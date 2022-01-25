Сын Джона Леннона продает часть музыкальной коллекции в виде NFT

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Старший сын Джона Леннона Джулиан продает уникальные вещи из своей музыкальной коллекции в виде NFT-токенов. На продажу выставлены, помимо прочего, черный плащ, который был на Джоне Ленноне в фильме Help!, и описание песни Hey Jude.

NFT - это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым.

Также среди вещей, выставленных на продажу Джулианом Ленноном, - три гитары Gibson, подаренные ему отцом, и пальто, в котором Леннон снялся в телефильме Magical Mystery Tour.

Самый заметный лот - написанные от руки Полом Маккартни заметки об аранжировке песни Hey Jude с комментарием Джулиана Леннона, к которому и была обращена эта песня.

Начальная цена оцифрованных заметок, в которых Маккартни описывает аранжировку будущей песни, 30 тыс. долларов. Ожидается, что итоговая цена превысит ее как минимум вдвое.

Часть прибыли от продажи токенов пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона White Feather. Онлайн-аукцион назначен на седьмое февраля.

NFT-токены - это своего рода сертификат владельца цифрового изображения.

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Технология Blockchain - это огромная база данных, каждое изменение которой фиксируется и видно всем. Ее невозможно изменить так, чтобы этого не было видно со стороны. Эта особенность блокчейна позволяет создавать уникальные цифровые объекты, такие как криптовалюта или NFT, которыми можно торговать.

И NFT, и криптовалюта - это нерегулируемые государствами сферы. Это беспокоит многие правительства.

На этой неделе агентство Блумберг сообщило, что российская федеральная служба безопасности убедила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России.

Позже Центробанк подтвердил, что предлагает запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. ЦБ и ранее был против легализации криптовалют в каком бы то ни было виде.

ФСБ лоббировала полный запрет, так как трудно отслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу "нежелательных организаций", говорилось в публикации Блумберга.

Финансирование оппозиции - крайне незначительная часть рынка, оцениваемого в 7 трлн рублей (около 92 млрд долларов), которые находятся на счетах в примерно 17 млн криптокошельков, однако, как сообщается, ФСБ обеспокоена растущим масштабом этой проблемы.

ФСБ отказала агентству Блумберг в комментарии.