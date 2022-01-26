Disney решил переснять "Белоснежку" без стереотипов. Но на роль гномов взяли людей с врожденной карликовостью

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж обвинил Disney в пропаганде стереотипов из-за планов снять римейк фильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов"

Корпорация Disney отреагировала на критику актера Питера Динклэйджа, исполнившего роль Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов". Динклэйдж заявил в эфире ток-шоу, что планы компании переснять анимационный фильм 1938 года "Белоснежка и семь гномов" по сказке братьев Гримм будут способствовать укоренению стереотипов относительно людей с генетической предрасположенностью к малому росту.

В Disney заявили, что в новой "Белоснежке" постараются избежать стереотипных образов, в том числе тех, которые можно увидеть в оригинале 1938 года.

Характерная внешность Питера Динклэйджа, в том числе его малый рост, объясняется ахондроплазией.

Он раскритиковал идею переделать "Белоснежку" в подкасте американского юмориста Марка Мэрона.

"Я был немного озадачен, когда они сказали, что очень гордятся тем, что Белоснежку будет впервые играть латиноамериканка. - сказал он. - Но в конечном итоге вы все равно рассказываете историю Белоснежки и семи гномов".

"С одной стороны вы поступаете прогрессивно, с другой - вы все равно рассказываете эту устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере", - сказал актер.

"И они были очень довольны, и прекрасно, любовь и уважение актрисе и всем тем, кто был уверен, что поступает правильно. Но я подумал - "Что они делают?", - посетовал актер.

Динклэйдж и раньше высказывался о том, как в поп-культуре изображаются люди с генетическим нарушением роста. Он говорил, что делать это нарушение главной чертой персонажа - это плохая работа сценариста.

Мультфильм о Белоснежке был первым полнометражным анимационным фильмом в истории Disney. Сегодня он считается одной из классических работ студии.

В фильме роль Белоснежки исполнит звезда "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер, а злую королеву сыграет Галь Гадот.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Роль Белоснежки исполнит звезда "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер

В заявлении Disney говорится, что римейк, в котором будут сниматься живые актеры, будет исправленной версией фильма 1937 года.

"Мы меняем подход к этим семерым персонажем и консультируемся с представителями сообщества людей малого роста", - заявил Disney.