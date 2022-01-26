Неведомые зверушки. Ученые показали новые виды животных из долины Меконга
Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 видов растений и животных, недавно открытых в малоизученных районах бассейна реки Меконг, которая протекает по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама.
Среди них - лангуры Поупа, единственные млекопитающие из всех вновь открытых видов. Эти приматы с белыми кругами под глазами, которые делают их похожими на привидение, живут на крутых склонах потухшего вулкана Поупа в Мьянме.
Помимо мартышек, ученые обнаружили десятки новых видов рептилий и земноводных, включая лягушек и тритонов, а также рыб и 155 видов растений, в том числе единственный известный вид сочного бамбука, который растет в Лаосе и способен накапливать в стеблях влагу в засушливый период.
Все эти новые виды были обнаружены еще в 2020 году, однако тогда решение о публикации списка было отложено.
Регион Меконга с его биологическим разнообразием - это настоящий рай для исследователей. Там можно найти тысячи разных видов: и тигров, и азиатских слонов, и даже единорогов - да-да, там живет очень редкое животное, так называемый азиатский единорог, или саола.
В общей сложности, считая последний список, в этом регионе с 1997 года было открыто более 3 тыс. новых видов.
Несмотря на все усиливающееся вторжение человека в дикую природу, тропические леса Меконга, судя по всему, скрывают еще немало секретов.
Кстати, не все новые виды были обнаружены в диких джунглях. Так, растение из семейства имбирных, получившее название "жук-вонючка" за резкий запах, напоминающий запах жуков, которых используют в качестве пикантной приправы к рису, было обнаружено прямо в цветочном магазине на северо-востоке Таиланда.