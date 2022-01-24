Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти. Правительство и парламент распущены
Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и свержении президента Рока Каборе.
Об этом сообщил по государственному телеканалу один из армейских офицеров, по словам которого правительство и парламент страны также были распущены.
Местонахождение самого Каборе неизвестно, однако военные утверждают, что все задержанные в ходе переворота находятся в безопасности. По некоторым данным, их могут содержать в столичных казармах.
Военный переворот произошел на следующий день после того, как солдаты захватили казармы и устроили стрельбу в столице.
Сотни людей вышли в воскресенье на улицы в знак поддержки военных и подожгли штаб-квартиру правящей партии. После этого ночью был введен комендантский час.
Ранее представители правящей партии "Народное движение за прогресс" утверждали, что на Каборе было совершено покушение, но он остался в живых.
В воскресенье бунтующие солдаты потребовали отставки военного руководства и выделения дополнительных средств на борьбу с исламистами. .
В заявлении военных говорилось об ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране и неспособности президента Каборе объединить нацию перед лицом опасности.
Эта прокламация была издана от лица так называемого Патриотического движения за сохранение и восстановление (MPSR), о котором ранее ничего не было известно.
"MPSR, включающее все части армии, приняло решение с сегодняшнего дня низложить президента Каборе", - говорится в этом заявлении.
Ранее Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили военный переворот в Буркина-Фасо.
ЭКОВАС возложил на военных ответственность за безопасность президента Каборе.
В соцсетях тем временем появились видео, на которых видны изрешеченные пулями и брошенные на улицах столицы бронеавтомобили, предположительно из президентского кортежа.
Мобильная связь также нарушена, хотя проводной интернет продолжает работать.
Президент Каборе не появлялся на публике с начала кризиса, однако до того, как по телевидению было объявлено о его свержении, он успел опубликовать в своем "Твиттере" два сообщения.
В последнем он призывает "тех, кто взял в руки оружие, сложить его в интересах народа".
Впрочем, нельзя сказать с уверенностью, сам ли президент писал эти твиты, или кто-то делал это за него.
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