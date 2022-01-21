Прокурору Руденко, осудившему на смерть тысячи советских граждан, поставили бюст в Новосибирске

11 минут назад

Автор фото, Prosecutor's office of the Novosibirsk region

В Новосибирске установили бюст советского генпрокурора Романа Руденко. Во времена Сталина он был членом "особой тройки" НКВД, приговорившей к расстрелу несколько тысяч человек, а во времена Брежнева преследовал диссидентов.

На сайте прокуратуры Новосибирской области, сообщающей об установке памятника Руденко, эти факты его биографии умалчиваются - говорится лишь о его наградах и о том, что он выступал гособвинителем со стороны СССР на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками.

В Новосибирске, который возглавляет мэр-коммунист Анатолий Локоть, уже есть памятник человеку, чье имя связано с массовыми репрессиями - в 2019 году в городе появился бюст Иосифа Сталина - правда, установлен он не на муниципальной, а на частной территории.

А вот бюсту Руденко отвели место у здания управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

С инициативой установки памятника прокуратура Новосибирска выступила в декабре прошлого года. Каким образом Роман Руденко, который до назначения на пост генпрокурора работал на Украине, связан с городом на Оби, власти не поясняют.

Как пишет "Новая газета", худсовет Новосибирска голосовал против установки бюста "на основании недостаточности материалов для принятия обоснованного решения".

По информации издания "Тайга.Инфо", прокуратура могла обжаловать решение и подать заявку повторно, однако нового заседания худсовета еще не было проведено.

Чем известен Роман Руденко

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Всю свою долгую прокурорскую карьеру Руденко удавалось выходить сухим из воды - невзирая на печальную судьбу тех, кто стоял выше его в советской правоохранительной иерархии.

Он занимал руководящий пост еще при первом наркоме внутренних дел Генрихе Ягоде, а когда того расстреляли и на его место пришел Николай Ежов, Руденко выдвинули на повышение - назначили прокурором Донецкой области и включили в состав "особого совещания" - внесудебного органа, репрессировавшего тысячи "антисоветских элементов".

На этой должности он не только подписывал смертные приговоры, но и по долгу службы лично участвовал при их исполнении. Помимо этого, Руденко участвовал в открытых судебных процессах над "контрреволюционерами", "вредителями" и "врагами народа". Работал усердно, начальство было им довольно.

После снятия и расстрела Ежова и прихода Лаврентия Берии карьера Руденко немного пошатнулась - его сняли с должности, но не расстреляли, в отличие от других членов "особой тройки", с которыми он выносил приговоры.

Вскоре Руденко получил новое назначение - и снова с повышением - стал зампрокурора Украины, а затем и прокурором. В этом качестве он выступил на Нюрнбергском процессе.

А в 1953 году сразу же после ареста Берии Руденко назначили генпрокурором СССР, он возглавил следствие по делу бывшего главы МВД и быстро довел его до смертного приговора. Вслед за расстрелом Берии такая же судьба постигла и бывшего министра госбезопасности Виктора Абакумова - его делом тоже занимался Руденко.

Когда началась так называемая хрущевская оттепель, Руденко быстро сориентировался и возглавил комиссию по реабилитации некоторых осужденных "врагов народа". Это не мешало ему участвовать в других громких судебных процессах.

Остался востребован он и при Брежневе - вместе с главой КГБ Юрием Андроповым готовил документы по преследованию советских диссидентов, имел прямое отношение к высылке из страны писателя Александра Солженицына и ссылке в Горький физика и правозащитника Андрея Сахарова.

"Быстро и решительно расправляться с врагами"

Анастасия Лотарева, корреспондент Би-би-си:

"На Нюрнбергском процессе Роман Руденко был самым молодым из гособвинителей - ему было всего 38 лет. К лету 1945 года он и правда успел многое: в одной из официальных (и постсоветских) биографий заботливо перечисляется, каким смышленым был парнишка из украинского села Носовка, любил читать, будучи комсомольским активистом, участвовал в политических судах, умел ярко публично выступать, в 23 года стал прокурором - но дальше его биография перескакивает на 1942 год и то, как молодой прокурор занимался фиксацией свидетельств зверств гитлеровских войск, и дальше, к блистательному Нюрнбергу, ставшему зенитом его карьеры.

Автор фото, Vasily Yegorov/TASS

За десять пропущенных биографом лет Роман Руденко тоже успел многое. Черниговский прокурор, а затем прокурор Донецкой области - он вошел в состав особой тройки. Тройки НКВД СССР - это органы внесудебных репрессий, люди, которые выносили решения о расстрелах, лагерях и ссылках, делали это на основании документов (а часто и вовсе без них), заочно и очень быстро.

Как говорил один из идеологов этого института, "работа с тройками - легкая, несложная работа, она приучает людей быстро и решительно расправляться с врагами".

Роман Руденко не терялся - за год работы он поставил подпись под девятью тысячами протоколов о смертной казни. Его подпись стоит под приказом НКВД 1937 года, по которому "бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" полагалось расстрелять (больше 82 тысяч человек) и отправить в лагеря (почти 200 тысяч человек).

Абсолютное большинство членов "особых троек" сами попали в репрессивную машину и были расстреляны, но прокурор Руденко только укрепил свою карьеру.

После Нюрнберга и смерти Сталина он возглавил следственную группу по делу наркома Лаврентия Берии и, как сказано в еще одной официальной биографии, "принимал активное участие в реабилитации и оправдании жертв политических репрессий".

Что не помешало ему быть проводником идей Никиты Хрущева (например, Яна Рокотова, известного фарцовщика, сначала приговорили к 8 годам лишения свободы, а затем расстреляли по личному указанию генсека, задним числом изменив законодательную норму), а потом - преследовать диссидентов.