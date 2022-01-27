Дайджест: США готовы ударить по самому дорогому для Путина, Лондон обещает поддержать

38 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам Энтони Блинкена, США готовы к любому развитию ситуации, но предпочитают дипломатию

Американская администрация передала России письменный ответ на ее предложения в области европейской безопасности. Содержание этого документа не разглашается, чтобы, как сказал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, сохранить пространство для конфиденциальных переговоров.

По словам Блинкена, переданное в Москву письмо - это не формальный переговорный документ и не конкретные предложения, но оно очерчивает путь разрешения возникшего кризиса, в случае если Россия пожелает по нему пойти.

Как рассказал Блинкен, документ содержит в себе перечень озабоченностей США, их союзников и партнеров по поводу действий России, подрывающих безопасность, "принципиальную и прагматичную" оценку озабоченностей, высказанных Россией, а также встречные предложения США в тех сферах, где обе стороны, как считают в Вашингтоне, могут прийти к общему знаменателю.

В ответе ясно указываются фундаментальные принципы, которые США намерены отстаивать - включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств самим решать, к каким альянсам и договорам им присоединяться для обеспечения своей безопасности, сообщил глава Госдепартамента.

"Мы также обозначили области, где, думается, мы можем совместно укрепить безопасность для всех сторон, в том числе и для России, основываясь на высказанных ею озабоченностях", - сказал Блинкен, добавив, что предложения США в ряде сфер позволят добиться реальных изменений, если им следовать на основе взаимности и с благими намерениями.

Насколько можно понять, речь в письме идет о вопросах, связанных с размещением в Украине наступательных вооружений, военными учениями и перемещениями войск в Европе, мерами по контролю за вооружениями, а также о повышении прозрачности и снижении взаимных рисков.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Байдена о возможности введения персональных санкций против Владимира Путина, если дипломатические усилия не приведут к результату, Блинкен сказал, что никакие опции не исключены.

"Шаги, которые мы решительно предпримем все вместе, будут направлены на те вещи, которыми президент Путин глубоко дорожит, в том числе российскую экономическую и финансовую деятельность, ее способность развивать технологии в наиболее важных для нее секторах, вроде обороны или хай-тека. Как сказал президент, все опции открыты, и это всё, что мне есть сказать".

Автор фото, Минобороны РФ Подпись к фото, Ирландские рыбаки заявили, что совсем не ждут визитеров из России и не собираются потесниться ради них

Ирландские рыбаки против российского флота

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Делегация ирландских рыбаков встретится с российским послом в Дублине после данного ими обещания помешать учениям ВМФ России у юго-западного побережья Ирландии.

"Мы собираемся порыбачить на наших рыболовных участках, и если им кажется, что типа мы вмешиваемся в их деятельность, что ж, облом", - заявил председатель Организации ирландских южных и западных рыбохозяйств Патрик Мерфи. - Мы никуда не сдвинемся, и это наше право на мирный протест".

Накануне Россия выступила с грозным предостережением, что любая попытка помешать ее военно-морским учениям может подвергнуть рыбаков опасности и будет безрассудной и безответственной.

Шестидневные маневры российских кораблей, в ходе которых запланированы боевые стрельбы, должны начаться в водах юго-западнее Ирландии на следующей неделе. Ирландские рыбаки заявили, что не рады непрошенным гостям. По их словам, учения нанесут удар по источнику их пропитания, а также причинят существенный вред морской фауне и биоразнообразию.

Поскольку информации о предстоящих учениях чрезвычайно мало, ирландцев беспокоят потенциальные последствия ракетных запусков для окружающей среды, а также тот факт, что маневры будут проходить в зоне, где пролегают трансатлантические подводные кабели, жизненно важные для работоспособности средств коммуникации по всему миру.

Автор фото, KCNA/REUTERS Подпись к фото, Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты 11 января

КНДР снова запустила ракеты

Военные Южной Кореи сообщили о запуске двух предположительно баллистических ракет малой дальности из Северной Кореи в направлении Японии.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которую приводит агентство Рёнхап, пуски были произведены около 8 утра (02:00 мск) из района города Хамхын. Ракеты достигли максимальной высоты около 20 километров и, пролетев примерно 190 км, упали в Японском море, говорится в сообщении.

Если эти данные подтвердятся, это станет уже шестым ракетным испытанием, проведенным КНДР с начала этого года.

Данных о каком-либо ущербе, нанесенном ракетами, из Японии не поступало.

"Существенное развитие ракетных технологий Северной Кореи нельзя игнорировать не только с точки зрения безопасности нашей страны и региона, но оно также становится серьезным вопросом для всего международного сообщества", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание, на котором обсудил ответный план действий и высказал крайнее сожаление в связи с продолжающимися ракетными пусками из КНДР, призвав северного соседа как можно скорее вернуться к диалогу.

Сейчас разведслужбы Японии, Южной Кореи и США проводят анализ собранных данных для получения более подробной информации.

Кто ответственен за гибель MH17?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Первым делом суду предстоит установить, под чьим контролем находилась часть территории Донбасса в 2014 году

В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению дела “Украина и Нидерланды против России”. Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения “Боинга” MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году.

В деле против России ЕСПЧ объединил три жалобы:

О нарушениях прав человека во время событий, связанных с конфликтом в Донбассе (подана Украиной).

Об отправке детей-сирот из интерната в Луганске на лечение в Россию (подана Украиной). В Киеве считают, что дети были похищены участниками незаконных вооруженных формирований.

Жалоба Нидерландов в поддержку заявления родственников 298 человек, которые находились на борту “Боинга” MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Родственники добиваются признания ответственности России за трагедию, а также требуют выплатить компенсации.

О том, как прошел первый день заседания, читайте в репортаже Анны Пушкарской и Ольги Ившиной "Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17".

Под тенью российского флага

Спустя сутки после того, как военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и свержении президента Каборе, в центре столицы страны Уагадугу состоялись уличные акции протеста в поддержку действий военных, в ходе которых протестующие подожгли офис правящей партии.

Но помимо поддержки военным, митингующие неожиданно призвали новые власти к более тесному сотрудничеству с Москвой взамен традиционно близких отношений с Францией. В социальных сетях начали распространяться фотографии и видеоролики, на которых участники акций в Уагудугу размахивают российскими флагами.

Откуда у демонстрантов в центральноафриканской стране взялись триколоры и пророссийские настроения, а также какое отношение ко всему этому имеет связанное с ЧВК Вагнера "Содружество офицеров за международную безопасность", читайте в материале Ильи Барабанова "Российские наемники предложили помощь военным, захватившим власть в Буркина-Фасо".

Британия надеется на мирный исход, но готовится к худшему

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несколько тысяч британских солдат могут быть отправлены в Европу для укрепления восточного фланга НАТО

Министр обороны Британии верит, что шансы избежать вооруженного конфликта между Россией и Украиной сохраняются, однако не питает на этот счет оптимизма.

Как рассказывает газета Times, Бен Уоллес начал двухнедельное дипломатическое турне по европейским столицам с целью побудить союзников поддержать суровые санкции против России и направить летальные средства вооружения Украине. Выступая накануне встречи со своим германским коллегой в Берлине, министр обороны Британии сказал, что хотел бы услышать от правительства более сильный сигнал в вопросе санкций и чтобы Германия задействовала "Северный поток 2" в качестве рычага давления на Кремль.

Среди западных союзников нарастает беспокойство, что время для того, чтобы убедить Путина воздержаться от конфликта, истекает и что дальнейшие дипломатические переговоры могут быть лишь попыткой Москвы оттянуть время для подготовки к полномасштабному вторжению, пишет Times.

Уоллес подтвердил, что через несколько дней отправится в Москву, где попытается убедить российское руководство отступиться. У него запланирована встреча с российским министром обороны Сергеем Шойгу, которая станет первой беседой глав оборонных ведомств двух стран с 2013 года.

"Я хочу, чтобы русские поняли: украинцы будут сражаться, и Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции, и это не то наследие, которым президент Путин хотел бы запомниться в истории", - сказал британский министр в ответ на вопрос, чего бы он хотел добиться от этой поездки. Он также добавил, что хотел бы избежать кровавой бойни, как для русских, так и для украинцев.

По сведениям Times, США и Британия рассматривают вопрос о переброске войск в Румынию, Болгарию и Венгрию. В каждую из этих стран должны быть отправлены примерно по тысяче военных в целях укрепления сил НАТО в Восточной Европе. В данный момент у Британии в этих странах нет своих солдат, и, как сказал Уоллес, "мы определенно можем разместить больше своих сил на суше, в море или в воздухе".

В качестве одного из вариантов рассматривается отправка британского эсминца или фрегата в Черное море.

Тем временем министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая вскоре должна также направиться в Москву, заявила, что Лондон также не исключает возможности введения персональных санкций против Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Через несколько дней Пекин станет первым городом в современной истории, который примет у себя Олимпиаду дважды. В 2008 году здесь уже проходили летние Олимпийские игры, однако в этот раз всё выглядит совсем не так безоблачно.

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