Побег из тюрьмы боевиков "Исламского государства" привел к многодневным боям в Сирии

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Столкновения продолжаются с четверга

Ожесточенные бои на северо-востоке Сирии начались после того, как боевики "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) попытались вывести заключенных из контролируемой курдами тюрьмы.

Курдские силы при поддержке США с воздуха с четверга ведут бои с исламистами в городе Хасака. Военные окружили тюрьму и борются за контроль над близлежащими кварталами. Местные жители бегут из своих домов.

Нападение на тюрьму Гвайран - одно из самых крупных наступлений группировки после ее разгрома в Сирии почти три года назад.

В переполненном учреждении находилось 3,5 тысяч подозреваемых в сотрудничестве с ИГ, включая некоторых лидеров группировки, сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сотни джихадистов уже были снова пойманы, однако некоторые все еще находятся в бегах.

По данным Сирийского центра мониторинга, в результате столкновений были убиты 28 курдских военных, пять мирных жителей и 58 членов ИГ.

Накануне группировка опубликовала видео, в котором утверждает, что множество ее сторонников были освобождены во время нападения на тюрьму. На видео также видно, что боевики, вероятно, удерживают нескольких заложников.

"Напоминание, что ИГ все еще представляет угрозу"

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Квентин Соммервиль, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Боевики "Исламского государства" и их жены годами надеялись именно такой сценарий: массовый побег из тюрьмы в Сирии.

Во время интервью, которое из тюрьмы дали британские "битлы джихада" Эль Шафи Эльшейх и Александа Коти, двое мужчин фантазировали, как смогут вырваться из тюрьмы благодаря мусоровозу, начиненному взрывчаткой.

Теперь, во время атаки на северо-востоке Сирии, джихадисты, возможно, использовали для проникновения в тюрьму бензовоз.

ИГ уже не первый раз пытается устроить побег в этом регионе; последний раз подобное происходило в Дерике в 2019 году. Тогда тоже пришлось привлекать авиацию США. Однако в этот раз удары с воздуха могут показаться не самым удачным решением, поскольку боевики ИГ захватили заложников.

Среди прочих в этой тюрьме содержались граждане Британии и другие джихадисты из Европы. Во время визитов в лагеря для задержанных по всему региону жены боевиков ИГ говорили, что надеются воссоединиться со своими мужьями, которые смогут сбежать из тюрьмы.

ИГ как группировка выросла из кампании побегов из тюрем в Ираке в 2012 году "Ломая стены", призванной пополнить ряды боевиков.

Побег из тюрьмы в Хасаке вряд ли будет иметь такой же эффект. ИГ стала гораздо менее заметной силой в регионе, однако эта атака - напоминание, что группировка по-прежнему представляет угрозу и может совершать крупные вылазки.

Пентагон подтвердил, что коалиция во главе с США нанесла удары с воздуха.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс высоко оценил эффективные усилия сирийских военных и заявил, что боевики ИГ в течение прошлого года уже пытались вызволить своих сторонников из тюрьмы.

Местные старейшины рассказали Рейтер, что поддержка ИГ в регионе выросла на фоне недовольства арабского населения правлением курдской администрации, против которой выдвигаются обвинения в дискриминации. Возглавляемые курдами "Сирийские демократически силы" отрицают это.