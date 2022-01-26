"Сбер" объявил о покупке сети магазинов одежды "Стокманн"

17 минут назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

"Сбер" рассказал о планах приобрести 100% сети российского филиала универмагов одежды "Стокманн": предполагается, что магазины будут интегрированы в маркетплейс банка.

Как сообщается на сайте "Сбера", руководство банка и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме "Сбера".

"Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении "Сбером" 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не называется. Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров в беседе с "Ведомостями" предположил, что с учетом чистого убытка и долговых обязательств, "Сбер" может заплатить 1-1,5 млрд рублей.

На сегодняшний день у "Стокманна" 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2018 году ритейлер открыл интернет-магазин. В ассортименте компании представлено более 600 брендов одежды и обуви, а также товаров для детей и для дома.

Убытки и уход из России

Финский ритейлер Stockmann Group работал в России с 1989 года.

В 2014 году из-за девальвации рубля выручка ретейлера в России упала на 20,5% и компания закрыла несколько российских магазинов. Через год торговая сеть подняла цены в России из-за ослабления рубля.

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В феврале 2016 года Stockmann Group закрыла сделку по продаже практически всех своих универмагов в России компании Reviva Holdings Limited, оставив за собой только управление торговым центром "Невский" в Петербурге. Однако осенью 2018 года был продан и этот актив.

Гендиректор Stockmann Пер Телин тогда объяснял продажу российского бизнеса его хронической убыточностью.

Несмотря на продажу, универмаги компании в России смогли сохранить прежнее название: как писал "Коммерсант", в 2017 году АО "Стокманн" заключило лицензионное соглашение с финской Stockmann, которое позволяет ему до 2023 года управлять сетью универмагов под одноименным названием.

Как отмечает Интерфакс со ссылкой на отчетность "Стокманна", "Сбер" является кредитором компании, все 100% акций "Стокманна" находятся в залоге у банка.