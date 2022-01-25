Зампреда Госдумы Петра Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не набрал необходимое количество голосов во втором туре голосования для избрания вице-спикером ПАСЕ. Два года назад ему удалось занять этот пост в ПАСЕ именно во втором туре.

"185 человек проголосовали, Толстой получил 79 голосов и 106 голосов против", - сообщил председательствующий на вечернем заседании, которое проходит во вторник (цитата по Интерфаксу).

Утром состоялся первый тур голосования, и российский кандидат не набрал абсолютного большинства голосов.

Кандидатуру Толстого, единственную из списка всех кандидатов в вице-спикеры, вынесли на отдельное голосование. Это предложила сделать одна из парламентариев, выступившая против избрания Толстого, пишет РИА Новости.

Толстой и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Москва решила прекратить работу в организации. В 2016-2018 годы Россия не направляла заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

В июне 2019 года ПАСЕ одобрила резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.

Толстой возглавил делегацию России в ассамблее.

Два года назад, 28 января 2020 года, Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Тогда закрытое голосование по его кандидатуре прошло в два тура. В первом туре он не набрал необходимого числа голосов, и был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Неделю назад стало известно, что кандидатура Толстого снова будет выдвинута на пост вице-спикера ПАСЕ.

Голосование в ПАСЕ прошло на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины.

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Накануне Толстой писал в своем телеграм-канале, что делегаты из Литвы и Украины в первый день зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Они это делают каждый год, напоминал вице-спикер Госдумы.