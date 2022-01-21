Американский музыкант Meat Loaf скончался на 75-м году жизни

21 января 2022, 08:48 GMT Обновлено 6 минут назад

Американский певец Марвин Ли Эдей, известный под сценическим псевдонимом Meat Loaf, умер ввозрасте 74 лет. Причины смерти не сообщаются.

По словам близких певца, в последние минуты рядом с ним была его жена Дебора.

"Мы знаем, что он значил для многих из вас, и очень ценим вашу любовь и поддержку в этот скорбный момент. Ушел великолепный артист и прекрасный человек", - говорится в заявлении семьи.

Вышедший в 1977 году альбом музыканта Bat Out Of Hell стал одним из самых продаваемых в истории США (более 14 млн) и долго возглавлял музыкальные чарты во многих странах.

Марвин Ли Эдей - потомственный музыкант. Его родители были исполнителями госпел-музыки в штате Техас, где он родился и вырос. Они были недовольны его увлечением рок-музыкой.

Марвину было 15 лет, когда умерла его мать. Вскоре после этого он перебрался в Лос-Анджелес, где с головой ушел в музыкальную среду и в свои 24 года, в 1971 году, на пару с вокалистом Шоном Мерфи, выступавшим под псевдонимом Stoney, выпустил свою первую пластинку "Stoney & Meat Loaf".

Псевдоним Meat Loaf ("Мясной рулет") - прозвище, которое в юности дал Эдею его школьный тренер по футболу. Большой и неуклюжий юноша часто падал на футбольном поле и все время был в грязи.