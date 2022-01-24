Опрос: четверть россиян против мигрантов, но и работать за них мало кто хочет

21 минуту назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Две трети россиян считают, что необходимо ограничивать поток в страну трудовых мигрантов, самое настороженное отношение жители страны демонстрируют к выходцам из Африки и Центральной Азии.

Таковы данные соцопроса, проведенного "Левада-центром" (АНО "Левада-Центр" внесена российскими властями в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Респондентам задавали вопросы о том, насколько близко от себя лично они готовы видеть представителей разных национальностей.

Более половины участников опроса хотели бы ограничить нахождение выходцев из Африки в России: четверть (25%) пускали бы их только временно, 27% не пускали бы вовсе.

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Похожее отношение - к таджикам и узбекам.

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В опросе приводятся данные за несколько лет. Например, если в 2010 году 55% опрошенных были настроены негативно по отношению к темнокожим мигрантам, то в 2021 таких было 52%.

Дистанцированность к гражданам Средней Азии сохранилась практически на том же уровне: 58% в 2010 году против 51% в 2021.

Незначительно изменилась и доля тех, кто готов был бы видеть мигрантов среди членов своей семьи. В 2010 году лишь 1% опрошенных ответил утвердительно на этот вопрос по поводу мигрантов из Африки и Средней Азии, а спустя 11 лет таких россиян среди респондентов оказалось 4%.

Снизилась доля тех, кто хотел бы ограничить присутствие в России украинцев: 15% (в 2020 г. - 22%) пускали бы их в Россию только временно, 17% (в 2020 г. - 19%) не пускали бы.

Число людей, готовых видеть среди членов своей семьи украинцев, наоборот выросло: в 2010 на это были согласны 5% опрошенных, спустя 11 лет - уже 13%.

Правительство и трудовые мигранты

В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин на фоне сокращения числа мигрантов во время пандемии поставил цель приглашать работать на строительстве жилых домов россиян и платить им больше денег. В мэрии говорили, что готовят план по отказу от мигрантов на стройках.

68% опрошенных считают, что и правительство России должно ограничивать приток трудовых мигрантов, и лишь 11% выступают за меры правительства по привлечению этого притока.

При этом количество тех, кто был бы не против, чтобы его родственники выполняли свойственную мигрантам работу, не превышает 26%.

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Половина россиян считает, что работа мигрантов полезна для страны и общества. За восемь лет - с июня 2013-го по декабрь 2021-го - количество респондентов, которые придерживаются такого мнения, выросло с 41% до 50%.