ФБР: Брайан Лондри признался в убийстве Габби Петито в своем дневнике, а потом покончил с собой

39 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Брайан Лондри и Габби Петито

Американское ФБР, расследующее смерть Габби Петито, заключило, что 22-летнюю американку, по всей вероятности, убил ее жених Брайан Лондри. Согласно заявлению бюро, Лондри оставил в дневнике запись о том, что виновен в ее смерти, а затем покончил с собой.

Пролежавшее несколько дней под водой тело 23-летнего Лондри было обнаружено 20 октября в природном заповеднике во Флориде, неподалеку от дома его родителей. За месяц до этого, 19 сентября, правоохранительные органы нашли тело Петито: отправившись со своим женихом в путешествие по Америке, она перестала отвечать на звонки, и ее мать сообщила о ее пропаже. По данным экспертизы, Петито задушили.

История Петито и Лондри привлекла внимание всего мира. Молодая пара поехала на белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.

В пятницу следователи ФБР заключили, что единственным подозреваемым в убийстве Петито является Лондри. "Следствие не установило каких-либо других граждан, кроме Брайана Лондри, прямо причастных к трагической смерти Габби Петито, - заявил специальный агент ФБР Майкл Шнайдер. - Во время этого расследования главной задачей ФБР было обеспечить правосудие для Габби и ее семьи".

Следователи также прочли дневник Лондри, обнаруженный рядом с его телом, и установили, что в нем есть записи, проливающие свет на то, что случилось с Петито. "Осмотр дневника выявил записи, сделанные рукой Лондри, в которых тот берет на себя ответственность за [ее] смерть", - отмечает ФБР.

"Найти мир в воспоминаниях"

Около тела Лондри, погибшего от огнестрельного ранения, был также найден револьвер и его рюкзак. Следователи считают, что американец покончил с собой.

Автор фото, Instagram/ Gabby Petito

После того как Петито перестала связываться с родными, Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.

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ФБР заявило, что по дороге домой во Флориду Лондри отправлял текстовые сообщения со своего телефона на телефон девушки, "пытаясь обмануть правоохранительные органы и создать у них впечатление, что Петито все еще жива". Он также без спроса воспользовался ее банковской карточкой.

Семья Габби Петито выразила уверенность, что ее убийцей был именно Лондри. "Качество и количество фактов и информации, полученной ФБР, не оставляет никаких сомнений в том, что Брайан Лондри убил Габби", - сказано в заявлении близких американки.

Ранее агенты ФБР прямо не говорили, что Лондри подозревается в убийстве Петито, однако объявили его в розыск в связи с этим преступлением.

Теперь агентство закрыло расследование этой трагедии. "Мы можем только надеяться на то, что нынешнее завершение этого дела поможет каждой из семей справиться с произошедшим, жить дальше и найти мир в воспоминаниях об их детях. Пусть Габби и Брайан покоятся с миром", - сказано в заявлении ФБР.

Автор фото, Getty Images

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