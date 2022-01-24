Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти. Правительство и парламент распущены

21 минуту назад

Автор фото, Reuters

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и свержении президента Рока Каборе.

Об этом сообщил по государственному телеканалу один из армейских офицеров, по словам которого правительство и парламент страны также были распущены.

Местонахождение самого Каборе неизвестно, однако военные утверждают, что все задержанные в ходе переворота находятся в безопасности. По некоторым данным, их могут содержать в столичных казармах.

Военный переворот произошел на следующий день после того, как солдаты захватили казармы и устроили стрельбу в столице.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Местонахождение президента страны и его состояние в данный момент неизвестны

Сотни людей вышли в воскресенье на улицы в знак поддержки военных и подожгли штаб-квартиру правящей партии. После этого ночью был введен комендантский час.

Ранее представители правящей партии "Народное движение за прогресс" утверждали, что на Каборе было совершено покушение, но он остался в живых.

В воскресенье бунтующие солдаты потребовали отставки военного руководства и выделения дополнительных средств на борьбу с исламистами. .

В заявлении военных говорилось об ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране и неспособности президента Каборе объединить нацию перед лицом опасности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Юные жители Буркина-Фасо встретили известие о смещении президента с ликованием

Эта прокламация была издана от лица так называемого Патриотического движения за сохранение и восстановление (MPSR), о котором ранее ничего не было известно.

"MPSR, включающее все части армии, приняло решение с сегодняшнего дня низложить президента Каборе", - говорится в этом заявлении.

Ранее Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили военный переворот в Буркина-Фасо.

ЭКОВАС возложил на военных ответственность за безопасность президента Каборе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Брошенные внедорожники, покрытые следами от пуль, вероятно, принадлежат президенсткому кортежу

В соцсетях тем временем появились видео, на которых видны изрешеченные пулями и брошенные на улицах столицы бронеавтомобили, предположительно из президентского кортежа.

Мобильная связь также нарушена, хотя проводной интернет продолжает работать.

Президент Каборе не появлялся на публике с начала кризиса, однако до того, как по телевидению было объявлено о его свержении, он успел опубликовать в своем "Твиттере" два сообщения.

Автор фото, EPA

В последнем он призывает "тех, кто взял в руки оружие, сложить его в интересах народа".