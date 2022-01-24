НАСА: извержение вулкана у Тонга сравнимо со взрывом сотен атомных бомб
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, спровоцировавшее цунами в Тихом океане близ Тонга, по своей мощности в сотни раз превосходит взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, заявляют в НАСА.
Ученые агентства говорят, что ущерб, нанесенный стихией в Южно-Тихоокеанском регионе, гораздо масштабнее, чем казалось до сих пор.
Последние исследования показали, что значительная часть одноименного с вулканом острова Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай практически перестала существовать. До извержения он состоял из двух необитаемых островов - Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, которые с 2014 года соединились в один, благодаря сформировавшемуся между ними вулканическому перешейку.
Сейчас, по словам специалистов НАСА, среднее звено полностью разрушено, а от двух более старых островов остались лишь небольшие фрагменты.
Из обитаемых островов Тихого Океана больше всех от стихии пострадал архипелаг королевства Тонга.
По оценкам ООН, порядка 80% жителей этого островного государства испытали на себе последствия извержения и вызванного им цунами. Погибшими считаются три человека.
На столицу Тонги Нукуалофа накатилась волна высотой 1,2 метра. Жители города спасались на возвышенностях. Многие пострадали не только от затопления, но и от сыпавшихся сверху камней и пепла.
Остров Манго - один из наиболее пострадавших на архипелаге. Многие его жители потеряли всё - от жилья до личных вещей. 62 человека были эвакуированы на остров Номука, но там, по словам властей, заканчивается продовольствие, и сотни человек ожидают эвакуации на главный остров государства Тонга - Тонгатапу.
Что происходит на Тонга сейчас?
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Конец истории Подкаст
Большая часть островов архипелага до сих пор засыпана пеплом. Все силы были первым делом брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы единственного международного аэропорта, куда уже несколько дней доставляются гуманитарные грузы.
В ООН более всего опасаются загрязнения пеплом источников питьевой воды, что может привести к эпидемии холеры и других желудочно-кишечных заболеваний.
Однако власти Тонга сообщают, что последние проверки качества воды в пресных водоемах показали ее пригодность к употреблению. Жителям острова также рекомендуется собирать дождевую воду.
Между тем сохраняется опасность обострения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний среди населения.
Военные самолеты Новой Зеландии и Австралии, а также грузовые суда этих стран доставляют на Тонга гуманитарную помощь, включая медикаменты и оборудование для диагностики.
Больница в Нукуалофа была смыта волной, спасатели развернули в столице полевой госпиталь.
Связь архипелага с внешним миром до сих пор полностью не восстановлена. Проблематична даже связь между главным островом Тонгатапу и другими островами.
Кабель, идущий по дну океана и обеспечивавший архипелаг интернетом, серьезно пострадал. Телефонные линии восстановлены лишь частично.