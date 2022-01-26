Польскую WOT Foundation признали нежелательной в России. Она стала 50-й
Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной в стране деятельности польской неправительственной организации WOT Foundation. Прокуратура не конкретизировала претензии к организации, при поддержке которой в 2019 году в Варшаве был организован "Форум Бориса Немцова".
"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении прокуратуры.
Никакие конкретные факты, как и в предыдущих решениях Генпрокуратуры, не приводятся.
WOT Foundation станет 50-й иностранной неправительственной организацией, чья деятельность в России была признана нежелательной.
WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний самой широкой направленности, проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами, пишет Интерфакс.
В 2019 году при поддержке WOT Foundation был организован "Форум Бориса Немцова", который проходил в Варшаве, отмечает "Новая газета".
В конце сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO), в августе - бельгийской International Partnership for Human Rights. К числе нежелательных летом прошлого года российские власти причислили и расследовательское издание "Проект".