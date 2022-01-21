"Мне очень жаль, но шоу не готово". Плачущая Адель объявила об отмене концертов в Лас-Вегасе

час назад

Автор фото, Adele/Instagram Подпись к фото, Певица выложила пост в "Инстаграме", в котором со слезами на глазах объявила об отмене шоу в Лас-Вегасе

Плачущая Адель объявила об отмене концертов в Лас-Вегасе за 24 часа до их начала. Певица рассказала об отмене шоу в последний момент из-за того, что половина ее команды заразилась коронавирусом. Некоторых фанатов эта новость застала в самолетах, вылетающих в Лас-Вегас.

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово", - со слезами на глазах сообщила звезда поклонникам в "Инстаграме".

"Половина моей команды заболела коронавирусом, и мы просто не смогли завершить подготовку", - сказала она, добавив, что на планы также повлияли задержки с поставкой оборудования и других необходимых для шоу вещей.

Первый из 24 концертов в Лас-Вегасе должен был состояться уже в пятницу, 21 января.

В рамках программы "Выходные с Адель" предполагалось, что певица будет давать по два концерта каждые выходные до апреля.

Билеты стоили от 85 до 685 долларов, Адель могла заработать почти 700 тыс. долларов за одно выступление. Кроме того, шоу в Лас-Вегасе должны были стать первыми живыми концертами певицы за последние пять лет. Они были объявлены в рамках промоушена ее четвертого альбома "30".

На видео в "Инстаграме" Адель говорит, что не спала 30 часов, пытаясь спасти шоу, но у нее просто не хватило времени.

"Шоу не готово. Я не могу выступать с тем, что есть, и я просто истощена", - сказала певица.

До начала концертов оставалось 24 часа.

"Извините, что это произошло в последнюю минуту. Я расстроена, мне очень стыдно, и мне жаль всех, кто уже приехал", - извинилась Адель перед поклонниками, которые прибыли в Лас-Вегас на первые концерты.

По словам певицы, она будет переносить почти все даты концертов, и шоу обязательно состоится. "Я хочу, чтобы оно было таким, как задумано, но в этот раз мы просто не успели, оно просто не готово", - заявила певица.

Автор фото, Simon Emmett Подпись к фото, Отмененные концерты должны были пройти в рамках промоушена первого за шесть лет альбома певицы "30"

Многие фанаты поддержали ее в социальных сетях, заявив, что это правильное решение, и пожелали ей и ее команде всего наилучшего.

Но некоторым грозит потеря сотен долларов за бронирование авиабилетов и отелей, и они настроены не так благодушно.

32-летняя Джиллиан Роуленд-Кейн вместе со своей сестрой-близнецом сидела в самолете, чтобы вылететь в Лас-Вегас из Нью-Йорка на вечернее шоу в пятницу, когда узнала об отмене через социальные сети.

"Я была в ярости, что Адель сообщила об отмене в последнюю минуту. Я понимаю, что это не то объявление, которое хотела бы сделать хоть одна артистка, но ведь наверняка она еще вчера знала, что шоу не будет готово к завтрашнему дню. Поразительная невнимательность к людям. Я зла и расстроена", - заявила Роуленд-Кейн, назвав отмену концертов "пощечиной".

Автор фото, Gillian Rowland-Kain Подпись к фото, Джиллиан Роуленд-Кейн и ее сестра-близнец сидят в самолете, чтобы лететь на концерт Адель, фото сделано за несколько минут до того, как они узнали о его отмене

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Джош Чавис из Канзас-Сити рассказал Би-би-си, что его жена Хизер заплатила почти 1800 долларов за гостиницу и перелет в Вегас на шоу в эти выходные.

Во время интервью Хизер была занята попытками решить вопрос о возмещении трат на гостиницу - ее муж сказал, что она очень разочарована, так как если бы Адель объявила об отмене на пару дней раньше, она по крайней мере не потеряла бы всех денег.

"Мы понимаем, что всем тяжело, но это огромная ошибка, как со стороны исполнителя, так и со стороны тех, кто отвечает за создание шоу", - сказал Джош Чавис.

До этого Адель отменяла два последних концерта своего предыдущего тура на стадионе "Уэмбли" в 2017 году из-за повреждения голосовых связок.

Негодования поклонникам добавляет и тот факт, что в то время как Адель столкнулась с производственными проблемами и болезнью своей команды, другие представления в Лас-Вегасе проходят в обычном режиме.