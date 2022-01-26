"Покажите премьер-министру дверь". Борис Джонсон предстал перед разъяренным Парламентом

час назад

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был снова вынужден оправдываться перед разгневанными депутатами Парламента от оппозиции, которые требуют его отставки из-за обвинений в том, что на пике пандемии и коронавирусных ограничений Джонсон и сотрудники его аппарата устраивали вечеринки на Даунинг-стрит.

Накануне стало известно, что данные о проведении вечеринок на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях расследует лондонская полиция. Вскоре должны быть опубликованы и результаты расследования этих нарушений карантина, которое проводит правительственная чиновница Сью Грей. В среду оппозиция еще раз потребовала немедленно обнародовать ее доклад, и Джонсон пообещал это сделать.

Атаку на Джонсона возглавил лидер лейбористов Кир Стармер. Подчеркнув, что премьер-министр Британии крайне редко становится фигурантом полицейских расследований, он отметил, что полиция занимается "только самыми серьезными нарушениями" антивирусных правил. Стармер предположил, что речь потенциально может идти об уголовном преступлении, хотя нарушения коронавирусных норм, как правило, караются только штрафами.

Министерский кодекс

Премьер в ответ обвинил Стармера в непонимании геополитических проблем, в том числе кризиса вокруг Украины.

"Правительство Соединенного Королевства объединяет Запад [...] с целью принять пакет максимально жестких санкций, чтобы предотвратить безумное и катастрофическое вторжение президента Путина на Украину", - парировал Джонсон.

Несколько вопросов Стармера касались обещания Джонсона подать в отставку, если окажется, что он лгал, отвечая на вопросы парламентариев о вечеринках на Даунинг-стрит.

1 декабря Джонсон заявил в Парламенте, что в его офисе соблюдались все антивирусные правила.

В британском министерском кодексе, который регулирует работу всех высокопоставленных членов правительства, значится, что министр должен подать в отставку, если он намеренно вводит в заблуждение Парламент.

"Считает ли премьер-министр, что это относится и к нему?" - спросил Стармер (согласно регламенту, члены Парламента во время заседаний обращаются к спикеру палаты, а друг о друге говорят в третьем лице). Джонсон ответил утвердительно.

"Если он признает, что министерский кодекс касается и его, подаст ли он в отставку?" - продолжил Стармер.

Автор фото, Parliament.uk

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Джонсон ответил утвердительно и на этот вопрос, однако добавил, что не может комментировать расследование, пока оно не завершится.

Как отмечает политический корреспондент Би-би-си Иэн Уотсон, Стармер пытается заманить Джонсона в ловушку. В ближайшее время (возможно уже в среду) премьеру вручат доклад чиновницы Сью Грей, который вполне может подтвердить, что Джонсон и сотрудники его аппарата нарушали антивирусные правила, в то время как он уверял Парламент в обратном.

Если в докладе будет сказано именно это, то у Джонсона, обещавшего подать в таком случае в отставку, другого выхода не будет. Впрочем, речь идет не о выборах, и нынешнего премьера может заменить только другой консерватор.

Лидер фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд тоже потребовал отставки нынешнего премьера. Нынешнее расследование - это только "последний эпизод в длинном списке дел" и обвинил премьера в том, что он "продлевает агонию британских семей".

"Покажите премьер-министру дверь", - сказал Блэкфорд.

Джонсон в ответ отметил, что Блэкфорд требовал того же на прошлой неделе.

"Он ошибался тогда и ошибается сейчас. Я не намерен делать то, что он предлагает", - ответил Джонсон.

Как отмечает политический редактор Би-би-си Лора Кюнсберг, Джонсон в этой ситуации попытался привлечь на свою сторону членов фракции консерваторов. И они оказали ему некоторую поддержку. Член фракции Шерил Маррей, например, выступила в защиту премьера, отметив, что при нем была создана эффективная система вакцинации населения.

Доклад Сью Грей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принимать решение о публикации доклада Сью Грей будут на Даунинг-Стрит

Решение о том, будет ли доклад Сью Грей опубликован полностью или только в виде выдержек, принимает сам Джонсон. Он обещал, что доклад будет опубликован, и нарушение этого обещания может вызвать еще большее негодование в Парламенте.

Если в докладе содержится подтверждение того, что Джонсон солгал нижней палате, то премьер, по сути, решает, публиковать ли компрометирующую информацию на себя самого.

Как будет развиваться ситуация, зависит от содержания доклада. Редактор сайта Politico Райан Хит, несколько лет назад потерявший пост в правительстве по решению Грей, говорит, что она не склонна прощать нарушения правил.

Самого Хита уволили за то, что он послал электронное письмо с правительственного аккаунта. Он называет Грей "абсолютно беспощадной".

"Я думаю, доклад выставит Джонсона и Даунинг-стрит в неприглядном свете", - резюмировал он.