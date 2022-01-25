СМИ связали отставку президента Армении со вторым гражданством. Правоохранители проверяют информацию

47 минут назад

Автор фото, Viktor Drachev/TASS

Неожиданно ушедший в отставку армянский президент Армен Саркисян на момент вступления в должность был гражданином Сент-Китса и Невиса, утверждает местное издание Hetq. Если эта информация подтвердится, то избрание его президентом произошло в нарушение конституции. Сейчас эту публикацию изучают правоохранительные органы.

Саркисян объявил об отставке в воскресенье, сославшись на отсутствие реальных полномочий у главы государства. Армения - парламентская республика, и президент исполняет в основном церемониальную роль, как в Германии или Италии.

Издание Hetq, специализирующееся на расследованиях, в понедельник заявило, что на момент избрания президентом в 2018 году Саркисян имел второе гражданство - карибского государства.

В материале цитируется переписка журналистов с Саркисяном, который, по их словам, не отрицает этот факт, но настаивает, что перед избранием в президенты начал процесс отказа от паспорта Сент-Китса и Невиса.

Авторы Hetq утверждают, что отставка Саркисяна связана не с названными им причинами, а именно с тем, что они нашли второй паспорт президента, ставящий под сомнение законность его пребывания на посту главы государства.

Генеральная прокуратура Армении отправила публикацию на проверку в Службу национальной безопасности, которая с 2021 расследует обстоятельства отказа Саркисяна от другого его паспорта - британского.

Журналисты не опубликовали подробностей своей находки, сообщив, что этот материал - часть международного проекта, который еще не завершен.

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Саркисян был избран президентом весной 2018 года, незадолго до того, как волна уличных протестов привела к смене режима в Армении. Ставший новым премьер-министром Никол Пашинян публично ставил под сомнение легитимность Саркисяна, а позже их взгляды на конституционную реформу разошлись.

После поражения Армении в войне с Азербайджаном в 2020 году президент призвал к отставке премьер-министра, однако Пашинян остался у власти, и его партия победила на внеочередных выборах.

На посту президента Саркисян пытался осуществлять личную дипломатию и привлекать инвестиции в Армению, используя для этого обширные личные связи. Он возглавлял армянскую делегацию на климатическом саммите в Глазго в ноябре 2021 года.

Последней его поездкой в этом качестве стал визит в ОАЭ, где он встретился с де-факто правителем и наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Зайедом и обсудил экономическое сотрудничество двух стран.

"Президент, по всей видимости, не вернется в Армению, поскольку может быть привлечен к уголовной ответственности за подделку документа", - пишет Hetq, имея ввиду, что подписанные им указы могут быть незаконными из-за избрания в нарушение конституции.

Однако в пресс-службе бывшего президента заявили, что он проходит медицинские проверки и вернется в страну после их окончания.

Издание Hetq сотрудничает с Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), участвовавшем в расследовании "панамских документов" и вместе с партнерами удостоенным Пулитцеровской премии.

В этих документах упоминаются офшорные компании, связанные с родственниками и приближенными целого ряда политиков, от президента России Владимира Путина до бывшего украинского президента Петра Порошенко, сирийского лидера Башара Асада и экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона.