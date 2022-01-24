Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов: война с Россией идет давно, повода для паники нет

час назад

Решение Великобритании начать вывоз сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского военного вторжения на Украину, а также распоряжение Госдепартамента США семьям американцев, работающих в посольстве на Украине, покинуть страну, вызвали новую волну опасений, что агрессия России против Украины неминуема и может произойти в ближайшее время.

Также в понедельник распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов на Украине издало правительство Австралии, а министерство иностранных дел Франции и правительство Японии рекомендовали своим гражданам отложить поездки на Украину без крайней необходимости, а тем, кто уже там находится, покинуть страну.

Между тем, в министерстве иностранных дел Украины отметили, что, уважая право западных стран обеспечивать безопасность своих граждан и дипломатов, все же считают эвакуацию преждевременной и лишней мерой, и что повода для паники нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Украинской службе Би-би-си расказал, что Киев отлично знает о планах и намерениях Москвы.

"Мы понимаем планы и намерения России, нам кричать от страха не нужно, - заявил Данилов. - Задача номер один для России - это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело".

На вопрос, что происходит сейчас у украинской границы, секретарь СНБО Украины сказал: "Число российских войск не увеличивается в том виде, в котором сегодня это многие изображают. Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините".

По словам Данилова, война с Россией по сути началась после захвата Крыма в 2014 году и продолжается уже восьмой год, и если для политиков в Вашингтоне и других странах это новость, то для Украины это старые реалии.

Подпись к фото, По словам Данилова, война с Россией идет еще с 2014 года

Что же касается громких заявлений в западных СМИ о возможном скором начале военных действий со стороны России, то Данилов объясняет это в первую очередь крупными геополитическими процессами и внутриполитическими событиями, происходящими во многих странах мира. Все это в совокупности могло способствовать тому, что мировое сообщество не только обратило наконец пристальное внимание на Украину, но и все больше стран готовы взять на себя обязательства по оказанию помощи Киеву в случае агрессии со стороны Москвы.

Впрочем, как подчеркивает Данилов, все заявления о готовности помочь - это очень-очень важно, однако Киев в первую очередь волнуют практические вещи.

"Нас беспокоит наличие оружия для защиты от российской агрессии, - говорит секретарь СНБО. - И когда это оружие начало поступать в нашу страну - это плюс, раньше такого не было".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Новая Чечня": что говорят политики о угрозе вторжения России на Украину

Возвращаясь к вопросу неизбежности вторжения России на Украину, Данилов напомнил, что далеко не все страны разделяют эти опасения, и в качестве примера привел страны ЕС, которые пока не рассматривают вопрос эвакуации своих посольств. Он отметил, что любая дестабилизация обстановки на Украине, в том числе рассуждения в зарубежных СМИ о грядущей войне и отъезд иностранных дипломатов, играют лишь на руку Кремлю и подрывают экономику Украины.

"И мы это подчеркиваем сейчас и артикулируем нашим партнерам, что мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь. Ведь если люди перейдут в состояние паники - это опасная ситуация для страны. Поэтому дальше манипулировать будет гораздо легче, а это задача России. И зачем это делают общим акцентом остальные партнеры - у нас здесь есть определенные вопросы на этот счет", - добавил Алексей Данилов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Великобритания начала вывозить сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского военного вторжения на Украину

Данилов напомнил, что угроза со стороны России существует давно, и отчасти обвинил американцев в том, что они вовремя не дали понять Кремлю, чем может быть чревата агрессия.