"Помогите, ко мне пришли талибы". Афганских женщин, выходивших на демонстрации, забирают вооруженные люди

Квентин Соммервилль

Би-би-си

23 минуты назад

Подпись к фото, Тамана Зарьяби Парияни опубликовала видео, в котором просит помочь ей

Угрозы талибов звучат более чем реально. После 20 лет ожесточенной борьбы, в ходе которой погибли десятки тысяч мирных граждан, движение захватило власть в стране при помощи грубой силы. Но афганских женщин им запугать не удалось.

Одна из таких женщин - Тамана Зарьяби Парияни. Чтобы выступить против вооруженных людей, которые хотят забрать практически все в твоей жизни, требуется настоящее мужество.

В прошедшие выходные Тамана и еще несколько десятков женщин приняли участие в акции протеста, они требовали вернуть им право на работу и образование. Боевики "Талибана" [в России это движение признано террористическим и запрещено - ред.] применили против них слезоточивый газ, некоторые участницы говорят, что их также били электрошокерами.

После демонстрации женщины вернулись в свои дома. Некоторые опасались, что по дороге за ними следили.

В среду вечером, около 20:00, в жилой дом в Кабуле, где находится квартира Таманы Парияни, вошли вооруженные люди. Она была дома вместе со своими сестрами. Мужчины стали бить ногами в дверь.

"Пожалуйста, помогите, ко мне домой пришли талибы, дома только мои сестры", - умоляла Тамана в видео, размещенном в социальных сетях. "Нам вы тут не нужны! - кричала она. - Приходите завтра, тогда и поговорим. Уже поздно, вам же нельзя в такое время говорить с девушками!"

"Помогите, ко мне пришел "Талибан"! - сказала она, после чего запись прервалась.

После 15 августа, когда талибы пришли в к власти, афганские женщины постоянно жалуются, что стали заключенными в своих собственных домах. Но даже там они не могут чувствовать себя в безопасности. В афганской культуре считается непозволительным входить в дом, где находятся только женщины. А после того, как все женщины-полицейские были уволены, у "Талибана" больше нет сотрудниц, которые могли бы заниматься допросами женщин.

Через два дня после пропажи Таманы я отправился к ней домой, чтобы попытаться найти какие-то следы. В квартире никого не оказалось. На входной двери все еще были видны отпечатки запачканного грязью ботинка.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Женщины в Кабуле (архивный снимок)

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Соседи рассказали, что Парияни вместе с ее двумя сестрами куда-то увели и с тех пор в квартиру никто не заходил. Очевидцы говорят только, что их забрали "вооруженные люди".

В день, когда пропала Тамана Парияни, пострадала не только она. Известно также о пропаже еще одной женщины - Параваны Ибрагимхель.

Однако талибы отрицают, что это они их забрали.

В интервью Би-би-си Сухай Шахин, который надеется стать послом "Талибана" в ООН, сказал: "Если бы [талибы] их арестовали, они бы о таком аресте сообщили. И если звучат такие обвинения, то они пойдут в суд и защитят свое имя. Это законные действия, но если они не арестованы, то они создают такие фальшивые инсценировки и снимают фильмы, чтобы получить убежище за рубежом".

Одна из подруг Таманы Парияни дает совсем иную версию событий. "Я ей сказала: уходи из дома как можно быстрее! Надо к этому серьезнее относиться, тебе грозит опасность! ... Когда я вернулась домой, моя подруга - она тоже была на демонстрации, не хочу называть ее имя - плакала и говорила, что Таману арестовали талибы и что она выложила видео в соцсети", - заявила она в интервью Би-би-си, которое вынуждена была давать из безопасного места.

Ищут ли этих женщин власти Афганистана, сейчас неясно.

Подавляющее большинство государств мира не признает талибов как законных руководителей Афганистана. Больше половины населения страны голодает из-за введенных Западом санкций.

Под властью талибов Афганистан стал единственной страной мира, где официально ограничено образование женщин. Это одно из основных препятствий на пути к международному признанию и отмене санкций. Поэтому постоянные женские протесты, участницы которых требуют соблюдения своих прав, остаются для талибов серьезной проблемой.

Вне зависимости от того, кто удерживает Таману Парияни, ее сестер и подруг, "Талибан" подвергает женщин Афганистана коллективному наказанию.