит о том, что окончательного решения в Кремле по вопросу признания ДНР и ЛНР нет, считает политолог Алексей Макаркин.

"Если окончательно решение принято, то инициатором должна выступать не КПРФ, должна быть другая процедура", - считает он.

По его словам, КПРФ и другие парламентские партии могут использовать ситуацию для своих будущих кампаний. "Не случайно "Справедливая Россия" сразу присоединилась, чтобы не потерять левого и имперского избирателя, который у нее тоже присутствует. ЛДПР тоже участвует в этом процессе, и это уже такие игры парламентской оппозиции. Поэтому я не думаю, что это сигнал к тому, что Кремль решился и начал процедуру признания", - говорит Макаркин.

Госдума вообще не является субъектом внешней политики, отмечает консультант Международной кризисной группы Олег Игнатов. Тем не менее в ситуации напряженных отношений с Западом российским властям невыгодно игнорировать эту инициативу, считает он.

"Если бы изначально была какая-то резкая негативная реакция, то она противоречила бы нарративу, который выстраивает Кремль вокруг дипломатического тупика в Донбассе и переговоров с Западом", - говорит Игнатов.

Возможно ли в целом признание Россией ЛНР и ДНР? Как это скажется на международных отношениях?

Инициатива КПРФ появилась на фоне длительных переговоров России с США и НАТО о безопасности в Восточной Европе. Переговоры начались в конце прошлого года, и до сих пор не пришли к какому-либо результату.

В декабре Россия предложила западной стороне два проекта соглашения, которые также называют "российском ультиматумом". В этих предложениях в частности говорится о том, что НАТО должно остановить расширение на восток и не принимать в свой альянс страны СНГ. Россия добивается письменного ответа на свои предложения, но США и НАТО пока их игнорирует.

Если США и НАТО откажутся от российских предложений, то "начнется план Б", в рамках которое признание ЛНР и ДНР возможно, найдет реализацию, не исключил депутат Водолацкий.

Автор фото, Russian Foreign Ministry/TASS Подпись к фото, В пятницу в Женеве прошли очередные переговоры между Россией и США

Сам факт игнорирования российского ультиматума свидетельствует о том, что у России может не быть другого выхода из ситуации кроме признания ДНР и ЛНР, считает политолог Аббас Галлямов.

"Главный мотив Путина - не желание выглядеть слабым, прогнувшимся и уступившим. Россия выставила ультиматум, а та сторона взяла и эти ультиматумы проигнорировала. А если не отреагировать, то ты выглядишь слабаком. Ты угрожаешь, замахнулся, а ударить боишься. Это старый уголовный закон: достал нож - бей. Надо что-то сделать, а что делать?" - размышляет он.

По его словам, сценарий возможной войны с Украиной - слишком радикальный и рискованный: "Путин не может не помнить, что когда-то Грачев обещал Ельцину за сутки взять Грозный, а закончилось это политической катастрофой для Ельцина".

Галлямов отмечает, что признание ДНР и ЛНР, конечно, ухудшит из без того отвратительные отношения с Украиной. Такой сценарий, однако, все еще не исключает возможной военной эскалации.

"Главная развилка - это не бросятся ли после этого украинцы штурмовать ДНР и ЛНР, потому что в этой ситуации как раз война может случиться", - говорит политолог. Однако глобально на отношениях России с США и Европой признание самопровозглашенных республик не скажется, считает Галлямов.

С ним не согласен Алексей Макаркин, который говорит, что при решении этого вопроса нельзя пользоваться аналогией с признанием Абхазии и Южной Осетии Россией в 2008 году.

"Абхазия и Южная Осетия на момент признания были уже в границах абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области. К тому времени российские войска уже все контролировали и вышли на эти границы. А здесь ситуация другая - если признавать, то надо учитывать что это будет признание в тех границах, которые провозгласили сами ДНР и ЛНР. То есть границы Луганской и Донецкой областей, которые они полностью не контролируют: там и Мариуполь, и Славянск, и другие населенные пункты. Возникает вопрос, что делать с этим? Помогать ли республикам в их территориальных претензиях?" - размышляет Макаркин.

Другая сложность признания ДНР и ЛНР - закрытие минского процесса, говорит политолог. "Идея 2014 года - мы будем стремится, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав Украины, но на российских условиях и играли там роль пророссийского фактора. В случае признания республик мы признаем, что это все не удалось. В то же время признание ЛНР и ДНР может быть альтернативой более серьезным силовым актам", - говорит Макаркин.

С ним согласен и Олег Игнатов, который называет отказ от Минских соглашений еще большей эскалацией.

"Россия говорит, что минские соглашения были поддержаны Совбезом ООН и являются частью международного права. Получается, что Россия предпримет безосновательно и на пустом месте акт, который разрушает ее собственный нарратив", - говорит он.

По его словам, если бы Россия хотела признать ДНР и ЛНР, она бы давно это сделала, но все эти годы проводила совершенно другую политику. Он считает, что вариант с признанием возможен только если бы на Донбассе началась эскалация со стороны Украины.