Снегопад накрыл Грецию и Турцию. Нарушено авиасообщение, власти подсчитывают ущерб

час назад

Автор фото, LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Акрополь в снегу - редкое зрелище. Правда, это уже второй год подряд, когда Афины накрывает снегопад. Движение в греческой столице и на междугородних трассах парализовано. Температура воздуха держится ниже ноля.

Из-за экстремальных погодных условий 25 и 26 января объявлены нерабочими днями. Снегопаду присвоено красивое название "Элпида", что в переводе с греческого означает "надежда".

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Некоторые районы города остались без электроснабжения и интернета.

Многие владельцы автомобилей подсчитывают ущерб.

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Жителям Афин редко приходится ходить по скользким ступенькам.

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Больше всех нежданной зиме радуются, конечно, дети. По всем Афинам стоят снеговики, в том числе и перед зданием парламента Греции.

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Мандариновым деревьям снег, если он продержится недолго, нипочем, а вот для местных сортов винограда это серьезное испытание.

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Власти Греции надеются, что снегопад не будет затяжным, иначе экономике страны может быть нанесен серьезный урон.

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Снежный циклон добрался и до Турции. В отличие от Греции, в этой стране есть горнолыжные курорты, и в целом снежная зима не такая уж редкость для местных жителей. Однако в Стамбуле снег бывает крайне редко, и такой вид на мечеть Айя-София - большая удача для фотографа.

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А это зарисовка из Анкары.

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В международном аэропорту Стамбула отменены десятки рейсов. Он считается одним из самых загруженных аэропортов Европы и крупнейшим стыковочным хабом. Нарушение его работы вносит нарушения в расписание многих авиалиний.

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