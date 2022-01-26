Дайджест: Запад согласовывает санкции на случай российского вторжения в Украину и думает, как не оставить Европу без газа

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия будет готова перебросить дополнительные войска в Европу в случае российской агрессии против Украины

В случае войны Европа не останется без газа

Лидеры западных стран продолжают обращаться к России с предостережениями по поводу ее планов относительно Украины. Одновременно страны Запада договариваются о солидарном ответе, если предполагаемое российское вторжение все же состоится, и изыскивают способы обеспечения Европы энергоносителями на случай прекращения поставок газа из России.

В администрации США сообщили, что ведут переговоры с поставщиками нефти и газа по всему миру с целью не допустить энергетический кризис в Европе. По их словам, они уже сейчас уверены, что Европа не столкнется с перебоями с поставками тепла и электричества в разгар зимы, если Владимир Путин решится прибегнуть к своему самому мощному экономическому оружию.

В настоящий момент примерно треть импорта сырой нефти и природного газа в Европу идет из России. Некоторые европейские политики опасаются, что введение слишком жестких экономических санкций в случае российского вторжения в Украину может бумерангом ударить по их собственным экономикам.

Как сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на документы, Германия настаивает на исключении энергетического сектора из пакета санкций, опасаясь, что без такого исключения поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой. В то же время агентство указывает, что подобное исключение не предотвратит возможные меры в отношении газопровода "Северный поток 2".

Согласно документу, Германия готова подписать пакет санкций, который может включать заморозку активов и запрет на операции для определенных российских банков, ограничения на импорт из РФ некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши, высокотехнологичных товаров и оборудования двойного назначения.

По данным агентства, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых российских госпредприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Источники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.

Накануне президент США Джо Байден впервые допустил возможность введения санкций лично против российского президента Владимира Путина в случае вторжения российских войск в Украину.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая во вторник в парламенте, заявил, что лидеры стран Европы и США договорились скоординированно ответить на любое нападение России на Украину. "Мы согласились, что готовы утвердить эти меры настолько быстро, насколько это возможно, чтобы усилить эффект сдерживания. Мы в Британии не побоимся усилить и национальные санкции в отношении России в ответ на действия Владимира Путина", - сказал Джонсон.

Он также добавил, что Британия в случае российской агрессии против Украины намерена отправить дополнительные войска в Европу.

Советники лидеров "нормандской четверки" обсудят Украину в Париже

В Париже состоится встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германии, Франции, России и Украины) для обсуждения ситуации вокруг Украины. Кремль на переговорах будет представлять замглавы администрации президента Дмитрий Козак, со стороны Киева - глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Москва рассчитывает при помощи Запада принудить украинское руководство к выполнению Минских соглашений, которые дали бы автономию сепаратистским образованиям на востоке страны и их включение в украинское политическое поле. В Киеве полагают, что это де-факто поставит крест на планах по вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов: задача России – манипулировать

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на встрече будет обсуждаться вопрос созыва саммита лидеров четырех стран. "Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, - все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир", - сказал он накануне.

Последний раз советники нормандского формата встречались по видеосвязи в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда переговоры закончились безрезультатно.

В Ливане станет чуть светлее

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспрецедентный экономический кризис, происходящий в Ливане, обычно бывает в результате войны, говорят во Всемирном банке

Ливан намерен заключить соглашение с Иорданией о поставках электричества через Сирию, что поможет облегчить тяжелейший энергетический кризис в стране. В Бейруте заявляют, что соглашение обеспечит страну электроэнергией в объеме, эквивалентном дополнительным двум часам электричества в день.

Договоренность с Иорданией - часть усилий ливанского руководства с целью довести снабжение страны электричеством до 8-10 часов в день. В настоящий момент на большей части территории Ливана электроэнергия подается не больше чем на два часа в сутки. Согласно заявлению Всемирного банка, переживаемый Ливаном экономический кризис - один из тяжелейших в мире с середины XIX века.

Британское правительство даст себе отчет в содеянном

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От того, что будет написано в отчете Сью Грей, может зависеть дальнейшее политическое будущее Бориса Джонсона

Сегодня должны стать известны результаты расследования истории с вечеринками, которые проводились в офисе британского премьер-министра в нарушение карантинных правил, введенных на время пандемии.

Этим расследованием занималась правительственная комиссия во главе со Сью Грей. От Бориса Джонсона требуют полной публикации ее отчета. От его результатов может зависеть дальнейшее политическое будущее Джонсона: оппозиция, а также некоторые члены его собственной партии, считают, что премьер утратил моральное право руководить страной, и хотят поставить в парламенте вопрос о доверии к нему.

Премьер-министр и его соратники отрицают нарушение законов, хотя Джонсон принес извинения в парламенте за то, что ненадолго принял участие в многолюдной вечеринке в мае прошлого года.

Утром во вторник лондонская полиция начала собственное расследование дела о вечеринках, которые проводились на Даунинг-стрит.

"Джеймс Уэбб" достиг точки либрации

Телескоп "Джеймс Уэбб", который должен заменить в космосе знаменитый "Хаббл", после месячного путешествия добрался к месту своей постоянной дислокации - в одну из точек Лагранжа (или точек либрации) в системе Солнце - Земля, где гравитационные поля двух космических тел компенсируют друг друга и телескоп сможет оставаться неподвижным относительно них.

За месяц после запуска аппарат преодолел 1,5 млн километров. Инженеры уже развернули гигантский телескоп, который для запуска пришлось сложить в виде оригами.

Чтобы полностью подготовить "Джеймса Уэбба" к работе, уйдет еще несколько месяцев. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к лету этого года.

Ученые возлагают на этот телескоп огромные надежды. Его разрешающая способность позволяет улавливать сигналы, исходящие от звезд на расстоянии до 13,5 млрд световых лет. Астрономы рассчитывают, что благодаря этому смогут увидеть, как выглядела Вселенная вскоре после своего рождения.

Эллада в снегу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вторник и среда объявлены в Греции нерабочими днями

Греция и западная часть Турции вторую зиму подряд испытывают ранее почти невиданное стихийное бедствие - обширные снегопады, парализовавшие во многих местах движение транспорта и вызвавшие перебои с подачей электричества и отмену многих авиарейсов.

Из-за экстремальных погодных условий 25 и 26 января объявлены нерабочими днями, занятия в школах отменены. На расчистку основных транспортных магистралей в Греции брошены армейские силы

Снегопаду присвоено красивое название "Элпида", что в переводе с греческого означает "надежда".

Для Турции в целом снег зимой - не такая уж невидаль. Однако в Стамбуле снегопад до сих пор происходил исключительно редко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британский МИД заявил, что Россия пытается привести к власти в Украине своего ставленника

В выходные МИД Великобритании выступил с заявлением, которое многие комментаторы назвали необычным. Форин-офис обвинил Россию в попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков и установить марионеточный режим.

Это заявление вызвало вопросы не только в России и Украине, но также и в самой Британии. Русская служба Би-би-си попросила экспертов проанализировать, что может стоять за словами Форин-офиса.

Василь Григорук - один из участников украинского отряда территориальной обороны. Такие отряды стали создаваться по стране с прошлого года, после того как Верховная рада приняла закон "О национальном сопротивлении".

Он рассказал Би-би-си, почему присоединился к отряду и как проходят тренировки.