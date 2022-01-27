Кризис вокруг Украины: рубль и рынки подросли, почувствовав затишье

47 минут назад

Автор фото, Ivan Yudin/TASS

Российский рынок и рубль укрепились на миролюбивой риторике МИД России после серии обвалов и заявлений "Единой России" о поставках оружия самопровозглашенным республикам Донбасса. В Киеве надеются на две спокойные недели до следующей встречи советников лидеров стран "нормандской четверки".

Доллар и евро заметно усилили темпы падения на Московской бирже в четверг днем, рубль активно растет в обеих парах на заявлениях МИД России о неприемлемости военных действий между Москвой и Киевом, констатирует Интерфакс.

Курс доллара к 15:55 мск опустился до 78,05 рубля. Это на 83 копейки ниже, чем до появления на лентах новостей слов не самого высокопоставленного представителя со Смоленской площади - замглавы департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается, - сказал на брифинге Зайцев. - Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

В январе российские рынки и рубль падали из-за большой геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи в основные торги понедельника снизился на 5,93% до 3235,28 пункта, а до этого падал еще больше. ЦБ приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Сейчас же индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов (впервые с 21 января).

Как менялась риторика

Российские власти и ранее заявляли, что Москва не вынашивает агрессивные планы в отношении Украины, однако это сопровождалось обвинениями в адрес Киева в возможной подготовке к контрнаступлению в Донбассе. Запад же с осени обвиняет Москву в стягивании войск к украинской границе и предупреждает об угрозе жесточайших санкций в случае вторжения на Украину.

Теперь же российская риторика смягчилась, на что могла обратить внимание биржа.

"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал журналистам Зайцев.

Сутки назад представители партии власти утверждали обратное, используя выражения "киевский режим" и "хунта".

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"Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои - Бандера и Гитлер", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и предложил начать поставки отдельных видов вооружений пророссийским вооруженным формированиям в Донбассе.

Турчак занимает пост первого зампреда Совета Федерации. Из Госдумы аналогичное заявление сделал глава фракции "Единой России" Владимир Васильев. Он тоже накануне использовал выражение "киевский режим", "нацизм" и "бандеровщина", предлагал Кремлю начать поставки "военной продукции", необходимой для "сдерживания агрессии".

Но уже вечером, когда в Париже закончилось заседание советников лидеров стран "нормандской четверки" с участием заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, риторика начала меняться.

В-первых, Козак сказал, что не знает, чем руководствовался господин Турчак, "с нами он не советовался". Во-вторых, вопреки утверждению Турчака констатировал, что с конца декабря на линии соприкосновения в Донбассе фиксируется деэскалация, а не эскалация.

Советники лидеров "нормандской четверки" впервые с декабря 2019 года согласовали совместное коммюнике, обратил внимание глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Следующие переговоры политсоветников пройдут через две недели в Берлине. В Киеве в четверг назвали хорошей новостью сам факт, что до берлинской встречи осталось две недели.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что, как минимум, ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, накануне США и НАТО передали Москве письменные ответы на российские предложения в сфере безопасности, которых та добивалась. И хотя подходы к вопросу о расширении НАТО остались кардинально противоположными, представитель Кремля предложил "не спешить с оценками". Что касается поставок оружия в Донбасс, то у Владимира Путина пока "нет какой-либо реакции" на эту инициативу, сообщил его пресс-секретарь.

Утром российские СМИ активно цитировали бывшего президента России Дмитрия Медведева, который с высоты поста зампредседателя Совбеза России также комментировал геополитические риски, так сильно влияющие на рубль и рынки.

В частности, он прокомментировал возможность размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. Россия не рассматривает такую возможность, сказал Медведев. Обе страны - партнеры Москвы, но в то же время "стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с США", пояснил он свою мысль.

Как и представитель МИД России, Медведев миролюбиво заявил, что в России "никто войны не ищет, войны никакой бы ни в коем случае не хотелось".

Тем временем немецкое агентство DPA в четверг сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб, что в данный момент близ украинской границы находятся до 120 тысяч российских военнослужащих. По его данным, процесс стягивания сил продолжается. Ранее западные власти и СМИ оценивали число российских военных у украинской границы примерно в 100 тысяч.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг предупредила, что в случае агрессии санкции могут затронуть "Северный поток-2". По ее словам, западные союзники работают над "сильным пакетом санкций", охватывающим разные аспекты, включая российский газопровод.

В Беларуси тем временем продолжается подготовка к совместным с Россией учениям, которые должны начаться 10 февраля.

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си:

Маневры по сути уже начались. Ведь переброска войск из России, причем из отдаленных дальневосточных регионов - важный, если не сказать важнейший этап учений.

Накануне в Беларусь прибыли российские истребители Су-35С - последняя модификация Су-27. В учениях примут участие 12 таких самолетов. Они заступят на боевое дежурство в системе объединенной ПВО двух стран.

Россия и Белоруссия заявляют, что на учениях будет отрабатываться оборонительная операция, однако замминистра обороны Александр Фомин, комментируя планы маневров, говорил также, что "планируется подготовить войска и силы не только к действиям в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисов на любых угрожаемых направлениях" (цитата по РИА Новости).

В России начались маневры в других регионах. Накануне стало известно, что уже четыре флота ВМФ России участвуют в учениях - к Северному, Балтийскому и Тихоокеанскому присоединился Черноморский.

Ранее на этой неделе начались авиационные учения Южного военного округа и Черноморского флота с отработкой ракетных ударов на максимальном удалении. Всего, как сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны России, в нескольких учениях будут задействованы "140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".