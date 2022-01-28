Ковид спровоцировал очереди за больничными: поликлиники в России называют "рассадником заболевания"

час назад

Автор фото, Vadim Skryabin/TASS/Getty Images Подпись к фото, В Якутске поликлиники не справляются с потоком пациентов. Власти региона открыли специальный ковидный центр (на фото) на территории городского стадиона, где граждан принимают 175 медиков

Из-за резкого роста заражений Covid-19 во многих российских регионах в поликлиниках выстроились огромные очереди. Пациенты с признаками ОРВИ, чтобы открыть или закрыть больничный, вынуждены ждать приема врача по многу часов, а иногда - целый день.

Эпидемиологи предупреждали, что штамм "омикрон" переносится, как правило, в легкой форме, но он значительно более заразный, чем предыдущие, а поэтому распространяется гораздо быстрее, в том числе и среди детей.

Если в предыдущие волны распространения коронавируса власти призывали при первых симптомах заболевания оставаться дома и сразу обращаться к врачу, то сейчас пациентам, прошедшим вакцинацию и не относящимся к группе риска, предлагают не вызывать врача и не приходить на прием, а самоизолироваться и соблюдать общие рекомендации по лечению Covid-19. Больничный лист предлагается открывать дистанционно.

Но схему дистанционной выдачи больничных не наладили, и в поликлиниках выстроились очереди, которые превратились в подходящую для передачи инфекции среду. Всю неделю в соцсетях публикуют фотографии и видео очередей, которые нередко заканчиваются на улице.

"Рассадник заболевания"

"Очередь уже огибает здание! Это что-то немыслимое. Вы не представляете, что творится внутри. Человек 200 в маленьком замкнутом пространстве. Ни о какой дистанции речи нет", - пишет один из пользователей "Вконтакте", житель Йошкар-Олы. Он публикует фотографию с очередью на "фильтр" (тест на ковид) в городской поликлинике №4.

На многочасовые очереди в поликлиниках жалуются и жители Волгограда. Некоторые из них на этой неделе ждали приема в течение всего дня, но так и не успели попасть в кабинет врача, чтобы открыть больничный или получить рекомендации для лечения.

Жителям Санкт-Петербурга тоже приходится стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть к врачу.

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"Люди в течение нескольких часов, с температурой и подозрением на COVID, стоят на улице в ожидании приема. Из помещения поликлиники людей выгоняют. На жалобы ответ один: терпите, ждите. Мой муж ожидает с 14:30, и на 16:30 перед ним еще 28 человек", - рассказала жительница Петербурга Александра петербургскому изданию "Фонтанка".

Якутия на четвертом месте по количеству заболевших - после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Чтобы снизить резко возросшую нагрузку на поликлиники, власти региона в минувший четверг открыли в Якутске ковидный центр на территории стадиона "Триумф". В центре граждане с симптомами ОРВИ могут попасть на прием к терапевту, сдать тест на коронавирусную инфекцию и оформить больничный. В центре работают 175 медиков, из них 40 - врачи. Но уже в первый день работы центра на прием выстроилась огромная очередь.

Многочасовые очереди наблюдались на этой неделе и в поликлиниках Москвы и Подмосковья.

В группе "Типичный Красногорск" в социальной сети "Вконтакте" уже несколько дней подряд пользователи публикуют фотографии с очередями - и внутри поликлиник, и на подходе к их дверям.

"На улице -7, и люди вынуждены стоять с признаками орви и температурой. За железной дверью вообще рассадник заболевания", - говорится в публикации от 27 января.

В столичных поликлиниках пациенты тоже вынуждены ждать приема врача по несколько часов, хотя признают, что им "грех жаловаться", если в других поликлиниках люди ждут своей очереди на улице.

Фильтр про ПЦР

"На дом врач не вызывается. Робот по телефону отправляет туда [к дежурному врачу]. А если больше 38,5, то скорая. Пришел по записи, оказалось к врачу надо с ПЦР, а там живая очередь. За 10 минут двоих увели с ковидом. Со своими 37,5 и соплями развернулся домой", - пишет в "Фейсбуке" житель Академического района столицы Леонид Аристов.

Некоторые пациенты, отстоявшие многочасовую очередь, предполагают, что столпотворение мог спровоцировать сам алгоритм приема. Сначала пациент, пришедший в поликлинику с симптомами ОРВИ, должен сдать тест на коронавирус и только потом он сможет попасть к терапевту. Очередь на тест и ожидание результатов также занимают значительное время.

В очередях зачастую невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, человеку с температурой сложно в течение нескольких часов стоять на ногах и находиться в защитной маске. Поэтому пациенты называют очереди "рассадником инфекций", подчеркивая, что из-за нахождения в таких очередях заболеваемость вырастет еще больше.

Без теста на ковид пациенты с симптомами ОРВИ не могут попасть на прием к врачу. Миновать "фильтр", сдав тест на ковид в частной лаборатории, как утверждают они, невозможно: результаты ПЦР-тестов (а также результаты тестов на антиген) из "сторонних" лабораторий в поликлиниках почему-то перестали принимать во внимание, рассказывают люди.

В Департаменте здравоохранения Москвы Русской службе Би-би-си не ответили на вопрос, принимают ли в поликлиниках при посещении терапевта результаты тестов на ковид из других лабораторий и медицинских центров. Однако заверили, что при дистанционном оформлении больничного результаты тестов на Covid-19, сделанные в том числе в числе в частных медицинских центрах и лабораториях, будут учитываться.

"Экспресс-тест и анализ ПЦР берут за считанные минуты, пока человек заполняет необходимые бумаги. Для этого не требуется стоять в отдельной очереди и это нисколько не задерживает процесс оказания медицинской помощи", - утверждают в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Однако некоторые из пациентов рассказывают, что в итоге вынуждены были сдать ПЦР платно в частных клиниках и "лечиться за свой счет", попросив работодателя предоставить неоплачиваемый отпуск хотя бы на несколько дней.

Москвич Константин Киршенин стоял в очереди в поликлинику два с лишним часа. "Мне деваться некуда было - больничный открыт, а без ПЦР его не продлить, не закрыть. А на дом ПЦР брать так и не пришли за неделю", - объясняет Киршенин.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Очередь у центра экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе на Красной площади

Жители Москвы поступают так, как их попросил Мосгорздрав, который ранее призвал пациентов с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов по Цельсию обращаться за получением медицинской помощи непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка на линию 122.

В заявлении департамента говорилось, что линия 122, куда жители столицы могли обратиться за оформлением больничного или для того, чтобы вызвать врача, перегружена. Однако даже те, у кого температура выше 38 градусов, как выяснилось, не всегда могут рассчитывать на визит врача.

Девяносто вызовов

"Попробовал вызвать врача на дом. С температурой 39 мне сказали идти в поликлинику, врачи не ходят к таким", - пишет в "Фейсбуке" житель Академического района Москвы Сергей Рубанов, которому пришлось несколько часов ждать приема врача в поликлинике.

"Отстоял до победного конца. После того, как поднялся на 7 этаж и поругался с зам главврача. Всего-то пару часов", - уточняет Сергей Рубанов.

Жительница Йошкар-Олы Наталья рассказала Русской службе Би-би-си, что в течение нескольких дней звонила в регистратуру поликлиники № 1, чтобы вызвать врача на дом. Но все звонки сбрасывались. Наталья показывает список вызовов в телефонной книге.

"В понедельник мне всю ночь было очень плохо. Голова "разрывалась" от боли, жуткий жар, знобило. Утром померила пульс - 137 (ударов в минуту). Я не вызывала ни скорую, ни врача, потому что даже дверь не смогла бы открыть", - рассказывает она.

На следующий день, во вторник, Наталья почувствовала себя немного лучше и смогла встать с кровати.

"Начала звонить в свою поликлинику. Вызов идет - скидывает. Звоню раз, два, десять - бесполезно. Пробовала звонить в головную поликлинику, в регистратуру - тоже бесполезно. Дозвонилась до главврача первой поликлиники, а она на меня накричала: у нас нагрузка по 10 пациентов на врача, мы зашиваемся. А нам-то что делать? Представляете, человеку плохо, а он должен звонить туда, туда и еще туда?! " - говорит Наталья.

В итоге Наталье ответили по номеру 122.

"У меня спросили контактные данные и сказали: ждите, вам перезвонят. Прошло уже полтора дня. Вы думаете, кто-то перезвонил?" - говорит она.

В группе "Типичный Красногорск" один из жителей Подмосковья рассказывает, что 90 раз позвонил в местную поликлинику, пытаясь вызвать врача, но ему так никто и не ответил, а когда его жена пришла в поликлинику, то увидела, что трубка на рабочем телефоне в регистратуре просто снята.

​​Пациенты, простоявшие в очереди несколько часов, тем не менее с пониманием относятся к ситуации, в которой оказался медицинский персонал.

Несмотря на заявления властей об увеличении числа дежурных врачей, пациенты пишут, что врачей не хватает.

"На самом деле персонал поликлиник наших можно только пожалеть - пашут за троих и подмоги ждать неоткуда - все резервы сокращены под ноль", - пишет один из жителей Академического района Москвы.

Мэрия Москвы: "длительных очередей нет"

В столичном департаменте здравоохранения очереди в московских поликлиниках объясняют "стремительным ростом заболеваемости Covid-19".

"Важно отметить, что сейчас в столице превалирует штамм "Омикрон", симптоматика которого часто схожа с ОРВИ и в большинстве случаев не требует какого-то специального лечения, отличающегося от лечения классической ОРВИ".

"Поэтому сейчас в городе основная нагрузка ложится на амбулаторное звено", - сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе департамента.

В департаменте утверждают, что в настоящее время "длительных очередей в поликлиниках нет", а "время пребывания в поликлинике не превышает 30 минут".

Московские власти, после того, как жители столицы в течение нескольких дней активно жаловались на очереди в поликлиниках, пытаются исправить ситуацию. Вице-мэр Анастасия Ракова в четверг заявила, что с 28 января москвичи с симптомами ОРВИ смогут удаленно получить консультацию врача и открыть больничный.

Записаться на онлайн-консультацию, по ее словам, можно будет на mos.ru. Больничный после заочного приема автоматически будет открыт на семь дней. Закрыть или продлить больничный можно будет дистанционно после повторной консультации, обещают московские власти.

В мэрии рассчитывают, что такие меры помогут "минимизировать скопления большого числа пациентов в одно время" в поликлиниках.

Автор фото, Vadim Skryabin /TASS/ Getty Images Подпись к фото, Ковидный центр в Якутске

Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, порядок получения больничного по уходу за ребенком - в том случае, если в детском саду или школе детей отправляют на карантин - остается прежним. Родители могут получить больничный только после визита в поликлинику.

Кроме того, еще в ноябре прошлого года в России изменились правила самоизоляции после контакта с больным. Требование самоизолироваться теперь не относится к тем, кто за последние полгода прошел курс вакцинации или перенес Covid-19 - при условии, что после контакта с больным у них не появилось симптомов заболевания. В январе срок карантина для контактировавших с больными Covid-19 сокращен с 14 до 7 дней.

Ранее выход из сложной ситуации с заболеваемостью в регионе попытался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: он попросил работодателей не требовать от сотрудников, у которых есть симптомы ОРВИ, открытия больничного листа. Он предложил освободить таких сотрудников на три дня от работы, чтобы у них была возможность остаться дома и полечиться.

"Анализ обращений жителей в поликлиники показывает, что обращаются не только люди, которые реально нуждаются в помощи медработников, но и значительное количество людей, у которых болезнь проходит легко, которые нуждаются только в регистрации самого факта болезни и открытии больничного листа", - сказал губернатор. По его словам, число обращений в поликлиники за последние несколько дней выросло в пять раз.

В России с 21 января каждый день регистрируется новый рекорд по суточному приросту заболевших. 28 января за сутки выявили более 98 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.