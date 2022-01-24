Неизвестный, открывший стрельбу в Университете Гейдельберга, скончался
Полиция Германии сообщила, что мужчина, ранивший из огнестрельного оружия четверых человек в лекционном зале университета в городе Гейдельберг на юго-западе Германии и попытавшийся застрелиться, скончался.
Сообщается, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
По словам полицейских, стрельба велась из длинноствольного оружия. Они также предупредили, что в городском районе Нойенхаймер-Фельд проводится крупная операция с участием служб экстренной помощи, и попросили жителей избегать посещения этого района.
Немецкая газета Bild сообщила, что стрелок был студентом университета и открыл огонь в лекционном зале, прежде чем направить оружие на себя.
В последние годы в Германии нередко происходили нападения, совершавшиеся как правило джихадистами или ультра-правыми.В стране действуют одни из самых строгих законов об оружии в Европе: любой, кому не исполнилось 25 лет должен пройти обязательное обследование у психолога, прежде чем сможет получить лицензию на владение огнестрельным оружием. Поэтому стрельба в учебных заведениях случается крайне редко.