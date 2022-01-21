Володин: Госдума готова обсудить вопрос о признании ЛНР и ДНР

час назад

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS

В Госдуме готовы обсудить внесенный коммунистами проект постановления, в котором предлагается направить президенту России обращение о необходимости признать ЛНР и ДНР независимыми государствами, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По итогам консультаций, считает спикер, вопрос можно рассматривать на совете Государственной думы.

По мнению Володина, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО "хочет оккупировать Украину".

"И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - заявил спикер Госдумы.

Игра на опережение?

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления по вопросу признания ЛНР и ДНР в среду, 19 января.

В нем предлагается обратиться к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией ЛНР и ДНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

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По мнению коммунистов, признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет "обоснованным и морально оправданным" и создаст основания для их защиты от внешних угроз.

В пятницу утром лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что признание Россией независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины "решит их проблемы".

"Признали Южную Осетию - никто не стреляет, признали Абхазию - никто не стреляет, признали Приднестровье - никто не стреляет. Поэтому решение нормальное", - сказал он.

Политолог Аббас Галлямов считает, что активность коммунистов в этом вопросе можно объяснить двумя причинами: тем, что их могли попросить выступить с этой инициативой в Кремле, который хочет показать, что в обществе сложился некий консенсус; или же тем, что представители КПРФ сами решили сыграть на опережение, понимая, что "все идет к признанию".

В мае 2014 года власти ДНР и ЛНР провели голосование, по результатам которого объявили о независимости от Украины. Суверенитет ЛНР и ДНР признала только частично признанная Южная Осетия.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Луганской о Донецкой областей Украины получать российские паспорта по упрощенной схеме.