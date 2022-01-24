Неизвестный, открывший стрельбу в Университете Гейдельберга, скончался

24 января 2022, 15:07 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция сообщила, что в руках у стрелявшего было длинноствольное ружье

Полиция Германии сообщила, что мужчина, ранивший из огнестрельного оружия четверых человек в лекционном зале университета в городе Гейдельберг на юго-западе Германии и попытавшийся застрелиться, скончался.

Сообщается, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам полицейских, стрельба велась из длинноствольного оружия. Они также предупредили, что в городском районе Нойенхаймер-Фельд проводится крупная операция с участием служб экстренной помощи, и попросили жителей избегать посещения этого района.

Немецкая газета Bild сообщила, что стрелок был студентом университета и открыл огонь в лекционном зале, прежде чем направить оружие на себя.