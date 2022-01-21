Дайджест: Британия предрекла России "ужасающую трясину" в случае вторжения на Украину

27 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это враги наши": что думают о возможной войне в России и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский накануне ответил на заявления американского президента Джо Байдена о том, что "незначительное вторжение" российских войск на украинскую территорию может вызвать более сдержанные меры со стороны США и их союзников. Байдену в итоге пришлось публично заверить Киев в том, что любое вторжение со стороны России вызовет жесткие санкции.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", - написал Зеленский в "Твиттере".

Байден говорил о возможном вторжении на вчерашней пресс-конференции. Неопределенность некоторых из его комментариев вынудила пресс-службу Белого дома пояснять, что именно имел в виду президент под вторжением. Там заявили, что любой шаг российских военных на Украину вызовет жесткую реакцию.

После заявления Зеленского уже сам Байден решил уточнить свои слова. "Любые организованные российские военные части, которые передвигаются через границу с Украиной, будут считаться вторжением", - заявил президент США.

Как отмечает мировая пресса, комментарии Байдена в очередной раз вскрыли разногласия на Западе по поводу масштаба ответных мер, которые будут приняты в случае вторжения России на украинскую территорию.

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Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Женеве.

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Россия рискует погрязнуть в "ужасающей трясине", если решит вторгнуться на территорию Украины, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, с которым она выступила в пятницу в Сиднее.

По мнению главы Форин-офиса, российские власти не усвоили уроки истории, а президент России Владимир Путин находится на грани масштабной стратегической ошибки.

"Кремль не усвоил уроков истории и не желает понимать, что вторжение приведет лишь к ужасающей трясине и гибели людей, как было во время войны в Афганистане и конфликта в Чечне", - говорится в заявлении.

Трасс находится с официальным визитом в Австралии вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который на этой объявил о поставке Украине противотанкового вооружения для оборонительных целей на фоне сообщений о наращивании российских войск у ее границ.

"Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации и участию в содержательных дискуссиях. То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира", - заявила Элизабет Трасс.

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Власти США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве против белорусских чиновников в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, который в мае прошлого года совершил посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу информацию о бомбе на его борту.

Как говорится на сайте американского минюста, обвинение предъявлено генеральному директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии, фамилии которых ведомство не называет.

Власти США утверждают, что обвиняемые сфабриковали информацию о взрывном устройстве на борту, чтобы задержать летевшего этим рейсом политического активиста и его подругу, имея в виду бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу.

Минюст утверждает, что своими действиями чиновники поставили под угрозу жизни пассажиров самолета, в том числе находившихся на борту четырех граждан США.

Ведомство отмечает, что обвиняемые находятся на свободе.

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Великобритания рассматривает возможность отправки сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны НАТО для сдерживания России, сообщает Times со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.

Страны-члены НАТО ранее провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1200 человек в Эстонии. Там находятся 830 военнослужащих, а также военная техника, артиллерия и средства ПВО. В состав группы также входит более 300 французских военнослужащих. В Польше находятся 140 британских солдат.

Согласно планам, которые обсуждает минобороны Британии, эти группы могут быть усилены за счет более боеспособных подразделений, развернутых в кратчайшие сроки.

"Они [НАТО] задали вопрос об усилении миссий передового присутствия и миссии НАТО в странах Балтии. Страны думают о том, что они могут сделать", - сказал источник. Отвечая на вопрос о сроках такого развертывания, он добавил: "Если российские войска вот-вот постучатся к союзнику НАТО в дверь, то эти силы будут там быстро".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил накануне, что альянс рассматривает возможность увеличения войск на восточном направлении. По его мнению, такой шаг послужит очень четким сигналом для России.

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Жители Гонконга, которые покидают специальный административный регион, вынуждены арендовать частные самолеты и платить десятки тысяч долларов за перевозку домашних животных, поскольку из-за жестких коронавирусных ограничений мест для питомцев на регулярных рейсах почти нет, пишет Financial Times.

Действующая в Гонконге политика "нулевой терпимости" к вирусу привела к росту цен на грузовые перевозки и отмене многих рейсов, в результате люди стали объединяться, чтобы оплатить бизнес-джеты для перевозки животных. Компании, которые специализируются на подобных услугах, говорят, что стоимость билета может достигать 200 тысяч гонконгских долларов (около 25,5 тысяч долларов или 2 млн рублей) на одного человека с питомцем.

"Существует огромный спрос [на эти услуги], - сказал FT менеджер компании Air Charter Service Крис Филлипс. - Люди хотят увезти кошек, собак и кроликов, и они просто не могут сделать это обычными коммерческими рейсами".

Строгие ковидные ограничения в Гонконге вынуждают многих экспатов покидать китайскую территорию, а местные жители все активнее пользуются иммиграционными схемами, разработанными Великобританией, Австралией и Канадой после политических волнений в 2019-2020 годах.

Усилия Гонконга по борьбе с вирусом распространяются и на домашних животных: на этой неделе правительство приняло решение усыпить более тысячи хомячков и поместило на карантин 150 посетителей зоомагазинов, опасаясь передачи вируса от животных к человеку.

Базирующаяся в Гонконге компания Pet Holidays сообщила, что в прошлом году зафрахтовала 18 частных бортов для перевозки домашних животных; полеты осуществлялись в основном в Великобританию, Канаду, Тайвань и Сингапур. В этом году планируется зафрахтовать еще 20 бизнес-джетов. Другие компании также сообщают о возросшем спросе.

"[Регулярные] рейсы часто отменяются в последний момент, что очень усложняет ситуацию, так как документы и ветеринарные проверки должны быть сделаны в определенные сроки перед вылетом", - сказала FT научный работник Аннет Ширмер, которая в мае планирует переехать из Гонконга в Европу и пытается организовать перелет для своих трех собак и кошки через социальные сети.

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