Следствие требует ограничить Ивану Сафронову время ознакомления с делом о госизмене

Сергей Горяшко

Би-би-си

17 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Следователь ФСБ Александр Чабан, который ведет дело о госизмене против журналиста Ивана Сафронова, решил ограничить его защитников в сроках ознакомления с материалами. Адвокаты настаивают, что возможности полноценно изучить дело они так и не получили - из-за секретности ФСБ разрешает им лишь читать материалы, а делать их копии или записывать прочитанное запрещено.

Как рассказал Би-би-си адвокат журналиста Дмитрий Талантов, во вторник следователь Чабан прислал ему смс-сообщение о том, что Лефортовский суд уже в среду рассмотрит ходатайство, которое ограничит адвокатам время на изучение дела Сафронова.

Самого ходатайства адвокаты не видели, им неизвестно, какой дедлайн им хочет выставить следователь Чабан.

По словам другого защитника Сафронова, Дмитрия Катчева, следователь хочет ограничить адвокатам время на подготовку к процессу и стремится передать дело журналиста в суд до 7 апреля (до этого срока суд в последний раз продлевал его арест).

Катчев добавил, что, согласно уголовно-процессуальному кодексу, следователь вправе ограничить обвиняемого и защитников по времени ознакомления с делом, если те затягивают процесс.

Адвокат подчеркивает, что в деле Сафронова этого не происходит. Адвокаты изучают 22-томное дело, при этом из-за секретности им запрещено делать какие-либо записи, защите предлагается материалы дела запоминать.

"С учетом этого нам необходимо еще несколько месяцев, и даже если такую возможность нам предоставят, говорить, что мы готовы к процессу, нельзя", - сказал Катчев.

"Я сам не могу подобрать термин, что мы там [в следственном управлении ФСБ на ознакомлении с делом] делаем. Называть эту пародию изучением дела я не могу, нам ручки не дают в руки взять и бумагу отбирают", - сказал Талантов.