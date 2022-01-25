Дайджест: НАТО предостерегает Россию от агрессии против Украины и угрожает последствиями

час назад

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Ситуацию на границе Украины в понедельник вечером президент США Джо Байден обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой и главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель также участвовали в видеозвонке. "Очень, очень, очень хоршая встреча. Полное единодушие со всеми европейскими лидерами", - прокомментировал разговор Байден.

Глава НАТО Йенс Столтенберг после переговоров предупредил Россию, что агрессия против Украины обойдется ей дорого, Джонсон отметил "важность международного единства перед лицом растущей враждебности России", а Олаф Шольц призвал Россию сделать видимые шаги для деэскалации конфликта.

Более 8 тысяч военнослужащих в США приведены в состояние повышенной готовности к возможной переброске в Восточную Европу на фоне растущей напряженности на границе России и Украины. В минобороны США уточнили, что пока такое решение не принято, но военные могут быть отправлены в пятидневный срок.

"Это посылает явный сигнал Путину, что мы серьезно относимся к нашим обязательствам в НАТО", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Западные страны последнее время высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды. Руководство НАТО в понедельник объявило, что переводит войска в состояние готовности и отправляет в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители.

Франция объявила о том, что в среду пройдут переговоры России, Украины, Франции и Германии, чтобы попытаться найти выход из сложившегося кризиса.

Как сказал помощник президента Франции, Эммануэль Макрон уверен, что всегда должно оставаться "место для дипломатии" и необходимо найти путь к деэскалации.

Телескоп "Джеймс Уэбб" долетел до места назначения

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Телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно долетел до места назначения - точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на орбиту вокруг нее. "Уэбб, добро пожаловать домой!" - написал администратор НАСА Билл Нельсон.

В ближайшие месяцы обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето этого года.

Названный в честь главы НАСА 1960-х, аппарат поможет ученым заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной и в подробностях рассмотреть, как из пыли Большого взрыва рождались самые первые звезды и галактики.

Последнее о коронавирусе

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За время пандемии умерли более 5,6 миллионов человек, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 354 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Коротко о последних, связанных с пандемией коронавируса новостях:

Во Франции с понедельника начал действовать закон о вакцинных пропусках. Их надо будет предъявлять для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, спортзалов и других общественных пространств, а также в транспорте. Теста на коронавирус отныне будет недостаточно.

Полностью вакцинированным путешественникам, приезжающим в Англию, больше не надо будет сдавать тесты на коронавирус. Изменения вступят в силу с 11 февраля.

Британского премьера Бориса Джонсона в очередной раз критикуют за несоблюдение им самим коронавирусных ограничений. Как стало известно в понедельник, сотрудники Даунинг-стрит, 10 собрались в рабочем кабинете Джонсона 19 июня 2020 года, чтобы поздравить премьера с днем рождения, несмотря на действовавшие на тот момент ограничения. Это обвинение в адрес премьера стало очередным в целом ряду подобных. Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

Китай в преддверии Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля, сообщил о случаях заражений коронавирусом среди задействованных в Играх сотрудников. В понедельник было выявлено 15 новых случаев.

Греция в снегу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Заснеженный Акрополь

Снегопад в Афинах парализовал движение транспорта и авиасообщения, некоторые районы остались без света. Сотни автомобилистов оказались заблокированы на автотрассах из-за пробок. На помощь бросили военных.

В Аттике, на Крите и нескольких других районах вторник объявили выходным днем из-за экстремальных погодных условий. Будут закрыты школы и детские сады.

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Бегемоты способны общаться друг с другом и отличать голос дружественного животного от враждебного, выяснили французские исследователи. Они записали звуки рева бегемотов в заповеднике в Мозамбике и транслировали записи через громкоговорители над озерами. Оказалось, что бегемоты по-разному реагировали на голоса животных из своей группы и чужой. Бегемоты не находятся под угрозой исчезновения, но их численность сокращается, и новые знания, как говорит исследователь Николя Матевон, могут помочь усилиям защитников животных.

Где Пэн Шуай?

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису передумали запрещать зрителям носить футболки в поддержку китайской теннисистки с надписью: "Где Пэн Шуай?". По словам организаторов, баннеры с такой надписью по-прежнему запрещены, но футболки - нет.

Бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде Пэн Шуай оказалась в цетре скандала, обвинив высокопоставленного чиновника КНР в изнасиловании, после чего пропала, а позднее дала интервью, в котором заявила, что никогда не говорила этого. Точное местонахождение теннисистки по-прежнему неизвестно.

Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music

Боб Дилан продал компании Sony Music весь каталог своих звукозаписей. Стоимость сделки оценивается в 200 млн долларов.

В декабре 2020 года Дилан продал права на более чем 600 своих композиций компании Universal Music. В их числе и самые известные хиты исполнителя, в том числе "The Times They Are A-Changin'" и "Like a Rolling Stone".

Давка на стадионе в Камеруне

По меньшей мере восемь человек погибли в давке на матче Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов. Давка произошла перед матчем, когда болельщики пытались пройти к стадиону Олембе в столице Камеруна Яунде. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу камерунцев.

Переворот в Буркина-Фасо

Информация о перевороте в Буркина-Фасо подтвердилась. Военные объявили о захвате власти и свержении президента Рока Марка Каборе. Где находится Каборе, неизвестно. Президента западноафриканского государства ранее критиковали за его неспособность справиться с исламистами.

Европа, цены на газ и "Газпром"

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Почитайте статью нашего экономического корреспондента Алексея Калмыкова про то, как европейский энергетический кризис перерос из экономической проблемы в политическую. Запад открыто обвиняет Россию в газовой войне, а Кремль все отрицает и ставит ультиматумы: требует разделить Европу на сферы влияния и переписать правила игры на газовом рынке. Европейские страны готовят план спасения населения и промышленности, а США с удовольствием замещают российский газ американским по заоблачным ценам.

Australian Open без первой ракетки мира

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Почему для многих наследие Новака Джоковича перечеркнуто навсегда и как скажется вакцинный скандал на будущем первой ракетки мира, почитайте в статье Анастасии Успенской Место в истории. Как австралийский скандал скажется на карьере Джоковича?

Русская служба Би-би-си поговорила с очевидцами январских протестов в Казахстане, чтобы выяснить, кого и почему власти решили обвинить в беспорядках.