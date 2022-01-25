Минкульт России составил список "традиционных ценностей" и угроз им. Что в него вошло?
Российское министерство культуры подготовило на подпись Владимиру Путину список "традиционных" для жителей страны ценностей. Проект указа президента, в котором описано, какие ценности россиянам свойственны, а какие чужды, опубликован для общественного обсуждения.
Текст документа доступен на федеральном портале нормативных правовых актов. Название указа - "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Эти ценности там перечислены.
"К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", - сказано в проекте указа.
Угрозы традиционным российским ценностям, как указывают авторы, несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, деятельность транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций, а также реформы без учета традиций.
"Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", - продолжают авторы.
"Чуждые" россиянам ценности в документе тоже перечислены: культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.
Задачу государства авторы проекта видят в "противодействии деструктивной идеологии".
"Нигилизм плюс патриотизм"
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Глеб Павловский, политолог:
"Не существует такой вещи как "российские ценности", существует такая вещь как "ценности", которые некоторым из людей присущи в небольшой степени, как, видимо, тем, кто писал эту достаточно глупую бумагу. Потому что в России нет таких ценностей, которые вы можете внедрять и ожидать, что население ими будет руководствоваться. Это проверено много раз в русской истории.
Россия - это страна, где подкладкой всех идущих сверху идеологических экспериментов является нигилизм. И вы получаете просто разные варианты "нигилизм плюс". Нигилизм плюс псевдоправославие, нигилизм плюс патриотизм.
Даже кодекс строителя коммунизма был либеральней: он обозначал некоторые направления, некий идеальный для того времени мейнстрим - приспособления, лояльности советской. А это путаный документ, где в одном ряду названы реальные ценности и рядом с ними - отрицание чего-то. Это даже не порождает двоемыслия, как в советское время, когда серьезно все-таки относились к официальной идеологии. То, что мы видим сейчас - это путаница в голове у каких-то мелких чиновников".
"Приоритет духовного над материальным"
Аббас Галямов, политолог:
"Минкульт предлагает утвердить указом президента список "традиционных духовно-нравственных ценностей", подлежащих государственной защите. Там "патриотизм", "гражданственность", "служение Отечеству", "высокие нравственные идеалы", "приоритет духовного над материальным" и так далее. Всё это власти предлагают сейчас для общественного обсуждения. Наверное, при этом радостно потирают руки: вот, дескать, как лихо мы повесткой управляем.
На самом деле единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой. Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит обсуждать они пытаются какую-то фикцию: "Что-то там сами выдумали и теперь хотят, чтобы люди всерьёз этот бред восприняли. Ага, щас!"
А ещё люди по поводу "приоритета духовного над материальным" разозлятся. "Им там легко рассуждать - с их доходами, - скажет среднестатистический россиянин, - а ты попробуй поживи на нашу нищенскую зарплату".
Вообще, главный враг России - это пирамида "Маслоу". Она предполагает, что потребности более высокого порядка актуализируются по мере удовлетворения низших. Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить. У российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут.
"Пока жирный сохнет, худой сдохнет", - вот исконная российская правда жизни" (цитаты по телеграм-каналу).
"У нас запрет на реальность". Почему в российском кино и сериалах все больше табу
Об этом мало кто говорит, но в российских сериалах и кино есть масса табу: реалистичные изображения российской политической жизни, ЛГБТ-персонажи, особенно если они положительные, сотрудники ФСБ, похожие на обычных людей, негативные образы православия или ислама... Единого списка запретных тем никто не видел, но "сумеречные зоны" постоянно расширяются. Олеся Герасименко узнала об этом от многих участников кинорынка; большинство из них согласились говорить лишь анонимно.