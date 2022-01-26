Польскую WOT Foundation признали нежелательной в России. Она стала 50-й

47 минут назад

Автор фото, Mikhail Pochuyev/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной в стране деятельности польской неправительственной организации WOT Foundation. Прокуратура не конкретизировала претензии к организации, при поддержке которой в 2019 году в Варшаве был организован "Форум Бориса Немцова".

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении прокуратуры.

Никакие конкретные факты, как и в предыдущих решениях Генпрокуратуры, не приводятся.

WOT Foundation станет 50-й иностранной неправительственной организацией, чья деятельность в России была признана нежелательной.

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний самой широкой направленности, проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами, пишет Интерфакс.

В 2019 году при поддержке WOT Foundation был организован "Форум Бориса Немцова", который проходил в Варшаве, отмечает "Новая газета".