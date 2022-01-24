Британия отзывает половину сотрудников своего посольства в Киеве на фоне российской угрозы

9 минут назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, На прошлой неделе у здания британского посольства в Киеве прошли акции в знак благодарности Великобритании за поставки оружия на Украину

Великобритания начала вывозить сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского военного вторжения на Украину. В Лондоне отмечают, что прямой угрозы британским дипломатам нет, тем не менее принято решение отозвать около половины персонала.

"Часть наших сотрудников и их семьи отзываются из Киева в свете нарастающей угрозы со стороны России. Посольство Великобритании останется открытым и продолжит выполнять свои основные функции", - говорится в официальном заявлении Форин-офиса.

В субботу Британия обвинила Москву в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков. В Кремле это назвали откровенной дезинформацией.

Также в минувшие выходные Даунинг-стрит выпустила предупреждение, в котором говорится, что война, если она будет допущена, унесет тысячи жизней. Помешать этому, по словам британских властей, сейчас может лишь сочетание военного сдерживания и дипломатических усилий.

Госдепартамент США также отдал распоряжение семьям американцев, работающих в американском посольстве на Украине, покинуть страну, а также разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства.

По словам американских властей, это не эвакуация, а предупредительный шаг. Российское вторжение, говорят в Госдепе, может произойти в любой момент, и тогда вывоз сотрудников будет крайне затруднен.

Рядовым американцам также рекомендовано воздержаться от поездок в Россию и на Украину в виду того, что, как сказано в заявлении Госдепа, в сложившейся ситуации граждане США могут подвергаться преследованиям.

Посольство США на Украине - одна из крупнейших американских миссий в Европе. Там работает около 900 сотрудников, но подавляющее большинство из них - украинцы.

Реакция Украины

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В подготовке к отражению возможной российской агрессии участвуют украинские добровольцы

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Официальный представитель МИД Украины Олен Николенко заявил, что украинские власти уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, но считают шаги, предпринимаемые США, преждевременными и чрезмерными.

"Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новой российской агрессии сохраняется постоянно с 2014 года, а скопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - говорится в официальном заявлении МИД Украины.

В нем же украинская сторона благодарит правительство США за активную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, - за предоставление новейшего оружия и техники.

Страны ЕС пока не намерены следовать примеру Лондона и Вашингтона. По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, на данном этапе для этого нет веских оснований.

"Не думаю, что следует драматизировать ситуацию, пока идут переговоры. А они идут", - сказал Боррель в ходе видеоконференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он допустил, что, возможно, США располагают какой-то информацией, которой следует поделиться с европейскими партнерами, но Лондон и Вашингтон заверили, что никаких конкретных причин для экстренного отзыва людей за последние сутки не появилось.