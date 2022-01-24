Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти. Правительство и парламент распущены

Captain Sidsore Kader Ouedraogo, spokesman for the Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration, announces that the army has taken control of the country in Ouagadougou, Burkina Faso, on 24 January 2022

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Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и свержении президента Рока Каборе.

Об этом сообщил по государственному телеканалу один из армейских офицеров, по словам которого правительство и парламент страны также были распущены.

Местонахождение самого Каборе неизвестно, однако военные утверждают, что все задержанные в ходе переворота находятся в безопасности. По некоторым данным, их могут содержать в столичных казармах.

Военный переворот произошел на следующий день после того, как солдаты захватили казармы и устроили стрельбу в столице.

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Местонахождение президента страны и его состояние в данный момент неизвестны

Сотни людей вышли в воскресенье на улицы в знак поддержки военных и подожгли штаб-квартиру правящей партии. После этого ночью был введен комендантский час.

Ранее представители правящей партии "Народное движение за прогресс" утверждали, что на Каборе было совершено покушение, но он остался в живых.

В воскресенье бунтующие солдаты потребовали отставки военного руководства и выделения дополнительных средств на борьбу с исламистами. .

В заявлении военных говорилось об ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране и неспособности президента Каборе объединить нацию перед лицом опасности.

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Юные жители Буркина-Фасо встретили известие о смещении президента с ликованием

Эта прокламация была издана от лица так называемого Патриотического движения за сохранение и восстановление (MPSR), о котором ранее ничего не было известно.

"MPSR, включающее все части армии, приняло решение с сегодняшнего дня низложить президента Каборе", - говорится в этом заявлении.

Ранее Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили военный переворот в Буркина-Фасо.

ЭКОВАС возложил на военных ответственность за безопасность президента Каборе.

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Брошенные внедорожники, покрытые следами от пуль, вероятно, принадлежат президенсткому кортежу

В соцсетях тем временем появились видео, на которых видны изрешеченные пулями и брошенные на улицах столицы бронеавтомобили, предположительно из президентского кортежа.

Мобильная связь также нарушена, хотя проводной интернет продолжает работать.

Президент Каборе не появлялся на публике с начала кризиса, однако до того, как по телевидению было объявлено о его свержении, он успел опубликовать в своем "Твиттере" два сообщения.

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В последнем он призывает "тех, кто взял в руки оружие, сложить его в интересах народа".

Впрочем, нельзя сказать с уверенностью, сам ли президент писал эти твиты, или кто-то делал это за него.