Володин: Госдума готова обсудить вопрос о признании ЛНР и ДНР
В Госдуме готовы обсудить внесенный коммунистами проект постановления, в котором предлагается направить президенту России обращение о необходимости признать ЛНР и ДНР независимыми государствами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", - написал Володин в своем телеграм-канале.
По итогам консультаций, считает спикер, вопрос можно рассматривать на совете Государственной думы.
По мнению Володина, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО "хочет оккупировать Украину".
"И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - заявил спикер Госдумы.
Игра на опережение?
Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР в среду, 19 января.
В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.
В пятницу утром лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины "решит их проблемы".
"Признали Южную Осетию - никто не стреляет, признали Абхазию - никто не стреляет, признали Приднестровье - никто не стреляет. Поэтому решение нормальное", - сказал он.
Политолог Аббас Галлямов считает, что активность коммунистов в этом вопросе можно объяснить двумя причинами: тем, что их могли попросить выступить с этой инициативой в Кремле, который хочет показать, что в обществе сложился некий консенсус; или же тем, что представители КПРФ сами решили сыграть на опережение, понимая, что "все идет к признанию".
В мае 2014 года власти ДНР и ЛНР провели голосование, по результатам которого объявили о независимости от Украины. Суверенитет ЛНР и ДНР признала только частично признанная Южная Осетия.
В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Луганской о Донецкой областей Украины получать российские паспорта по упрощенной схеме.
В июле прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей Донбасса, и прогнозировал, что к концу года их число достигнет 2 млн.