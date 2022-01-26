Неведомые зверушки. Ученые показали новые виды животных из долины Меконга

час назад

Автор фото, ©WWF - Myanmar via PA Media Подпись к фото, Лангур Поупа - примат вида Trachypithecus popa с белыми кругами под глазами, которые делают эту мартышку очень похожей на привидение

Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 видов растений и животных, недавно открытых в малоизученных районах бассейна реки Меконг, которая протекает по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама.

Среди них - лангуры Поупа, единственные млекопитающие из всех вновь открытых видов. Эти приматы с белыми кругами под глазами, которые делают их похожими на привидение, живут на крутых склонах потухшего вулкана Поупа в Мьянме.

Подпись к фото, Лангур Поупа и в самом деле смахивает на привидение

Помимо мартышек, ученые обнаружили десятки новых видов рептилий и земноводных, включая лягушек и тритонов, а также рыб и 155 видов растений, в том числе единственный известный вид сочного бамбука, который растет в Лаосе и способен накапливать в стеблях влагу в засушливый период.

Все эти новые виды были обнаружены еще в 2020 году, однако тогда решение о публикации списка было отложено.

Автор фото, ©Piotr Naskrecki via PA Media Подпись к фото, Большеголовая лягушка Leptobrachium lunatum

Регион Меконга с его биологическим разнообразием - это настоящий рай для исследователей. Там можно найти тысячи разных видов: и тигров, и азиатских слонов, и даже единорогов - да-да, там живет очень редкое животное, так называемый азиатский единорог, или саола.

В общей сложности, считая последний список, в этом регионе с 1997 года было открыто более 3 тыс. новых видов.

Автор фото, © Thawatphong Boonma via PA Media Подпись к фото, Amomum foetidum - ужасно вонючее растение, что не уменьшает его привлекательности в глазах ученых

Несмотря на все усиливающееся вторжение человека в дикую природу, тропические леса Меконга, судя по всему, скрывают еще немало секретов.

Автор фото, ©Porrawee Pomchote via PA Media Подпись к фото, А это - новый вид крокодилового тритона Tylototriton phukhaensis