Дайджест: США рекомендовали американцам покинуть Украину и не ездить в Россию

56 минут назад

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Госдепартамент США отдал распоряжение семьям американцев, работающих в американском посольстве на Украине, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России, а кроме того разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства.

"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорится в заявлении госдепа.

Госдепартамент рекомендовал находящимся на Украине американцам подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

Западные страны последнее время высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

Кроме того, в воскресенье Госдеп обновил и рекомендацию, касающуюся поездок американцев в Россию. Американским гражданам рекомендовано не ездить в Россию из-за напряженности на границе с Украиной, из-за потенциальной угрозы личной безопасности, а также из-за распространения коронавируса.

В рекомендации сказано, что возможности посольства по оказанию помощи попавшим в беду ограничены.

Конец пандемии?

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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил окончание пандемии коронавируса после штамма "Омикрон".

"Есть вероятность, что Европа движется к своего рода финалу пандемии, не к финалу коронавируса, но к финалу пандемии", - сказал Клюге. По его словам, когда распространение "Омикрона" пойдет на спад, в течение нескольких недель и месяцев будет достигнут "глобальный иммунитет" - или благодаря вакцинам, или заражениям. "Мы предполагаем, что наступит период затишья перед тем, как коронавирус вернется к концу года".

Не все во Всемирной организации здравоохранения, однако, разделяют точку зрения Клюге.

Как сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, со спадом "Омикрона" пандемия не завершится, так как вирус продолжает мутировать, и новые варианты могут оказаться еще опаснее.

Слухи о перевороте в Буркина-Фасо

Поступают сообщения о возможном мятеже военных и перевороте в Буркина-Фасо. В соцсетях появляются сообщения об аресте президента этого западноафриканского государства Роша Марка Каборе. Информация пока не подтверждается.

Очевидцы и журналисты ранее сообщали о стрельбе у президентской резиденции в столице Уагадугу. Президента Роша Каборе ранее критиковали за его неспособность справиться с исламистами.

Умер основатель дома моды Mugler

В возрасте 73 лет умер французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Мировую известность француз получил в 80-х годах. В 1992 году Мюглер создал парфюмерный бренд и выпустил духи "Ангел".

В последние годы он создавал наряды для Бейонсе и леди Гаги, а в 2019 лично сделал платье для Ким Кардашьян, в котором она появилась на Met Gala 2019.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения тысяч американских военных в Восточной Европе и странах Балтии, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По информации источника газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде сотрудники Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, среди которых развертывание от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих в странах-партнерах по НАТО в Восточной Европе и Прибалтике, а также военных кораблей и самолетов. Как пишет газета, Байден может принять решение уже на этой неделе.

Западные страны подозревают Россию в намерении осуществить вторжение на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают.

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