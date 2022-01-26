В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за коронавируса

26 января 2022

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

В Москве на три недели прекращают плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщил департамент здравоохранения. Мэр города накануне предположил, что рост заболеваемости будет продолжаться еще две недели. За последние сутки в Москве выявили рекордное число новых случаев Covid-19, а в целом по стране суточный прирост впервые за время пандемии превысил 74 тысяч.

По данным мэрии, число заболевших коронавирусом детей в Москве за две недели выросло в 14 раз, а число госпитализаций - в 10 раз. "Важно, что примерно половина госпитализируемых с Covid-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении городского департамента здравоохранения.

Меры не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Ранее мэрия попросила взрослых горожан отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели в связи с увеличившейся нагрузкой на врачей. Мэр Москвы Сергей Собянин при этом отмечал, что штамм "Омикрон" в столице продолжает вытеснять "Дельту", поэтому, скорее всего, серьезной загрузки стационаров не будет.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в России на прошедшей неделе отмечались среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49 лет.

В Петербурге накануне ужесточили ковидные ограничения, запретив несовершеннолетним посещать музеи, зоопарки, бассейны, фитнес-центры и другие организации.

Вакцинация детей и подростков

На этой неделе в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник-М" для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцинация проходит "исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя".

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказывал, что желательно привить 10 млн подростков в течение полугода, чтобы обезопасить их от тяжелого течения болезни.

Как отмечается в опубликованном накануне исследовании портала по поиску вакансий Superjob, за последние три месяца доля родителей, которые готовы вакцинировать своего ребенка, выросла с 26% до 33% на фоне роста числа заражений.

Резкий рост из-за "Омикрона"

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Шестой день подряд в России обновляется максимум выявляемых за сутки новых случаев Covid-19.

За последние сутки в стране зарегистрировали 74 692 заражений - на 6 883 больше, чем накануне. Умерли 657 пациентов с Covid-19. Впервые за время пандемии суточный прирост оказался выше 74 тысяч.

Во вторник оперативный штаб сообщал о 67 809 новых случаях - на 2 700 больше, чем днем ранее. При этом более чем вдвое выросло число госпитализированных в стране - до 12 837 человек. В среду количество госпитализаций, по данным штаба, чуть ниже - 12 226.

В Москве также возобновился рост - в среду выявили рекордные за пандемию 19 856 новых случаев, тогда как во вторник впервые с 16 января число заражений фиксировали меньше, чем днем ранее (18 935). За сутки в больницы отправили 1 188 человек (во вторник сообщали о 1 126 госпитализированных). Собянин еще накануне предупреждал, что "две недели как минимум будет продолжаться рост заболеваемости".

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Минздрав России в среду выпустил памятку для граждан на случай заболевания Covid-19.

Привитым или переболевшим коронавирусом менее полугода назад вне группы риска при отсутствии симптомов лечение не требуется - нужно только самоизолироваться и "контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки".

При симптомах ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5) и отсутствии положительного результата теста на Covid-19 нужно оставаться дома, а если нужен больничный, звонить в поликлинику.