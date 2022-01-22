Берлускони отказался баллотироваться в президенты Италии

28 минут назад

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85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони решил не участвовать в назначенных на следующую неделю президентских выборах. Его заявление об этом зачитали его соратники на онлайн-встрече лидеров коалиции итальянских правых.

Как сообщает газета La Repubblica, в своем заявлении Берлускони говорит, что достаточно популярен, чтобы победить на выборах, но его решение не баллотироваться вызвано "духом ответственности".

"Италии сегодня нужно единство, - заявил экс-премьер. - Я буду служить своей стране по-другому. Как европарламентарий и политический лидер, избегая противоречий, которые необоснованно связывают с моим именем", - заявил Берлускони.

Газета приводит его заявление полностью.

Берлускони поддержал нынешнего премьера Марио Драги, который пока опережает остальных кандидатов в опросах. Берлускони заявил, что правительство Драги должно продолжить работу до следующих всеобщих выборов, которые должны пройти в 2023 году.

Берлускони объяснил, что считает, что правительство Драги должно закончить реформы налоговой и правоохранительной системы, на которые выделял средства Евросоюз.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Граффити "Терминатор-Б" художника Гарри Греба на римской улице

Теперь лидеры правых, в том числе Берлускони, попытаются выставить более нейтрального кандидата, который сможет объединить депутатов разных фракций.

Первый тур президентских выборов пройдет 24 января. Пока ни правая, ни левая коалиции в парламенте не назвали своих кандидатов. Кандидата от правых, вероятно, теперь предложит антииммигрантская "Лига" Маттео Сальвини.

Интрига Берлускони

Президента Италии будет выбирать в понедельник коллегия выборщиков, состоящая примерно из тысячи человек, в основном - депутатов и сенаторов. Президент в Италии не правит страной, но является важным модератором в политике, особенно во время кризисов.

До нынешнего момента вопрос о том, вернется ли Берлускони в большую политику, оставался открытым и многих интриговал. Во-первых, проблемой для Берлускони остаются его уголовные дела.

Обвинение в сексе с несовершеннолетней марроканкой по прозвищу "Руби-сердцеедка" с Берлускони сняли, но остается обвинение в подкупе двух свидетелей по этому делу. О секс-вечеринках с моделями на вилле Берлускони, которые прозвали "бунга-бунга", знает вся Европа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Критики Берлускони не забывают об уголовных делах премьера

Во-вторых, расклад сил в парламенте таков, что шансы Берлускони были неочевидны. Для победы в президентских выборах кандидату нужно набрать две трети голосов. У партии "Вперед, Италия" в Палате депутатов и сенате - всего 129 мест. При этом непонятно, поддержали ли бы Берлускони Сальвини и другие правые.

На заявление Берлускони его соратники по коалиции отреагировали положительно. Сальвини сказал, что бывший премьер "оказывает огромную услугу Италии и правоцентристам, которые теперь будут иметь честь и ответственность продвигать своих кандидатов без каких-либо вето слева".