Коронавирус: в России новый максимум заболевших за сутки; Кирибати вводит первый локдаун за время пандемии

22 января 2022, 11:03 GMT Обновлено 12 минут назад

Автор фото, Reuters

В России зарегистрировано максимальное суточное число заболевших коронавирусом с начала пандемии; первый же международный рейс, прибывший на островное государство Кирибати, привел к локдауну; в США находят все новые подтверждения важности бустерной прививки.

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Максимальное число заболевших в России

За последние сутки в России были выявлены рекордные 57 212 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Предыдущий максимум был обновлен накануне - тогда выявили 49 513 случаев.

Власти предупреждали, что Россию ожидает взрывной рост заболеваемости из-за нового штамма "Омикрон". Подобная ситуация и во многих других странах, где суточный прирост исчисляется десятками и сотнями тысяч новых случаев. Судя по данным Университета Джонса Хопкинса, по среднему числу диагнозов за последние 28 дней на первом месте в мире остается США (18,1 млн случаев), на втором - Франция (около 17 млн), на третьем - Индия (4,1 млн), на четвертом - Италия (4 млн), а на пятом - Великобритания (3,8 млн).

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Москве зарегистрировано самое большое число заболевших с начала пандемии

Российские вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар "Омикрона" примет на себя Москва. В Москве за сутки заболели 16 094 человека - это также стало максимальным значением с начала пандемии.

За прошедшие сутки в России были госпитализированы 9 902 человека, 681 заразившийся коронавирусом умер. Еще 25 525 человек выздоровели.

Локдаун на Кирибати

Удаленное от мира островное государство Кирибати, расположенное в Тихом океане, ввело локдаун после того, как у пассажиров первого за 10 месяцев международного рейса был выявлен коронавирус. По меньшей мере 36 человек из 54 пассажиров на рейсе из Фиджи сдали положительный тест на коронавирус. Четыре человека уже заразились вирусом от заболевших пассажиров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первый в истории Кирибати локдаун был введен в стране в субботу

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Кирибати - одно из самых удаленных островных государств в мире. До прошлой недели здесь было зарегистрировано всего два случая Covid-19.

Прилетевшие в Кирибати сейчас находятся под наблюдением медиков, в том числе заболевшие. Сообщается, что все заразившиеся прошли полный курс вакцинации. Однако за последние несколько дней уже три сотрудника служб безопасности карантинного центра также сдали положительный тест. Еще один заразившийся не работает в этом учреждении, сообщили власти.

Локдаун вступил в силу в субботу, и пока неясно, сколько он продлится.

Людям разрешено покидать дома только в неотложных случаях. Они могут купить товары первой необходимости в магазинах, которые теперь открыты с 6:00 до 14:00.

"Единственный способ борьбы с этим вирусом - полная вакцинация", - говорится в заявлении администрации президента Танети Маамау в "Фейсбуке". Жителей настоятельно призвали пройти полный вакцинацию, чтобы защитить себя и близких.

Точных данных об уровне вакцинации в государстве с населением в 120 тыс. человек нет.

Новые данные об эффективности прививок

Бустерные прививки вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении госпитализаций пациентов, заразившихся "Омикроном", свидетельствуют данные исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Дополнительная прививка может снизить риск госпитализации на 90%, а риск обращения за неотложной помощью - на 82%, выяснили ученые. "Это явно показывает важность получения бустерной дозы", - заявила в пятницу Эмма Аккорси из CDC, один из авторов исследования.

Точных данных об эффективности бустерной прививки российским "Спутником V" пока нет.

На этой неделе директор разработавшего вакцину Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после ревакцинации эффективность "Спутника" против варианта "Омикрон" составит 100%. "В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "Омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация <...> "Спутником Лайт", то 100% защита к "Омикрону", - цитирует его ТАСС.

По мнению экспертов, вариант ковида "Омикрон" распространяется гораздо быстрее предыдущих мутаций, однако представляет несколько меньшую опасность тяжелого протекания болезни.

Макаки в бегах

В США полицейские ведут поиски четырех обезьян, которые сбежали после того, как перевозивший их грузовик попал в аварию.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Длиннохвостые макаки используются для разработки вакцин от коронавируса

Трейлер, который вез обезьян в лабораторию во Флориде, столкнулся с самосвалом на шоссе в Пенсильвании. Никто не пострадал, но некоторым обезьянам удалось сбежать. Две из них были обнаружены, однако поймать их пока не удалось.