Минкульт России составил список "традиционных ценностей" и угроз им. Что в него вошло?

15 минут назад

Автор фото, Mikhail Dzhaparidze/ TASS

Российское министерство культуры подготовило на подпись Владимиру Путину список "традиционных" для жителей страны ценностей. Проект указа президента, в котором описано, какие ценности россиянам свойственны, а какие чужды, опубликован для общественного обсуждения.

Текст документа доступен на федеральном портале нормативных правовых актов. Название указа - "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Эти ценности там перечислены.

"К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - сказано в проекте указа.

Угрозы традиционным российским ценностям, как указывают авторы, несет деятельность экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их союзников, деятельность транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций, а также реформы без учета традиций.

"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", - продолжают авторы.

"Чуждые" россиянам ценности в документе тоже перечислены: культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Задачу государства авторы проекта видят в "противодействии деструктивной идеологии".

"Нигилизм плюс патриотизм"

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Глеб Павловский, политолог:

"Не существует такой вещи как "российские ценности", существует такая вещь как "ценности", которые некоторым из людей присущи в небольшой степени, как, видимо, тем, кто писал эту достаточно глупую бумагу. Потому что в России нет таких ценностей, которые вы можете внедрять и ожидать, что население ими будет руководствоваться. Это проверено много раз в русской истории.

Россия - это страна, где подкладкой всех идущих сверху идеологических экспериментов является нигилизм. И вы получаете просто разные варианты "нигилизм плюс". Нигилизм плюс псевдоправославие, нигилизм плюс патриотизм.

Даже кодекс строителя коммунизма был либеральней: он обозначал некоторые направления, некий идеальный для того времени мейнстрим - приспособления, лояльности советской. А это путаный документ, где в одном ряду названы реальные ценности и рядом с ними - отрицание чего-то. Это даже не порождает двоемыслия, как в советское время, когда серьезно все-таки относились к официальной идеологии. То, что мы видим сейчас - это путаница в голове у каких-то мелких чиновников".

"Приоритет духовного над материальным"

Аббас Галямов, политолог:

"Минкульт предлагает утвердить указом президента список "традиционных духовно-нравственных ценностей", подлежащих государственной защите. Там "патриотизм", "гражданственность", "служение Отечеству", "высокие нравственные идеалы", "приоритет духовного над материальным" и так далее. Всё это власти предлагают сейчас для общественного обсуждения. Наверное, при этом радостно потирают руки: вот, дескать, как лихо мы повесткой управляем.

На самом деле единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой. Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит обсуждать они пытаются какую-то фикцию: "Что-то там сами выдумали и теперь хотят, чтобы люди всерьёз этот бред восприняли. Ага, щас!"

А ещё люди по поводу "приоритета духовного над материальным" разозлятся. "Им там легко рассуждать - с их доходами, - скажет среднестатистический россиянин, - а ты попробуй поживи на нашу нищенскую зарплату".

Вообще, главный враг России - это пирамида "Маслоу". Она предполагает, что потребности более высокого порядка актуализируются по мере удовлетворения низших. Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить. У российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут.