Курдские ополченцы в Сирии отбили тюрьму у исламистов ИГ

59 минут назад

Автор фото, Farhad Shami Подпись к фото, По словам представителя SDF, на этом фото - боевики ИГ, сдавшиеся в тюрьме после ожесточенных боев

Курдский альянс Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемый США, заявил о том, что полностью взял под свой контроль тюрьму в городе Хасака на северо-востоке Сирии, захваченную шесть дней назад боевиками "Исламского государства" (в России признано террористической организацией и запрещено).

Как написал в "Твиттер" представитель SDF, все террористы ИГ, находившиеся внутри тюрьмы Гвайран, сдались в плен.

Вместе с боевиками в тюрьме находилось несколько сотен содержавшихся там подростков. В общей сложности в ходе столкновений с исламистами, которые в прошлый четверг попытались организовать массовый побег из тюрьмы, погиб по меньшей мере 181 человек. Среди них, по данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, было 124 боевика и заключенных, а также 50 сотрудников полиции, охранников тюрьмы и ополченцев SDF.

Эта же правозащитная организация сообщила в среду о том, что силы SDF практически полностью взяли тюрьму под контроль, однако предупредила, что в некоторых камерах и необследованных участках тюрьмы все еще могут скрываться боевики.