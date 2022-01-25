Телескоп "Джеймс Уэбб" прибыл к месту назначения и начинает наблюдение за Вселенной

час назад

Автор фото, NASA/CIL/Adriana Manrique Gutierrez Подпись к фото, Компьютерная графика: "Джеймс Уэбб" в космосе

Телескоп "Джеймс Уэбб", который должен заменить в космосе знаменитый "Хаббл", после месячного путешествия добрался до пункта назначения, расположенного в несколько раз дальше Луны.

В течение 30 дней после запуска он преодолел 1,5 млн километров и достиг места своего постоянного расположения в "точке Лагранжа", где он может оставаться неподвижным, поскольку гравитационные поля Земли и Солнца компенсируют друг друга.

Инженеры уже развернули гигантский телескоп, который для запуска пришлось сложить в виде оригами (иначе он не поместился бы ни в одну ракету).

Теперь нужно "отполировать" основное зеркало - то есть дистанционно откалибровать положение всех 18 шестиугольных бериллиевых сегментов с золотым напылением так, чтобы зазор между ними не превышал тысячные доли миллиметра. Кроме того, ученым предстоит включить основные инструменты телескопа.

"Мы довольно активно работаем над тем, чтобы все 18 элементов работали как одно большое зеркало, и вторичное зеркало также нужно довести до оптимального состояния", - сказал Би-би-си Чарли Аткинсон, главный инженер отвечающего за телескоп отдела компании Northrop Grumman.

Чтобы полностью подготовить "Джеймс Уэбб" к работе, уйдёт ещё несколько месяцев. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к июню или июлю этого года.

Автор фото, Northrop Grumman Подпись к фото, Каждый из элементов основного зеркала телескопа нужно отрегулировать, чтобы образовалась одна гладкая поверхность

Запуск гигантского телескопа - масштабного проекта стоимостью 10 млрд долларов - состоялся 25 декабря и прошел идеально гладко: ракета вывела "Джеймса Уэбба" на нужную высоту, под нужным углом относительно экватора и с нужным ускорением. Более того, ученым даже повезло: в ходе маневров удалось сэкономить немного топлива, и теперь телескоп сможет работать в космосе дольше.

Ученые надеются, что "Джеймс Уэбб" позволит им заглянуть далеко в прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик. Это возможно, поскольку телескоп способен улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. То есть он сможет посмотреть на Вселенную такой, как она выглядела всего через 200 млн лет после Большого взрыва.