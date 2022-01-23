Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев уехал из России после угроз Кадырова

58 минут назад

Автор фото, Committee for the Prevention of Torture Подпись к фото, Сайди Янгулбаев

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией уехали из России. Об этом сообщил юрист "Комитета против пыток" (признан в России "иноагентом") Сергей Бабинец.

По его словам, "они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни". Куда именно они уехали, не сообщается.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева "пособниками террористов", которых необходимо задержать, а в случае сопротивления - "уничтожить".

По утверждению Кадырова, они "организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов", что якобы доказывают слитые в интернет переписки.

Сын Сайди Янгулбаева бывший юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев в ответ сказал РБК, что обвинение Кадырова не подтверждено фактами.

Похищение Заремы Мусаевой

Ранее чеченские полицейские ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой, и насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный, где она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве.

Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. За месяц до этого силовики приходили с обыском к Абубакару Янгулбаеву, который в декабре сообщил о пропаже десятков родственников в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный.

Как утверждает Кадыров, 21 января Мусаеву доставили в Грозный. Там она якобы "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". По словам юриста Сергея Бабинца из "Комитета против пыток", женщина потеряла сознание после того, как ее схватили полицейские.

Автор фото, Committee for the Prevention of Torture Подпись к фото, Зарема Мусаева

Родственники Мусаевой утверждают, что ее забрали из дома без верхней одежды и необходимых лекарства: она страдает диабетом и ей нужны регулярные уколы инсулина.

Вечером 21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео, на котором снят его разговор с Мусаевой. На нем женщина, отвечая на его вопросы, усталым голосом говорит, что ей предоставили необходимые лекарства и к ней не применяли насилие.

Глава Чечни назвал Сайди Янгулбаева, который работал в республиканском Верховном суде в 2012-2015 годах, человеком, "замаравшем судейскую репутацию".

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Кадыров попросил Верховный суд России исключить Янгулбаева из рядов судей, "выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа".

"Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе, - заверил Кадыров. - Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа".

Из заявления Кадырова следует, что он связывает семью Янгулбаевых с "гнусными публикациями" в некоем телеграм-канале, в котором "отборными проклятиями и оскорблениями унижают" чеченцев.