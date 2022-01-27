"Мне нужно было подумать о сыне". Мурманская соратница Навального сбежала из России

час назад

Автор фото, t.me/VGrudina/994

Соратница Алексея Навального Виолетта Грудина уехала из России в декабре, опасаясь оказаться за решеткой. Летом прошлого года ее принудительно госпитализировали, обвинив в раздаче предвыборных листовок в нарушение карантина. А на выборы в Мурманске не пустили из-за признания структур Навального экстремистскими.

32-летняя Грудина, которую в прошлом году сняли с выборов в горсовет Мурманска, в четверг рассказала агентству Рейтер, что бежала из страны со своим 11-летним сыном и собакой. Она отказалась раскрыть свое местонахождение, сказав только, что находится в Европе.

"В принципе, я была готова остаться в России и сесть в тюрьму, - сказала Грудина по телефону. - Мне нужно было подумать о сыне и уехать, чтобы обеспечить ему безопасное будущее".

Она отказалась сообщить, как именно ей удалось выбраться из России, находясь под подпиской о невыезде, сообщив лишь, что это было крайне неудобно, заняло несколько дней и включало поездки на машине, самолете и автобусе, а часть маршрута пришлось преодолеть пешком.

По ее словам, поскольку близлежащая граница (с Финляндией и Норвегией) была закрыта для нее из-за ковидных ограничений, у нее была только одна дорога из Мурманска - в сторону Петербурга, и когда она уезжала ночью, то очень беспокоилась, что их остановят.

В прошлом году Россию покинули многие соратники Навального, после того как штабы оппозиционера в регионах суд признал экстремистскими и запретил. Грудина возглавляла мурманский штаб.

В декабре стало известно, что Грудина объявлена в розыск по уголовному делу. Ее фамилия появилась в базе МВД. Ранее ей было предъявлено обвинение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, она была под подпиской о невыезде.

"В настоящее время подозреваемая скрывается от следствия, в связи с чем объявлена в федеральный розыск", - говорил источник ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что Грудина раздавала листовки на улице в поддержку своей кандидатуры на выборах в городской совет Мурманска, после того как переболела коронавирусом.

14 июля по решению суда ее принудительно госпитализировали. Сама она настаивала, что соблюдала все предписания о самоизоляции и уже выздоровела к тому моменту.

"Я, будучи здоровым человеком, должна буду отправиться в ковидарий. Нет никакой гарантии, что я там не заболею каким-то другим штаммом, не будет каких-то осложнений и я там не умру", - говорила активистка после суда.

Целью принудительной госпитализации она назвала желание помешать ей баллотироваться в горсовет Мурманска. В Роспотребнадзоре настаивали, что Грудина должна была оставаться на карантине дольше и дождаться двух недель после получения положительного теста, а не после появления симптомов.

В итоге документы на выдвижение у нее не приняли. Как и в случае с другими соратниками, основанием стала связь с организацией, признанной экстремистской.

На этой неделе стало известно, что в розыск были объявлены брат оппозиционера Олег Навальный и московский соратник политика Олег Степанов. Адвокат Олега Навального не смог уточнить, покинул ли его подзащитный страну, как другие.

Из России не уехала Лилия Чанышева, руководившая штабом Навального в Уфе. Она оказалась в СИЗО по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. Такие же обвинения заочно предъявлены самому Навальному и его ближайшим сподвижникам Леониду Волкову и Ивану Жданову. Они из России уехали.

Команда Навального в четверг заявила, что Жданов и Волков получили анонимные письма, в которых говорилось: "Мы знаем, где вы живете. Мы хотим, чтобы вы и ваши семьи не чувствовали себя в безопасности, мы хотим, чтобы вы помнили об этом, делая вашу работу".