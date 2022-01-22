ФБР: Брайан Лондри признался в убийстве Габби Петито в своем дневнике, а потом покончил с собой
Американское ФБР, расследующее смерть Габби Петито, заключило, что 22-летнюю американку, по всей вероятности, убил ее жених Брайан Лондри. Согласно заявлению бюро, Лондри оставил в дневнике запись о том, что виновен в ее смерти, а затем покончил с собой.
Пролежавшее несколько дней под водой тело 23-летнего Лондри было обнаружено 20 октября в природном заповеднике во Флориде, неподалеку от дома его родителей. За месяц до этого, 19 сентября, правоохранительные органы нашли тело Петито: отправившись со своим женихом в путешествие по Америке, она перестала отвечать на звонки, и ее мать сообщила о ее пропаже. По данным экспертизы, Петито задушили.
История Петито и Лондри привлекла внимание всего мира. Молодая пара поехала на белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.
В пятницу следователи ФБР заключили, что единственным подозреваемым в убийстве Петито является Лондри. "Следствие не установило каких-либо других граждан, кроме Брайана Лондри, прямо причастных к трагической смерти Габби Петито, - заявил специальный агент ФБР Майкл Шнайдер. - Во время этого расследования главной задачей ФБР было обеспечить правосудие для Габби и ее семьи".
Следователи также прочли дневник Лондри, обнаруженный рядом с его телом, и установили, что в нем есть записи, проливающие свет на то, что случилось с Петито. "Осмотр дневника выявил записи, сделанные рукой Лондри, в которых тот берет на себя ответственность за [ее] смерть", - отмечает ФБР.
"Найти мир в воспоминаниях"
Около тела Лондри, погибшего от огнестрельного ранения, был также найден револьвер и его рюкзак. Следователи считают, что американец покончил с собой.
После того как Петито перестала связываться с родными, Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.
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Конец истории Подкаст
ФБР заявило, что по дороге домой во Флориду Лондри отправлял текстовые сообщения со своего телефона на телефон девушки, "пытаясь обмануть правоохранительные органы и создать у них впечатление, что Петито все еще жива". Он также без спроса воспользовался ее банковской карточкой.
Семья Габби Петито выразила уверенность, что ее убийцей был именно Лондри. "Качество и количество фактов и информации, полученной ФБР, не оставляет никаких сомнений в том, что Брайан Лондри убил Габби", - сказано в заявлении близких американки.
Ранее агенты ФБР прямо не говорили, что Лондри подозревается в убийстве Петито, однако объявили его в розыск в связи с этим преступлением.
Теперь агентство закрыло расследование этой трагедии. "Мы можем только надеяться на то, что нынешнее завершение этого дела поможет каждой из семей справиться с произошедшим, жить дальше и найти мир в воспоминаниях об их детях. Пусть Габби и Брайан покоятся с миром", - сказано в заявлении ФБР.
Хронология событий
- 2 июля 2021 г. - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг; и Лондри, и Петито часто публикуют сообщения в "Инстаграме".
- 12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.
- 19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.
- 21 августа - отец и мачеха Петито разговаривают с Габби во время их последнего звонка по FaceTime, она находится в штате Юта.
- 25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в Инстаграме с подписью "Счастливого Хэллоуина".
- 30 августа - мать Петито получает последнее текстовое сообщение с телефона Габби. Семья считает, что Петито находилась в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге.
- 1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.
- 11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.
- 13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.
- 14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габби.
- 15 сентября - полиция Норт-Порта объявляет, что Лондри не хочет сотрудничать со следствием.
- 19 сентября - обнаружено тело, которое позже будет идентифицировано как останки Петито.
- 12 октября - вскрытие установило, что причиной смерти Петито было удушение.
- 20 октября - ФБР обнаружило тело Лондри во Флориде