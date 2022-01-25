В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошли масштабные перебои с электричеством

34 минуты назад

Автор фото, Vladimir Bugayev/Tass

Сразу несколько стран Центральной Азии, в том числе Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, во вторник пострадали от масштабного отключения электроэнергии. Из-за этого на некоторое время закрылись узбекские аэропорты, на улицах Ташкента и Бишкека перестали работать светофоры.

Первыми без света остались жители Казахстана. Утром электричество пропало в части районов самого большого города страны Алматы. Казахстанское издание Orda пишет, что электричества также нет в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области.

По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной перебоев с электроэнергией в регионе стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане. Казахстанская энергокомпания "Самрук-Энерго" сообщила об аварийном отключении высоковольтных линий, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы.

После Казахстана проблемы со светом возникли в Ташкенте. Пресс-служба министерства энергетики Узбекистана сообщила, что массовое отключение электроэнергии в столице произошло из-за аварии в электросетях соседнего Казахстана.

"Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, - сообщается в Телеграм-канале ведомства. - Произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана".

В минэнерго Кыргызстана сообщают, что сбой электричества произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. В самом Кыргызстане без света остались Бишкек, Ош, а также некоторые районы Чуйской и Иссык-Кульской областей.

При этом в Таджикистане сбоев с электроэнергией не зафиксировано, рассказал агентству РИА Новости представитель энергохолдинга "Барки точик".

Обесточенное метро и вставшие лифты

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По информации пресс-службы компании Uzbekistan Airports, все аэропорты Узбекистана во вторник утром прекратили работу: из-за отключения электроэнергии пассажиры не могут пройти досмотр, некоторые самолеты уходят на запасные аэродромы. Примерно через час работа аэропортов страны возобновилась.

Аэропорт Бишкека из-за отключения электроэнергии на закрывался, но перешел на автономное энергообеспечение.

ГУВД Ташкента призвало столичных жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, так как городе перестали работать светофоры. Такая же ситуация сложилась и в Бишкеке.

В столице Узбекистана остановилось метро, оттуда эвакуировали застрявших пассажиров. В Бишкеке люди застревали в лифтах.

В Узбекистане и Кыргызстане из-за отключения электричества также возникли перебои с отоплением, канализацией и водоснабжением.