Опрос: четверть россиян против мигрантов, но и работать за них мало кто хочет
Две трети россиян считают, что необходимо ограничивать поток в страну трудовых мигрантов, самое настороженное отношение жители страны демонстрируют к выходцам из Африки и Центральной Азии.
Таковы данные соцопроса, проведенного "Левада-центром" (АНО "Левада-Центр" внесена российскими властями в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Респондентам задавали вопросы о том, насколько близко от себя лично они готовы видеть представителей разных национальностей.
Более половины участников опроса хотели бы ограничить нахождение выходцев из Африки в России: четверть (25%) пускали бы их только временно, 27% не пускали бы вовсе.
Если график не загрузился, попробуйте использовать другой браузер
Похожее отношение - к таджикам и узбекам.
Если график не загрузился, попробуйте использовать другой браузер
В опросе приводятся данные за несколько лет. Например, если в 2010 году 55% опрошенных были настроены негативно по отношению к темнокожим мигрантам, то в 2021 таких было 52%.
Дистанцированность к гражданам Средней Азии сохранилась практически на том же уровне: 58% в 2010 году против 51% в 2021.
Незначительно изменилась и доля тех, кто готов был бы видеть мигрантов среди членов своей семьи. В 2010 году лишь 1% опрошенных ответил утвердительно на этот вопрос по поводу мигрантов из Африки и Средней Азии, а спустя 11 лет таких россиян среди респондентов оказалось 4%.
Снизилась доля тех, кто хотел бы ограничить присутствие в России украинцев: 15% (в 2020 г. - 22%) пускали бы их в Россию только временно, 17% (в 2020 г. - 19%) не пускали бы.
Число людей, готовых видеть среди членов своей семьи украинцев, наоборот выросло: в 2010 на это были согласны 5% опрошенных, спустя 11 лет - уже 13%.
Правительство и трудовые мигранты
В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин на фоне сокращения числа мигрантов во время пандемии поставил цель приглашать работать на строительстве жилых домов россиян и платить им больше денег. В мэрии говорили, что готовят план по отказу от мигрантов на стройках.
68% опрошенных считают, что и правительство России должно ограничивать приток трудовых мигрантов, и лишь 11% выступают за меры правительства по привлечению этого притока.
При этом количество тех, кто был бы не против, чтобы его родственники выполняли свойственную мигрантам работу, не превышает 26%.
Если график не загрузился, попробуйте использовать другой браузер
Половина россиян считает, что работа мигрантов полезна для страны и общества. За восемь лет - с июня 2013-го по декабрь 2021-го - количество респондентов, которые придерживаются такого мнения, выросло с 41% до 50%.
Опрос проводился с 16 по 22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах.
"Мама звонит и целует телефон": мигранты спят на полу во Внуково в ожидании рейсов домой
Закрытие границ стран СНГ отрезало сотни трудовых мигрантов от родных мест. Они просят посольства прислать за ними самолеты - а пока живут прямо в московском аэропорту.