"Никто не может нести ответственность за другого человека". История противостояния семьи Янгулбаевых с властями Чечни

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

49 минут назад

Автор фото, Komitet Protiv Pytok Подпись к фото, Сайди Янгулбаев до назначения в Верховный суд Чечни работал мировым судьей

Вечером 20 января чеченские полицейские пришли в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его жену Зарему Мусаеву увезли в неизвестном направлении - формально для допроса в качестве свидетельницы по делу о мошенничестве, которое расследуют в Грозном.

За месяц до похищения у его сына Абубакара Янгулбаева, на тот момент юриста "Комитета против пыток" (организация с таким же названием признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), прошел обыск. Это произошло через несколько дней после того, как Абубакар сообщил о пропаже нескольких десятков родственников в Чечне. Об исчезновении родных в конце декабря рассказали сразу несколько чеченских оппозиционеров.

Янгулбаевы связывают преследование членов своей семьи с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Давление на семью экс-судьи впервые начали оказывать в 2017 году, когда одного из сыновей Сайди Янгулбаева поместили в СИЗО по делу об экстремизме. Чеченские власти связывают Янгулбаева с деятельностью движения 1ADAT, которое открыто критикует Кадырова и сайт которого в России заблокирован.

Би-би-си рассказывает хронологию конфликта семьи Янгулбаевых с чеченскими властями.

Как Сайди Янгулбаев потерял должность в Верховном суде Чечни

Президент России Владимир Путин назначил Сайди Янгулбаева (в официальных документах он указан как Сайда Янгулбаев) на должность судьи Верховного суда Чечни в 2012 году.

Как рассказывает его сын Абубакар, до повышения его отец с 2008 года работал мировым судьей. Перед этим пять лет - помощником федерального судьи, а еще раньше - следователем.

Повышение мирового судьи сразу до должности в Верховном суде региона - редкость для судебной системы. С этим согласен и Абубакар Янгулбаев (Сайди Янгулбаев не смог поговорить с Би-би-си из-за плохого самочувствия). Карьерный взлет отца он назвал "подарком судьбы".

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"Это многим может показаться странным, но произошло это благодаря тогда действующему председателю ВС Чечни. Он заметил, что у моего отца на мировом участке была самая высокая нагрузка. В это сложно поверить, но это было чудо для карьеры отца за действительно хорошую работу", - сказал Би-би-си Абубакар Янгулбаев.

Абубакар Янгулбаев настаивает, что в те годы для работы в высших судебных органах не требовалось демонстрировать полную лояльность действующей власти. Хотя, по его словам, Сайди Янгулбаев не стремился работать по уголовным делам в судах первой инстанции именно потому, что понимал, что там сложно "выносить приговор в соответствии с совестью и законом".

И тем не менее за время работы судьей Верховного суда Янгулбаев успел поучаствовать в том числе в процессе над Русланом Кутаевым, которого считают одним из первых чеченских политзаключенных.

В 2014 году Кутаев, несмотря на противодействие со стороны властей, организовал конференцию, посвященную депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Через несколько дней после этого его задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ). Суд приговорил его к четырем годам колонии и году ограничения свободы.

Автор фото, Echo Moskvy Подпись к фото, Абубакар Янгулбаев говорит, что после отъезда из Чечни они разорвали отношения почти со всеми остальными родственниками

Янгулбаев входил в состав судебной коллегии, которая рассматривала апелляцию на приговор. В итоге тюремный срок Кутаеву сократили на два месяца, при этом решение о его виновности осталось в силе. Во время процесса Кутаева представлял тот самый "Комитет против пыток", в котором позже начал работать один из сыновей Янгулбаева.

Но в конце 2015 года Квалификационная коллегия судей Чеченской республики неожиданно прекратила полномочия Янгулбаева, следует из данных управления судебного департамента при Верховном суде. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, заявил, что Янгулбаев "замарал судейскую репутацию".

Провластный чеченский паблик "ПРО ЧЕЧНЯ" после задержания Мусаевой выпустил фильм-расследование о семье Янгулбаевых, в котором утверждается, что судья "выделялся жесткостью" при вынесении приговоров и "был уволен за недобросовестное выполнение служебных обязанностей".

У Янгулбаевых - другая версия. В интервью Znak.com Сайди Янгулбаев рассказал, что в ноябре 2015 года, когда он еще работал судьей, к нему домой пришли чеченские силовики. Причиной визита они назвали оппозиционную группу во "ВКонтакте", которую создал его средний сын Ибрагим Янгулбаев. В тот день дома был и Абубакар Янгулбаев.

В итоге полицейские отвезли отца и двух сыновей в резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова. "Мне тогда сказали: пиши заявление о сложении полномочий судьи, иначе сына живым не увидишь", - рассказывал Сайди Янгулбаев.

Как вспоминает Абубакар Янгулбаев, общение членов семьи с Кадыровым и Магомедом Даудовым, на тот момент руководителем администрации главы Чечни, и другими чиновниками проходило в той же комнате, в которой в том же году сняли первый резонансный ролик с публичными извинениями на камеру за критику чеченских властей. Его героиней тогда стала сотрудница реабилитационного центра Айшат Инаева, которая поместила в соцсетях аудиосообщение о бедности чеченцев и "показухе" со стороны Кадырова.

Как рассказывает Абубакар Янгулбаев, в семье знали, что Ибрагим, на тот момент студент юрфака Грозненского университета, действительно создал в соцсетях группу о чеченских реалиях - в ней состояло около пяти участников. В группе критиковалось чеченское руководство и выкладывались, например, цитаты Шейха Мансура - предводителя народно-освободительного движения на Северном Кавказе в XVIII веке.

Но, вспоминает он, Кадыров начал в "агрессивном тоне" отчитывать членов семьи за существование группы, а затем на них все "налетели и начали избивать". "В результате на полу образовалась большая лужа крови, у нас начали требовать, чтобы мы вылизали ее. Мы, естественно, этого не стали делать, за что нас опять начали избивать", - рассказывает Абубакар Янгулбаев.

Сам Рамзан Кадыров не отрицает, что Янгулбаевых действительно привозили к нему в резиденцию. Но, как рассказал он сам в "Инстаграме", Ибрагима Янгулбаева избивали не чиновники, а его собственный отец, который якобы говорил, что сын опозорил его перед народом.

По версии Кадырова, Сайди Янгулбаев нанес сыну несколько ударов, а сам глава Чечни просил его не бить сына. Кадыров рассказывал это по-чеченски, расшифровку его речи с переводом выкладывала "Медиазона" (внесена властями России в реестр СМИ-иностранных агентов).

Абубакар Янгулбаев вспоминает эту сцену по-другому. По его словам, Кадыров и его соратники действительно ожидали, что Сайди Янгулбаев сам применит силу к сыну, и спрашивали, почему он не реагирует на его поведение. Но тот делать этого не стал.

В итоге Сайди Янгулбаева попросили оставить пост федерального судьи. Ему удалось оформить увольнение как отставку - благодаря этому у него сохранился статус судьи, который в том числе гарантирует неприкосновенность.

Янгулбаева-старшего и Абубакара отпустили на свободу, а Ибрагим до мая 2016 года оставался в подвале в здании местного СОБРа.

После того как он вышел, члены семьи решили остаться в Чечне. "Отец решил - ну, раз конфликт исчерпан, наверное, можно жить дальше", - рассказывает Абубакар. По его словам, глава семьи пытался вернуться на работу - семья выживала на зарплату старшего сына, который тогда работал помощником адвоката.

Это подтверждают и документы - из них следует, что Янгулбаев-старший дважды пытался убедить квалификационную коллегию судей Чечни изменить решение о своей отставке.

Но вернуться в Верховный суд он так и не смог.

Би-би-си направила просьбу об интервью о семье Янгулбаевых министру по внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеду Дудаеву. Он прочел сообщение корреспондента Би-би-си, но не ответил на него.

Уголовное дело сына Янгулбаева

Летом 2017 год Сайди Янгулбаев сам обратился в "Комитет против пыток", подзащитного которого он когда-то судил. Обращение касалось судьбы его сына Ибрагима - за несколько месяцев до этого того задержали и поместили в СИЗО по обвинению в экстремизме.

Правозащитникам Янгулбаев рассказал, что в конце мая в его дом приехал высокопоставленный сотрудник грозненской полиции и сообщил, что ему нужно проверить телефон и компьютер Ибрагима Янгулбаева. Тот согласился поехать в грозненский отдел полиции со своей матерью Заремой Мусаевой.

Автор фото, Youtube Подпись к фото, Ибрагим Янгулбаев неоднократно преследовался властями Чечни за создание интернет-ресурсов с критикой в адрес руководства республики

Женщину попросили подождать возле дежурной части, а самого Ибрагима, по его словам, отвели в отдельный кабинет на четвертом этаже здания. Оказалось, что силовиков заинтересовал паблик "Wolves Creed" во "ВКонтакте", где в том числе публиковались посты с критикой чеченских властей.

Как рассказывает Абубакар Янгулбаев, тогда в семье не знали, что Ибрагим решился создать еще одну группу в социальных сетях: "Я даже не подозревал. Я думал, что такое невозможно, потому что только смертник может сделать то же самое, уже попавшись один раз".

Узнать, о чем писали в "Wolves Creed" во "ВКонтакте", уже нельзя. Группы больше не существует - в октябре 2017 года Ленинский суд Грозного запретил ее на территории всей страны, согласившись с мнением прокурора, который увидел в материалах сообщества предпосылки "к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Правда, в "Фейсбуке" сохранилось сообщество с аналогичным названием. В его постах российских военных, принимавших участие в чеченских войнах, называют оккупантами. Многие записи посвящены гибели мирных жителей во время военных действий.

Полицейские, задержавшие Ибрагима, требовали, чтобы тот сообщил имена участников сообщества. "Когда я отвечал, что не знаю, меня били пластиковой трубой по телу. Также меня пытали электрическим током и подвешивали за руки и ноги на металлическом ломе. При этом я несколько раз терял сознание", - вспоминал сам Ибрагим Янгулбаев (его свидетельства задокументировал "Комитет против пыток").

Через три дня после этого Ибрагима Янгулбаева арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство - якобы за то, что он употреблял нецензурную брань в университете. Через пять лет по этой же статье в изолятор отправят его мать Зарему Мусаеву.

Затем на Янгулабева завели дело по экстремистской статье 282 УК РФ - как указывал "Комитет против пыток", за разжигание ненависти к русским. По словам Абубакара Янгулбаева, речь шла именно о "русских военных", а не русских в целом.

В итоге Ибрагим Янгулбаев провел в СИЗО полтора года. Летом 2018 года "Новая газета" писала, что ему не оказывали должную медицинскую помощь в связи с обнаруженным у него гнойным гангренозным аппендицитом. Ситуация потребовала вмешательства Михаила Федотова, на тот момент главы президентского Совета по правам человека, и уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Дело Ибрагима Янгулбаева стало точкой невозврата для его семьи. В 2017 году Янгулбаевы уехали из Чечни - сначала в Пятигорск, а потом в Нижний Новгород. Абубакар Янгулбаев через несколько месяцев после задержания брата устроился на стажировку в "Комитет против пыток", который вел дело брата, а в 2018 году стал работать там постоянно.

"Это нетипичная ситуация", - признает юрист "Комитета против пыток" Ольга Садовская, комментируя тот факт, что правозащитники стали плотно сотрудничать с семьей бывшего судьи, который когда-то участвовал в процессе над их подопечным.

"Лично я считаю, что мы совершили ошибку, и на самом деле родственников заявителей на работу брать нельзя, потому что это создает дополнительные риски и для заявителей, и для организации. Тем не менее Абубакар у нас работал, и претензий как к работнику у нас к нему никогда не было", - говорит Садовская.

Покинув республику, Янгулбаевы фактически разорвали отношения с родными ради безопасности тех. "Мы сказали - "можете спокойно от нас отказываться, ничего страшного в этом нет, давайте не будем больше общаться". И общение фактически прекратилось", - рассказывает Абубакар Янгулбаев.

В начале 2019 года Ибрагима Янгулабева отпустили из изолятора после прекращения дела в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Юристы "Комитета против пыток" несколько раз безуспешно требовали возбудить дело о пытках, которым, по словам Ибрагима, его подвергали в полиции. В начале прошлого года правозащитники пожаловались на пытки в отношении Янгулбаева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Что такое 1adat и при чем тут Янгулбаевы

Весной 2020 года в мессенджере "Телеграм" зарегистрировали канал 1ADAT. Его анонимные создатели указывают, что это народное движение, которое действует в "оккупированной Чечне" против "кадыровских наместников".

Авторы канала публикуют посты о нарушениях прав человека в Чечне (чаще всего источники такой информации анонимны), критикуют руководство республики, рассказывают о борцах за независимость Чечни от России, а также призывают читателей сотрудничать с движением и жертвовать деньги на его работу.

Чеченские власти активно критиковали 1ADAT. Через несколько месяцев после его создания, в сентябре 2020 года, в соцсетях появились видео с участием 19-летнего Салмана Тепсуркаева. За несколько дней до этого он исчез в Геленджике.

На видео юноша признаётся в том, что был администратором телеграм-канала 1ADAT, и говорит, что заслуживает наказания за то, что оскорблял чеченских представителей власти. На одном из роликов снято, как он пытается сесть на бутылку. С тех пор его никто не видел.

"Комитет против пыток" добивался возбуждения дела о похищении Тепсуркаева - правозащитники возлагают ответственность за его исчезновение на чеченских силовиков. Дело в итоге возбудили в Краснодарском крае, но затем передали в Чечню. ЕСПЧ осенью прошлого года признал, что российские власти нарушили права юноши, и присудил заявителям компенсацию 26 тысяч евро.

Зимой 2021 года в "Телеграме" зарегистрировали еще один канал чеченской тематики - "Альтернатива 95". В нем начали публиковать личные данные подписчиков 1ADAT. С некоторыми из них чеченские власти начали проводить "профилактические беседы", писал "Кавказский узел" (внесен в России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Именно в "Альтернативе 95" впервые прозвучала информация о том, что Ибрагим Янгулбаев - автор 1ADAT. Ибрагим тогда же говорил корреспонденту Би-би-си, что не будет комментировать эту информацию, не подтвердив и не опровергнув ее. Но в итоге он и его младший брат Байсангур уехали из России.

Абубакар Янгулбаев связывает давление на свою семью именно с тем, что власти Чечни подозревают его и его родственников в администрировании 1ADAT. При этом он утверждает, что не знает, кто создал этот канал.

"Я его точно не создавал, - говорит он. - Но я разделяю позицию, что нельзя пытать людей и нарушать права человека в Чечне. С любым телеграм-каналом, где разделяется это мнение, я контактирую: получаю информацию о нарушениях прав человека и передаю ее. В таком виде контакт с 1ADAT у меня был, но через неизвестное лицо или, например, бот".

Судя по всему, чеченские власти в непричастность Янгулбаевых не верят. Например, Рамзан Кадыров, комментируя скандал вокруг судьбы Заремы Мусаевой, заявил, что "каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала". "Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах", - сказал он.

Исчезновение родственников Янгулбаевых в Чечне

В декабре прошлого года Абубакар Янгулбаев сообщил о пропаже своих родственников в Чечне. О похищении родственников в то же время заявили еще пятеро чеченских оппозиционеров, выступавших с критикой Рамзана Кадырова. Большинство из них живет не в России.

Абубакар Янгулбаев тогда говорил Би-би-си, что насчитал около 40 пропавших родственников. К январю стало понятно, что на самом деле их было около 50, говорит он. Некоторые уже нашлись: "Я с ними не общался, но часть людей вышла на связь, а некоторых видели мои знакомые, которые рассказывают, что происходит в Чечне".

После исчезновения родных Янгулбаев дал несколько интервью, в которых заявил, что связывает происходящее с критикой членов его семьи в адрес Кадырова. Когда у самого главы Чечни на пресс-конференции в конце декабря спросили об исчезновении родственников оппозиционеров, он заговорил о чести семьи и кровной мести.

"Честь, достоинство семьи нельзя трогать. Меня убивайте, я политик, я воин. Но честь семьи, женщин - до них дотрагиваться, про них говорить непозволительно. А они говорят очень многое. Наверное, кто-то из тех людей, которых они оскорбили, забрали их жен, сестер. Забрали, сделали то же самое, что они мечтают сделать, когда у них будет возможность убивать нас", - заявил тогда Кадыров.

Через несколько дней после того, как Абубакар Янгулбаев заявил о пропаже родственников, к нему домой в Пятигорск пришли с обыском по делу об оправдании терроризма. Кроме того, Янгулбаева допросил следователь, которого больше всего интересовали работа чеченца в "Комитете против пыток" и информация о создателях и подписчиках 1ADAT.

"Я сказал, что подписан на этот канал, так как мне в профессиональных целях нужно знать о нарушениях прав человека в Чечне. Тогда следователь спросил меня, известно ли мне, кто создал этот канал. Я сказал, что нет. Следователь уточнил, может ли мой брат быть его создателем. Я сказал, что в прокадыровских пабликах есть об этом сообщения, но я у него спросил - и он мне ничего не ответил", - говорит Абубакар Янгулбаев.

При обыске у него забрали технику. А через несколько часов после этого издание РИА ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовало материал о семье Янгулбаевых, где содержалась переписка, которую Абубакар якобы вел со своим братом Ибрагимом. Если верить этой переписке, можно сделать вывод, что они действительно имеют отношение к телеграм-каналу 1ADAT.

А после того как Зарему Мусаеву вывезли в Грозный, Рамзан Кадыров выложил у себя в телеграм-канале голосовые сообщения, которыми якобы обменивалась семья Янгулбаевых. На них человек с голосом, похожим на голос Абубакара Янгулбаева, называет живущих в Чечне чеченцев "рабами". Два других голоса, которые якобы принадлежат его младшим братьям Ибрагиму и Байсангуру, обсуждают силовые методы борьбы с чеченской властью.

"Я не признаю, что это мои переписки. Я тоже могу нарисовать переписку Кадырова и Лорда (Магомеда Даудова - прим. Би-би-си). Это очень легко сделать - так же легко, как подделать документ. И так же легко смонтировать подражание голосу, полно таких роликов в интернете. На этих записях слышны периоды склейки, слова цепляются, обрезаются. И я вообще не помню, чтобы я такие аудиозаписи отправлял. С правовой точки зрения нет никакой экспертизы, которая подтверждала бы, что это мой голос. Ее и не будет", - говорит Абубакар Янгулбаев.

Вскоре после выхода расследования правозащитник из соображений безопасности уехал из России и ушел из "Комитета против пыток", так как не мог работать дистанционно.

В расследовании РИА ФАН утверждается, что "Комитет против пыток" фактически спонсирует семью Янгулбаевых и в том числе финансировал их отъезд за границу.

Юрист "Комитета" Ольга Садовская это отрицает. "Нет, "Комитет против пыток" не помогал им с финансовой точки зрения. А незаконно добытую личную переписку я вообще не считаю нужным комментировать", - говорит она.

По ее словам, "Комитет" не имеет никакого отношения к движению 1ADAT и не знает, кем оно создано: "Нас этот вопрос вообще не интересует. Нас волнуют только вопросы, которые касаются применения насилия со стороны представителей властей".

Часть интернет-ресурсов движения 1ADAT заблокирована в России по решению суда в Грозном. Поводом для блокировки в решении названы в том числе публикации про "преступный кадыровский режим".

Что сейчас происходит с Заремой Мусаевой

Автор фото, Komitet Protiv Pytok

Вечером 20 января чеченские полицейские пришли к квартире в Нижнем Новгороде, где экс-судья Сайди Янгулбаев жил с женой Заремой Мусаевой и младшей дочерью Алией. Силовики объявили, что собираются забрать супругов на допрос по делу о кредитном мошенничестве, которая женщина, не знакомая Янгулбаевым, якобы совершила в 2019 году.

Забрать бывшего судью, который обладает неприкосновенностью, полицейские не смогли. В итоге в Грозный, несмотря на протесты родственников и юристов "Комитета против пыток", насильно увезли его 59-летнюю супругу, у которой было подозрение на ковид. Женщине не дали одеться, а пока мужчины в штатском волокли ее на лестничную площадку, она потеряла сознание. На видео, которое публиковал "Комитет против пыток", видно, как ее ведут босиком по снегу.

Мусаева страдает диабетом, ей постоянно нужны уколы инсулина, но, как рассказывают члены ее семьи, силовики не дали ей взять необходимые лекарства. Сутки о судьбе женщины было ничего неизвестно. В итоге на следующий день видео с ее участием опубликовал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

На нем женщина, отвечая на его вопросы, усталым голосом говорит, что ей предоставили необходимые лекарства и что к ней не применяли насилие.

Кадыров, комментируя происходящее, заявил, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный (юристы "Комитета против пыток" утверждают, что документы направляли на несуществующий адрес). По мнению главы Чечни, поездка чеченских полицейских "была согласована с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством".

Кроме того, он заявил, что Зарема Мусаева уже "заработала" себе на срок, применив насилие к полицейскому, который "чуть не лишился глаза". Накануне стало известно, что еще вечером 21 февраля Ленинский районный суд Грозного арестовал Мусаеву на 15 суток по статье "мелкое хулиганство". Адвокатов к ней не пустили, сообщил "Комитет против пыток".

Янгулбаевы считают задержание Мусаевой похищением. После того как ее вывезли в Грозный, "Комитет против пыток" подготовил срочное обращение в ЕСПЧ в рамках 39-го правила. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

Как рассказала Би-би-си Ольга Садовская, ЕСПЧ уже отреагировал на обращение и отправил российской стороне вопросы о задержании Мусаевой.

На прошлой неделе Сайди Янгулбаев и его дочь Алия вслед за сыновьями покинули Россию. По мнению Абубакара Янгулбаева, задержание его матери стоит расценивать как попытку "выманить" членов семьи в Грозный.

"Так боролись с людьми, с которыми воевали в горах. Такая же тактика. Являлись к женам, родственникам этих людей, их пытали, похищали, чтобы заставить выдать свои позиции. Сейчас эти методы почему-то решили применять в отношении критиков. Это ненормально, даже если делается в отношении родственников реально признанных террористов. В России нет коллективной ответственности. Никто не может нести ответственность за другого человека, никакой закон это не подразумевает", - отметил он.

Тем временем Рамзан Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых "поддерживает террористические группировки и планирует принять участие в организации целой сети": "Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются".

Кроме того, Кадыров обвинил в пособничестве терроризму главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. По мнению Ольги Садовской, на работу "Комитета против пыток" это не повлияет: "Осложнить нашу работу на Северном Кавказе еще сильнее уже невозможно".