Коронавирус в мире: в Дании снимают все ограничения, в США невакцинированному пациенту отказали в пересадке сердца

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Власти Германии призывают даже полностью вакцинированных людей регулярно тестироваться в рамках борьбы с распространением коронавируса

Дания намерена отменить все ограничения, введенные в связи с пандемией, с 1 февраля, несмотря на высокий уровень заболеваемости. Невакцинированному пациенту в Бостоне отказали в пересадке сердца. Китай понизил требования к ПЦР-тестам для участников Олимпиады-2022 в Пекине.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире насчитывается почти 400 млн заболевших Covid-19 и 5,6 млн умерших от этого вируса.

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Две трети всех заразившихся вариантом "Омикрон" раньше уже болели коронавирусом, показало масштабное исследование в рамках британской программы REACT (английская аббревиатура расшифровывается как "Оценка распространения инфекции в режиме реального времени").

REACT — одно из крупнейших исследований, посвященных развитию пандемии Covid-19 в Англии. Оно проводится группой ученых из Имперского колледжа Лондона по заказу минздрава Великобритании.

Исследования начались еще до появления "Омикрона", и в общей сложности на данный момент в них приняли участие около 2 млн добровольцев.

Последние выводы основываются на результатах 100 тыс. ПЦР-тестов, проведенных за две первые недели 2022 года. Коронавирус ("Омикрон") был выявлен у 4 тыс. человек, из них 65% сообщили, что уже переболели Covid-19 раньше.

По словам ученых, это очень важное знание, которое не только помогает лучше понять, что из себя представляет и как действует сам вирус, но и позволяет определить стратегию борьбы с ним на случай появления новых штаммов.

Европа отказывается от ограничений

Власти Нидерландов со среды начинают ослаблять ограничения, несмотря на то, что уровень заболеваемости в целом по Европе продолжает расти.

С 18 декабря страна живет в режиме жестких ограничительных мер. Бары, рестораны, музеи, театры и спортзалы были закрыты. Супермаркеты и аптеки работали ограниченное количество часов.

Правительство признает, что все эти меры не привели к желаемому результату по сдерживанию заболеваемости. В настоящий момент в Нидерландах фиксируется порядка 60 тыс. заболевших в сутки.

Премьер-министр Марк Рютте заявляет, что вводимые послабления - большой риск, но власти готовы рискнуть на фоне снижения смертности и сокращения числа госпитализаций.

Кроме того, страну охватила волна протестов. Массовые акции на улицах крупных городов заканчивались столкновениями с полицией. Некоторые кафе, салоны красоты и музеи в разных городах неделю назад открылись на сутки в знак протеста.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Многие акции протеста против ковид-ограничений в Голландии заканчивались насилием

По новым правилам, бары и рестораны смогут открыться и работать до 10 часов вечера. Однако вход в них будет возможен строго при предъявлении отрицательного ковид-теста или вакцинного паспорта.

Ночные клубы остаются закрытыми. Число зрителей на культурных и спортивных мероприятиях не должно превышать 1250 человек.

В следующий раз ковид-ограничения в Нидерландах будут пересмотрены 8 марта, если не возникнет непредвиденных ситуаций.

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Министерство здравоохранения Дании внесло в парламент страны предложение полностью снять все коронавирусные ограничения начиная со следующей недели.

По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, в своем решении власти опираются на мнение экспертого научного совета при правительстве страны.

Если парламент одобрит предложение, с 1 февраля Дания по большей части вернется к прежней допандемической жизни.

С 1 февраля в Австрии заканчивается режим так называемого точечного локдауна для невакцинированных. Он был введен в ноябре прошлого года и заключался в том, что люди без прививки могли покидать дома только в определенных случаях, например, для покупки продуктов. По словам властей, отмена этой меры связана с тем, что системе здравоохранения страны больше не грозит чрезмерная нагрузка.

На прошлой неделе нижняя палата парламента страны проголосовала за введение обязательной вакцинации для граждан старше 18 лет. Ожидается, что закон вступит в силу 4 февраля.

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В Северной Ирландии со среды отменяется необходимость предъявлять вакцинные паспорта при входе в пабы, рестораны и кинотеатры.

Они понадобятся только для посещения ночных клубов, которые планируется открыть в ближайшее время, и для входа на мероприятия с участием большого количества людей.

Также отменяется правило соблюдения социальной дистанции, но при этом власти рекомендуют продолжать работать из дома, где это возможно.

Последние послабления сделаны на основании мнения экспертов при правительстве, которые считают, что пик заражений "Омикроном" в Северной Ирландии пройден.

Больница Бостона отказала невакцинированному пациенту в пересадке сердца

Автор фото, CBS

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Больница Brigham and Women's Hospital в Бостоне отказала в пересадке сердца 31-летнему Ди-Джею Фергюсону из-за того, что он не прошел вакцинацию от Covid-19. По крайней мере, это одна из причин отказа.

По словам его отца, руководство больницы вычеркнуло молодого человека из списка пациентов, ожидающих операцию, хотя он экстренно нуждается в пересадке.

Отец Фергюсона также сказал, что вакцинация противоречит принципам и убеждениям его сына, а кроме того, он просто не верит в ее эффективность.

Руководство больницы утверждает, что в принятии решения следовало политике учреждения.

"Принимая во внимание недостаток донорских органов, мы стараемся убедиться, что пациент, которому проводится трансплантация, имеет наибольшие шансы на выживание", - говорится в официальном ответе Brigham and Women's Hospital Би-би-си.

Судя по осторожной формулировке этого заявления, можно предположить, что кроме отстутствия вакцинации, вероятно, есть и другие причины, приведшие к отказу в операции. Однако больница отказалась дать более исчерпывающий комментарий.

Ее представитель при этом пояснил, что при выборе кандидатов на пересадку иммунная система которых уже находится в угнетенном состоянии, учитываются привычки человека, его образ жизни до госпитализации, а с недавних пор и вакцинация против ковида. Совокупность этих факторов повышает шансы на успешную операцию, восстановление после нее и выживаемость с новым органом.

В Brigham and Women's Hospital добавляют, что большинство из ее 100 тыс пациентов, ожидающих пересадки любых органов, в течение пяти лет не будут прооперированы из-за нехватки донорского материала.

Китай готовится к началу Олимпиады

Автор фото, Reuters Подпись к фото, До начала Игр персонал, обслуживающий Олимпийский парк, должен ходить в полной защитной экипировке

Власти Китая упростили протокол тестирования на ковид для участников Зимних Олимпийских Игр, которые откроются в Пекине 4 февраля.

Человек будет считаться заразным в том случае, если ряд показателей в его анализе превысит определенные значения, а эти значения, в свою очередь, в данный момент искусственно занижены для спортсменов.

В оргкомитете пекинской Олимпиады свою задачу формулируют так - "обеспечить нулевое распространение, а не нулевую заболеваемость".

Такая стратегия выбрана для того, чтобы как можно больше спортсменов было допущено до соревнований. На прошлогодних летних Играх в Токио многим олимпийцам пришлось сняться со стартов в последний момент.

Также период изоляции для тех, кто находился в контакте с заболевшим, в рамках Олимпиады сокращен с 14 до семи дней.

С начала января в Китай уже прибыли более 3000 тысяч спортсменов и членов делегаций, у 106 выявлен коронавирус.

Между тем, за пределами олимпийских объектов ограничительные меры ужесточаются в связи с ростом заболеваемости. В ряде районов Пекина вводятся локальные локдауны.

Все жители многомиллионного города обязаны протестироваться к началу Олимпйиских игр. В некоторых районах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией жители должны тестироваться ежедневно.