"Мужики рассвирепели и отстреливают собак”. Спор из-за закона о бродячих животных обострился после гибели ребенка в Сибири

час назад

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После гибели семилетней девочки в Забайкалье из-за нападения бродячих собак губернатор края Александр Осипов заявил о необходимости изменения закона об отлове безнадзорных животных. С 2020 года в России их запрещено усыплять без медицинских показаний. Тем временем жители села начали самостоятельно отстреливать бездомных собак, сообщают региональные СМИ.

Семилетняя девочка из села Домна Читинского района Забайкальского края пропала 22 января, когда возвращалась из музыкальной школы домой. Родители девочки обратились в полицию. Вскоре тело ребенка со следами нападения животных было обнаружено на пустыре, сообщили в СКР. Предположительно, на девочку напала стая бродячих собак.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

"По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались", - говорится в сообщении СКР.

В воскресенье, 23 января, глава Забайкальского края встретился с жителями села Домна и пообещал, что собаки из села "будут оперативно убраны", появится дополнительный автобус для перевозки детей и взрослых в школу, а на улицах, где еще нет освещения, установят фонари.

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Отдельное внимание губернатор обещал уделить графику вывоза мусора - несвоевременный вывоз, по его словам, "является одной из причин скопления безнадзорных собак".

Кроме того, губернатор заявил, что будет добиваться изменений в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", регулирующий отлов бездомных собак. Согласно нормам закона, агрессивные животные после отлова должны содержаться в приюте, их нельзя усыплять. Власти ряда регионов неоднократно говорили о том, что запрет на усыпление бездомных собак приводит к тому, что приюты для животных переполнены, и большинство безнадзорных животных снова оказывается на улице.

Что не так в законе об отлове животных?

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Предложение внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных поддержали мэр Читы и исполняющий обязанности главы администрации Томска.

"Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу. Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак", - заявил глава администрации Читы Александр Сапожников.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заявил, что "российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона".

По его словам, в Томске каждый год приют "Верный друг" отлавливает более 3,5 тысяч бездомных животных. Более 400 наиболее агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, однако мест в пункте передержки не хватает.

"Такие проблемы практически во всех муниципальных образованиях страны", - отметил Михаил Ратнер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дело не в законе, а его исполнении. После гибели девочки в Забайкалье Володин предложил ввести ответственность для чиновников на местах.

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По мнению спикера Госдумы, местная власть не считает проблему бродячих собак приоритетной, поэтому количество бездомных собак увеличивается.

"В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах", - добавил он.

"Мужики рассвирепели и отстреливают собак"

Как сообщают региональные СМИ, в селе Домна состоялся народный сход, после которого местные жители отправились самостоятельно отстреливать псов.

"Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало", - сообщила жительница села изданию "Чита.ру".

Местный житель пояснил изданию: "В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди". Корреспонденты краевого издания "Вечорка" сообщили, что также слышали выстрелы в Домне. "Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас", - сообщают журналисты.

Издание "Чита.ру" подчеркивает, что еще перед Новым годом жители села Домна обращались в редакцию с жалобой на неуправляемую ситуацию с бездомными собаками в селе. Издание пишет, что жители села сравнивали выход из дома с игрой в русскую рулетку и жаловались, что почти возле каждого дома обитает по стае собак.

Согласно данным Роспотребнадзора, ежегодно в медицинские учреждения по поводу различных повреждений, полученных от животных (диких, домашних, бродячих), обращается порядка 350 тысяч человек, треть из них - дети. Отдельной статистики по количеству нападений на людей бродячих собак нет.

В регионах Восточной и Западной Сибири проблема бездомных животных стоит особенно остро. Каждую зиму в этих регионах происходят нападения бродячих животных на людей.

О защите животных и защите детей

Анастасия Лотарева, корреспондент Би-би-си

По российскому закону собак, которые напали на девочку в поселке Домна в Забайкалье (как и любых других собак, жертвами которых время от времени становятся и дети, и взрослые), уже после случившегося отстреливать нельзя - животные, проявившие агрессию, подлежат пожизненному содержанию в приюте.

У закона о защите животных в России очень долгая история - он много лет лежал на полке, хотя о его необходимости говорили самые разные государственные деятели, от Владимира Мединского до Владимира Путина. В историю принятый в 2018 году закон вошел как "закон Бурматова" - по имени председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды единоросса Владимира Бурматова. Этим документом не удалось запретить только контактную притравку - обучение агрессии охотничьих собак на диком звере, - а в остальном он крайне гуманный по отношению к животным.

Их запрещается умерщвлять - за исключением случаев, когда это необходимо для прекращения непереносимых физических страданий. Бездомных собак, в частности, полагается отлавливать и передавать в приюты для животных (причем отлов в присутствии детей запрещается), собак в приюте должны лечить и стерилизовать.

Вопрос, как всегда, в исполнении.

Государственные приюты для собак, в которых мне приходилось бывать, больше похожи на ад на земле, где животные пребывают в невыносимых условиях.

Вспоминается бывшее здание заводского цеха в Башкортостане, где собаки в клетках до потолка воют и лают, пока единственный волонтер закидывает им туда что-то, весьма отдаленно напоминающее еду. Вокруг того приюта - стаи бездомных животных, потому что люди привозят и выбрасывают своих собак, ставших ненужными, просто под стены приюта.

После того как в Домне местные жители начали отстреливать собак (за это, кстати, тоже полагается уголовная ответственность - жестокое обращение с животными) и требовать уголовной ответственности для властей поселения, региональные власти обещают: "Для Домны будет выделен автобус для перевозки людей в школу, улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением, отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора".

То есть до этого мусор толком не вывозился (а это кормовая база для бродячих стай), школьники возвращались домой по неосвещенным улицам… Ну и для того, чтобы детям в минус 20 полагался школьный автобус, потребовалась смерть семилетнего ребенка.

Владимир Бурматов уже прокомментировал случившееся, обвинив чиновников в бездействии: "Как еще объяснить, что время миллиардных бюджетных распилов на убийствах животных ушло безвозвратно", пишет он у себя в "Инстаграме". И продолжает: "Мне тяжело и прискорбно в очередной раз констатировать: смерть ребёнка на совести конкретных должностных лиц, не выполнивших свои обязанности…"

Что ж, действительно - по закону стаю из Домны должны были отловить, отвезти в государственный приют, стерилизовать и чипировать.

Вот только государственного приюта для бездомных собак нет - не то что в Домне, но и в административном центре Забайкальского края Чите. За три года, прошедших с принятия закона, его так и не построили.

Жертвы бродячих собак

В конце декабря жертвой стаи бродячих собак стала 53-летняя жительница Якутска, доцент Института естественных наук СВФУ Сардана Слепцова. Ее тело было обнаружено 29 декабря близ ипподрома. СКР завел уголовные дела о халатности, в Автодорожном округе, где произошло нападение собак, был введен режим ЧС. Тогда тоже звучали предложения изменить закон об отлове бродячих животных.

Незадолго до гибели Сарданы Слепцовой примерно в том же районе собаки напали на другую женщину. Видео с нападением бродячих собак было опубликовано в соцсетях, женщине тогда удалось отбиться.

В ноябре прошлого года жертвой бродячих собак стала 43-летняя женщина в Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент произошел в безлюдном месте. На женщину набросилась стая собак, пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Автор фото, Lev Fedoseev/ TASS Подпись к фото, Бездомные собаки на улице в Мурманске, 2017 год

В апреле 2021 года в Бурятии стая бродячих собак загрызла насмерть 80-летнюю жительницу села Шэнэ-Буса и попыталась напасть на прибывшего по вызову оперативника. "Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу", - сообщал СКР.

Против служащих местного самоуправления было возбуждено уголовное дело о халатности.

За два месяца зимы 2020-21 гг. только в Улан-Удэ несколько человек получили серьезные травмы в результате нападения бродячих собак. В декабре 2020 года собаки напали на 20-летнюю девушку в Забайкальском районе столицы Бурятии. В этот же день и в том же районе собаки напали на 11-летнего школьника. Девушку и мальчика, получивших серьезные ранения, направили на лечение в Москву. В январе 2021 года в Улан-Удэ бродячие собаки напали на 18-летнюю девушку и мальчиков 11 и 12 лет, а также на 9-летнюю девочку.

Автор фото, Vladimir Sayapin / TASS Подпись к фото, Бездомные собаки, Владивосток, январь 1999 года

Агрессия ради выживания

Федеральные власти, как правило, объясняют инциденты с нападением бродячих животных бездействием региональных властей. Это приводит к тому, что местные жители начинают травить или отстреливать собак.

Активисты объясняют, что нападения животных в регионах с суровой зимой связаны с низкими температурами и отсутствием пищи. По словам якутского активиста Антона Жондорова, закон об отлове бродячих собак - "Об ответственном обращении с животными" не учитывает особенности таких регионов, как Якутия, где зимой температура опускается ниже 50 градусов.

"Для выживания в таких условиях собаки сбиваются в стаи и ищут белок для пропитания, который нужен в большом количестве. Бродячие собаки едят других собак, разносят всевозможные инфекции и нападают на людей", - говорится в обращении активиста к главе СКР Александру Бастрыкину, которое Жондоров опубликовал в конце декабря прошлого года.

Жондоров предлагает усыплять агрессивных бродячих животных.

"В числе прочего предлагаю не мучать агрессивных собак, держа их в крохотных клетках на морозе в минус 50, дожидаясь их мучительной "естественной смерти", а безболезненно усыплять их, если в течение определенного времени животное останется невостребованным", - пишет Антон Жондоров на своей странице в "Фейсбуке".

"Закон запланированных смертей"

Как поясняет активист, сейчас в регионе ведется отлов только "небиркованных" собак. "Тех животных, у кого в ухе бирка пункта передержки - не трогают. Типа как отдельная каста неприкасаемых. Но биркованные собаки тоже хотят есть и могут быть агрессивны", - поясняет Жондоров.

Президент благотворительного фонда "Забытые животные" Анастасия Комагина также считает, что закон "Об ответственном обращении с животными" не работает.

"Мы, зоореалисты, называем Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" "законом запланированных смертей", потому что он предусматривает возврат собак обратно на улицу. Сам закон направлен не на построение приютов, он направлен на то, чтобы выпускать животных после стерилизации обратно на улицу", - сказала Анастасия Комагина в интервью РБК.

За доработку закона выступила и российская партия "Зеленые", предложив ввести обязательное чипирование и стерилизацию домашних собак и кошек. Кроме того, "Зеленые" предлагают предусмотреть поддержу для тех, кто берет животных из приютов, и штрафы для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу.

"Закон должен защищать и людей, и животных. Очевидно для всех, что "закон Бурматова" не работает. Пункты отлова с тесными клетками, куда едва помещается животное, стоят на холоде. Животных часто не кормят, экономя, нет кинологов, которые должны оценивать наличие агрессии. Факт стерилизации не спасает от агрессии. В итоге животные страдают, люди подвергаются опасности", - заявил лидер "Зеленых" Андрей Нагибин агентству ТАСС.

В воскресенье, 23 января, глава СКР Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать происшествия с бездомными собаками в разных регионах и подготовить предложения по изменению закона "Об ответственном обращении с животными".

Как решалась проблема бродячих животных в России

В России до конца 1990-х годов бездомных животных отлавливали и усыпляли. В 1998 году зоозащитникам удалось добиться применения программы ОСВВ "отлов - стерилизация - вакцинация - возврат". В Москве программа действовала до 2008 года и была свернута после того, как в апреле 2008 года произошел резонансный случай в Измайловском парке столицы: на 55-летнего кандидата технических наук, программиста Владимира Гайдаржинского во время пробежки напала стая бродячих собак. Пострадавший был госпитализирован и через неделю умер в реанимации. После этого случая практика ОСВВ в Москве была пересмотрена и вернулась схема безвозвратного отлова.

Автор фото, Andrei Epikhin/ TASS Подпись к фото, Бродячие собаки в Московской области

Перед Олимпиадой-2014 в Сочи по России прокатилась волна скандалов, связанная с отловом и уничтожением бродячих животных. Весной 2013 года администрация Сочи объявила тендер на отлов и утилизацию бездомных собак и кошек. Практически одновременно власти Казани объявили тендер на отлов почти девяти тысяч бродячих животных и умерщвление семи тысяч из них. Отлов предполагалось закончить к началу Универсиады в июле 2013 года.

К практике ОСВВ в России вернулись в 2020 году, когда в силу вступили нормы закона "Об ответственном обращении с животными" ("закон Бурматова"). Согласно закону, единственным основанием для усыпления животного является его неизлечимая болезнь, доставляющая ему непереносимые страдания.

Подавляющее большинство животных после отлова, стерилизации и вакцинации снова оказывается на улице. Часть из них, отличающаяся особо агрессивным поведением, остается в приютах.

По словам директора Благотворительного фонда помощи животным "Помоги выжить" Екатерины Безрученко, кормление одной собаки в приюте обходится почти в 12 тысяч рублей в месяц.

Бродячие собаки в других странах

В Индии, где довольно большая популяция бездомных собак, применяется схема "отлов - стерилизация - вакцинация - возвращение". До возвращения животных на улицу им обязательно ставят прививку от бешенства. Похожая схема действует в других странах с теплым климатом - Италии, Греции, Таиланде, Индонезии, Египте, Турции, а также в Британии. Такой подход помогает сдерживать рост численности животных и в определенной мере защитить животных от заражения бешенством. Однако ветеринары отмечают, что нередко после стерилизации самки становятся более агрессивными.

Такая же схема применяется и в России, несмотря на более суровые климатические условия, чем в вышеперечисленнных странах. Как отмечают активисты, из-за холодных зим эта схема, возможно, России не подходит.

В Европе власти в первую очередь пытаются предотвратить появление новых бездомных животных. Для формирования более ответственного отношения к домашнему животному введены высокие налоги на содержание питомцев.

В Германии размер налогов зависит от города или населенного пункта, а также от породы собаки. За собаку бойцовской породы хозяину придется заплатить налог порядка 500 евро и больше. За вторую и третью собаку хозяину придется заплатить более высокий налог, чем за первую. Сразу после приобретения животного владелец должен зарегистрировать питомца в налоговой инспекции. После регистрации собаки хозяин получает бирку с регистрационным номером, она крепится на ошейник. Если собака выйдет на прогулку без бирки, хозяина могут оштрафовать.

Налоги на собак существуют и во Франции, Норвегии, Швеции, Австрии. В Норвегии сумма налога зависит от размера питомца. В некоторых странах для животных, прошедших стерилизацию, налог снижен.

Владельца, выставившего своего питомца на улицу, ждет штраф порядка 10- 25 тысяч евро. За брошенного пса бойцовской породы хозяину придется заплатить около 50 тысяч евро.

При таких условиях перспектива собаки лишиться жилья значительно снижается.