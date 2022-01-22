США доставили на Украину вооружение, включая летальное оружие

6 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия обвиняет США и их партнеров по НАТО в "милитаризации Украины"

На Украину поступила первая часть военной помощи США, сообщает американское посольство в Киеве в своем Twitter.

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - сообщает посольство.

"Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - прим. ред.) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта", - сообщают американские дипломаты, не уточняя, что именно США поставили Киеву.

"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорится в сообщении.

Вооружение для Украины от стран Балтии

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен, который в пятницу провел безрезультатные переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поддержал передачу оборонительного вооружения Украине балтийскими странами НАТО - Эстонией, Латвией и Литвой.

Он назвал это необходимым условием для того, чтобы Украина могла "защитить себя от неспровоцированной и безответственной агрессии России".

Так Блинкен прокомментировал сообщение министерства обороны Эстонии, что военные балтийских стран НАТО получили одобрение Вашингтона на поставки вооружения Украине.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выступили с заявлением в поддержку Украины. Они заявили, что получили разрешение США на отправку оружия и оперативно доставят его в Украину.

Эстония поставит противотанковые ракеты "Джавелин", а Латвия и Литва - зенитные ракеты "Стингер". "Джавелины" и "Стингеры" производятся в США.

При этом министры обороны стран Балтии надеются, что Украине не придется применять эти системы.

Ранее Великобритания передала армии Украины партию противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Однако США и другие страны НАТО исключают отправку своих военнослужащих в помощь Украине в случае начала масштабной войны между Россией и Украиной.