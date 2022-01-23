Британский МИД: Москва хочет привести к власти на Украине пророссийского лидера

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Экс-премьер Украины Николай Азаров бежал в Россию в 2014 году, откуда критикует украинские власти. Британия считает, что он - один из тех, кто может понадобится Кремлю после вторжения на Украину

Британия обвинила Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков. Министерство иностранных дел Британии называет кандидатом Кремля на роль главы Украины бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Российский МИД назвал чушью утверждение форин-офиса.

В заявлении главы британского МИД Лиз Трасс говорится, что "опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".

Россия перебросила на границу с Украиной более 100 тыс. военнослужащих. По мнению британских властей и их партнеров по НАТО, переброска может быть связана с подготовкой к масштабному вторжению российских войск на территорию Украины.

Страны Запада, включая Британию, угрожают Москве невиданными санкциями и изоляцией, если она начнет войну.

Москва отрицает, что планирует напасть на Украину.

"Россия должна снизить эскалацию, прекратить кампании агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии, - говорится в сообщении форин-офиса. - Как неоднократно заявляла Великобритания вместе с нашими партнерами, любое военное вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить очень высокую цену".

"Напряженность создают англо-саксы"

В МИД России назвали дезинформацией заявление Лондона, что Москва пытается привести к власти на Украине пророссийского лидера.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", - говорится в ответном заявлении МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - иронизирует российский МИД.

Кто такой Евгений Мураев?

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Евгений Мураев - депутат двух созывов украинского парламента (избирался в 2012 и 2014 годах). 45-летний политик - бывший член Партии регионов, лидером которой в свое время был экс-президент Виктор Янукович. Сейчас Мураев - лидер партии "НАШИ".

Мураев был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в парламент. По информации украинских СМИ, он владел телеканалом NewsOne, потом основал телеканал "НАШ". Мураев имеет и другие медиаактивы.

Он неоднократно высказывался за внеблоковый статус Украины и децентрализацию власти.

При этом против Мураева с 2018 года действуют российские санкции. Он их связывает со своим конфликтом с Виктором Медведчуком, которого считают кумом Путина.

"У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - так Мураев отреагировал на сообщение британских властей.

Люди из окружения Януковича

Британский МИД утверждает, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками.

В частности, они называют первого вице-премьера Украины времен Януковича Сергея Арбузова (2012-14 годы), который недолго в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра. Также в этом списке Андрей Клюев - первый вице-премьер (2010-2012 годы) и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича.

Бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и Николай Азаров - премьер-министр Украины в 2010-2014 года - также попали в британский список.