Переброска войск, поставки оружия и эвакуация из посольств. Как развивается "украинский кризис"

час назад

Автор фото, Russian Defence Ministry

На границе России и Украины не ослабевает напряженность - на ней сконцентрированы десятки тысяч военнослужащих и значительные объемы военной техники. США, Австралия и Великобритания уже задумались о вывозе из Киева своих дипломатов, а переговоры между Москвой и Вашингтоном, касающиеся в том числе и Украины, пока не приносят конкретного результата.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о передвижениях войск рядом с российско-украинской границей, чем они сопровождаются и как идут переговоры.

Что происходит прямо сейчас

В понедельник стало известно, что Великобритания начинает вывозить из Украины некоторых дипломатов и членов их семей "в ответ на растущую угрозу со стороны России".

За день до этого СМИ сообщили, что посольство США в Киеве обратилось к госдепартаменту за разрешением вывезти часть технического персонала из Украины. Госдепартамент, в свою очередь, рекомендовал американцам, находящимся сейчас на территории Украины, "рассмотреть возможность немедленного выезда".

"Граждане США в Украине должны знать, что российские военные действия где-либо в Украине серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", - говорится в сообщении.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель в понедельник заявил, что европейские дипломаты покидать Украину пока не собираются. Он призвал не драматизировать ситуацию, пока идут переговоры, и пообещал выяснить у США, чем продиктован их шаг.

Российская сторона тем временем продолжает обвинять украинские власти в подготовке нападения на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас выше, чем ранее, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О якобы готовящемся Киевом "наступлении в Донбассе" говорит и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, а российский посол в Великобритании Андрей Келин ранее в интервью телеканалу Sky News утверждал, что это НАТО подталкивает Украину проводить более агрессивную политику в отношении России.

Как росло напряжение

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Агентство Рейтер 21 января распространило новый ролик, на котором запечатлено скопление российских войск у украинской границы.

Переброска эшелонов с военной техникой в западном направлении происходит на фоне объявления о новых российско-белорусских учениях "Союзная решимость-2022". Об их проведении заявил 17 января белорусский лидер Александр Лукашенко.

О том, что Россия продолжает перебрасывать войска из Сибири и Дальнего Востока к границам с Украиной, а также в Беларусь, до этого сообщили эксперты Conflict Intelligence Team в совместном расследовании с радио "Свобода" (объявлено в России СМИ-иностранным агентом).

Исследователи изучили десятки видео, которые в социальной сети TikTok размещали жены военнослужащих, уезжающих в командировку, а также поговорили как с самими военными, так и с их близкими. Хотя российско-белорусские учения, как это официально заявлено, продлятся всего 10 дней - с 10 по 20 февраля - военные и их жены рассказали журналистам, что командировка, в которую их направили, может продлиться от шести до девяти месяцев.

О том, что Россия может готовить нападение на Украину, крупнейшие американские СМИ начали писать еще в конце октября 2021 года - но тогда киевские власти не фиксировали никаких необычных маневров у своих границ.

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Однако ближе к концу года эшелоны с техникой в западном направлении действительно поехали - и сначала в приграничных регионах была сформирована группировка численностью до 100 тысяч военнослужащих, а в ближайшее время, как заявил во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, численность российских войск может быть увеличена вдвое.

По разным оценкам, к границе в итоге могут быть стянуты до 175 тысяч военнослужащих. Официального подтверждения этой информации нет - российские власти численность этих сил не раскрывают и отмечают, что Россия имеет полное право перемещать своих военнослужащих по собственной территории.

Кроме переброски войск по суше Россия наращивает свое присутствие и в Черном море. Так, 19 января министерство обороны Швеции сообщило, что шесть больших десантных кораблей -"Георгий Победоносец", "Минск", "Калининград", "Королев", "Петр Моргунов" и "Оленегорский горняк" Балтийского и Северного флотов - покинули Балтийское море, направляясь предположительно в сторону Крыма.

Чем отвечают Украина и НАТО

На этом фоне НАТО в понедельник объявило об усилении своей группировки в Восточной Европе.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и планирует направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО в странах Балтии. Испания отправляет корабли для присоединения к ВМС НАТО, а также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

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Нидерланды с апреля направят туда же, в Болгарию, два истребителя F-35 для помощи авиации НАТО в патрулировании воздушного пространства в регионе, а также подготовят один корабль и наземные подразделения для возможности задействования в составе сил оперативного реагирования НАТО.

США также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в связи с этим, что приветствует действия стран, предоставляющих альянсу дополнительные силы. "НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - отметил он.

Какие вооружения передаются Украине

В воскресенье на Украину прибыла партия вооружения общей стоимостью около 200 миллионов долларов, сообщил представитель госдепартамента США. Это уже вторая за последнее время поставка вооружения Украине, и притом не последняя. Сколько именно таких поставок еще будет, представитель госдепартамента не уточнил.

По сообщению госдепартамента, речь идет о летальном оружии и боеприпасах. Список вооружений официально не публиковался, однако в фоторепортаже пресс-службы ВВС США об отправке вооружений в Украину были показаны крупным планом некоторые укладки.

Автор фото, DVIDS

Среди них есть ракеты для ручных противотанковых комплексов Javelin, которые были переданы Киеву в 2018 году. Кроме того,пресса и пользователи соцсетей заметили на фотографии гранатометы SMAW-D, предназначенные для борьбы с укрепленными дотами и бункерами.

Ранее сообщалось, что Украина запросила в США системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, ракеты для комплексов Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.

Президент США Дональд Трамп разрешил поставки летального оружия на Украину в декабре 2017 года: тогда сделка включала в себя снайперские системы, боеприпасы, запчасти общей стоимостью 41,5 млн долларов.

Конгресс США разрешил подобные поставки еще в 2014 году, приняв "Акт поддержки свободы в Украине". Нынешний пакет дополнительной помощи был подготовлен еще в декабре.

Всего с 2014 года США предоставили Украине военную помощь на сумму более 2,5 морд долларов. Она включала не только поставки вооружений, но также обучение и подготовку украинских вооруженных военных.

Кроме того, 21 января США официально разрешили Эстонии, Литве и Латвии поставлять оружие американского производства в Украину. Эстония собирается передать некоторое количество противотанковых комплексов Javelin, а Литва и Латвия планируют поставить в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Еще одна поставка вооружений из Эстонии блокируется Германией. Речь идет о передаче буксируемых гаубиц Д-30 советского производства, которые находились в ГДР, затем были переданы Финляндии, а в результате оказались в Эстонии. Поставки этих артиллерийских систем должны одобрить в Хельсинки и Берлине, однако германские власти пока не дали своего согласия.

Великобритания со своей стороны уже передала Украине одноразовые переносные противотанковые комплексы NLAW. Это была первая поставка британского оружия Украине. Однако военное и военно-техническое сотрудничество двух стран продолжается уже несколько лет.

Летом 2021 года Лондон и Киев договорились о совместном строительстве ракетных катеров. Британия также передаст Украине два тральщика, выведенные из состава Королевского военно-морского флота. Они пройдут модернизацию.

С 2015 года Великобритания обучает украинских военных, подготовив за это время 21 тысячу человек.

Как идут переговоры

В середине января Россия провела ряд переговоров по вопросам безопасности, в том числе с США и НАТО. Поводом для обсуждения стали требования Москвы, которые на Западе назвали ультиматумом, поскольку поступили они как раз на фоне роста напряженности на украинской границе и стягивания туда российских войск.

Сама Россия характеризует список этих требований как предложения по новой архитектуре европейской безопасности. Ключевое из этих требований - официальный отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и гарантии непринятия Украины в альянс.

Последним этапом этого цикла переговоров на данный момент стала встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, прошедшая 21 января.

Лавров по итогам этих переговоров в очередной раз заявил, что никто из российских официальных лиц никогда не угрожал Украине. В тот же день по теме высказался и президент Беларуси Александр Лукашенко: "Ни мы, ни русские не хотим воевать. Но если начнут разворачивать против нас армии, запугивать - ломанем так, мало не покажется!"

Хотя об успешности переговоров в Женеве говорить пока не приходится, считать ситуацию тупиковой пока рано - стороны дают понять, что возможности для дипломатического решения ситуации остаются.

Автор фото, Anadolu Agency

Лавров по итогам переговоров заявил, что Блинкен подтвердил слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона содействовать реализации минских договоренностей.

"Я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ", - отметил российский министр.

По его словам, американская сторона пообещала к 30 января предоставить письменный ответ на российские предложения, в начале февраля свои предложения сформулирует и НАТО, после чего планируется еще одна встреча.